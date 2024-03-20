Яке сьогодні церковне свято 20 березня 2024 — що не можна робити

Віряни на службі в церкві. Фото: Вінниця.info

Сьогодні, 20 березня, за церковним календарем відзначається день пам’яті преподобних Іоана, Сергія, Патрикія та інших. Ми розповідаємо, що відомо про це свято, які існують народні прикмети, що категорично не можна робити і хто відзначає свої іменини в цей день.

Новини.LIVE детально розповідає про це свято.

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Церковне свято 20 березня

У цей день віряни в церкві вшановують преподобних Іоана, Сергія, Патрикія та інших. У VIII столітті на монастир, який був розташований біля Єрусалиму, напали сарацини. Вони увірвалися до храму і почали змушувати ченців віддати всі цінності, але вони заявили, що в них нічого немає.

За це сарацини почали розстрілювати ченців, а після того, як побачили, як люди побігли до монастиря, втекли з місця злочину. За декілька днів вони повторили це, намагаючись знищити ченців, які там залишилися. Спочатку почали катувати Іоана, потім схопили Сергія, а ось Патрикію вдалося втекти.

Втім, просидівши в печері, він вийшов до сарацинів, які згодом спалили його живцем разом з іншими у храмі.

Преподобний Іоан, Сергій і Патрикій. Фото ілюстративне: Pinterest

Народні прикмети 20 березня

У давнину спостерігали за природою навколо і вірили, що дощ у цей день свідчить про щедрий урожай грибів, а надмірна кількість талої води — про велику кількість трави. Якщо вдень надворі спекотно, а вночі різко знизилася температура повітря, то найближчими днями буде сонце.

До того ж предки вірили, що якщо в цей день вже прилетіли шпаки, це означає, що весна вже остаточно настала.

Головні заборони 20 березня

У цей день категорично не можна пити алкогольні напої, веселитися і розважатися, а також робити операції та ходити до стоматолога. До того ж, категорично забороняється конфліктувати з іншими і лаятися.

Іменини 20 березня

Свої іменини сьогодні відзначають люди, яких звати:

Ян

Сергій

Микита

Мирон

Максим

Іван

Віктор

Василь

Юліана

Уляна

Світлана

Матрона

Марія

Клавдія

Олександра

Талісманом іменинника 20 березня є смарагд. В давнину вірили, що дорогоцінний зелений камінь здатний позбавити людину від безсоння і головного болю.

Смарагд, який є символом іменинника 20 березня. Фото: Pinterest

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