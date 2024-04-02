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Какой сегодня, 2 апреля, церковный праздник — запреты, именины

2 апреля 2024 06:32
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой сегодня церковный праздник 2 апреля 2024 года — что нельзя делать в день памяти Тита Чудотворца
Верующая, которая ставит свечу в церкви. Фото: 24 Канал
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодня, 2 апреля 2024 года, в церкви отмечается день памяти преподобного Тита Чудотворца. Стоит знать, что это праздник для верующих, какие существуют народные приметы, что категорически нельзя делать и кто празднует свои именины в этот день.

Новини.LIVE рассказывает подробнее об этом празднике.

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Церковный праздник второго апреля

Верующие сегодня чтят память преподобного Тита Чудотворца, который стал служить Господу в юном возрасте. Большую часть своей жизни Тит посвятил посту и молитвам, а также имел кроткий нрав, из-за чего его очень любили в братстве.

К тому же, мужчина даже стал пресвитером и выступал за почитание лика святых в период иконоборчества. Он так сильно выступал за свою веру, что Бог наделил даже его даром чудотворения.

Изображение преподобного Тита Чудотворца
Изображение преподобного Тита Чудотворца. Фото иллюстративное: УНИАН

Народные приметы второго апреля

Предки в давние времена верили, что громкий рокот голубей свидетельствует о тепле, а игра воронов высоко в небе указывает на солнечную погоду. По мнению предков, если на водоемах еще не взошел лед, это означает, что рыбалка будет плохой, а дождь на улице указывает на жаркий летний период.

Главные запреты второго апреля

Сегодня категорически нельзя ссориться с окружающими и говорить плохие слова, а также вязать, вышивать и шить. К тому же, в этот день не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.

Именины второго апреля

Свои именины второго апреля отмечают люди, которых зовут:

  • Никита
  • Анастас
  • Федора
  • Григорий

Талисманом именинника этого дня является нефрит, который считается полудрагоценным камнем. Люди в древнем Китае верили, что нефрит является камнем бессмертия, поэтому из него часто делали украшения для правителей.

Нефрит, являющийся талисманом именинника второго апреля
Нефрит, являющийся талисманом именинника второго апреля. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, когда и что будут праздновать люди в Украине в апреле 2024 года.

Ранее мы рассказывали о том, какие церковные праздники следует ждать украинцам в апреле 2024 года.

Также мы сообщали о том, что категорически нельзя делать в Собор Архангела Гавриила.

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