Какой сегодня церковный праздник 20 марта 2024 — что нельзя делать

Верующие на службе в церкви. Фото: Вінниця.info

Сегодня, 20 марта, по церковному календарю отмечается день памяти преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и других. Мы рассказываем, что известно об этом празднике, какие существуют народные приметы, что категорически нельзя делать и кто отмечает свои именины в этот день.

Новини.LIVE подробно рассказывает об этом празднике.

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Церковный праздник 20 марта

В этот день верующие в церкви чтят преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и других. В VIII веке на монастырь, расположенный у Иерусалима, напали сарацины. Они ворвались в храм и стали принуждать монахов отдать все ценности, но они заявили, что у них ничего нет.

За это сарацины начали расстреливать монахов, а после того, как увидели, как люди побежали в монастырь, скрылись с места преступления. Через несколько дней они повторили это, пытаясь уничтожить оставшихся там монахов. Сначала начали пытать Иоанна, потом схватили Сергия, а вот Патрикию удалось скрыться.

Впрочем, просидев в пещере, он вышел к сарацинам, которые сожгли его живьем вместе с другими в храме.

Преподобный Иоанн, Сергий и Патрикий. Фото иллюстративное: Pinterest

Народные приметы 20 марта

В древности наблюдали за природой вокруг и верили, что дождь в этот день свидетельствует о щедром урожае грибов, а чрезмерное количество талой воды — о большом количестве травы. Если днем на улице жарко, а ночью резко снизилась температура воздуха, то в ближайшие дни будет солнце.

К тому же, предки верили, что если в этот день уже прилетели скворцы, это означает, что весна уже окончательно наступила.

Главные запреты 20 марта

В этот день категорически нельзя пить алкогольные напитки, развлекаться и веселиться, а также делать операции и ходить к стоматологу. К тому же, категорически запрещается конфликтовать с другими и ругаться.

Именины 20 марта

Свои именины сегодня отмечают люди, которых зовут:

Ян

Иван

Сергей

Никита

Мирон

Максим

Иван

Виктор

Василий

Юлиана

Ульяна

Светлана

Матрона

Мария

Клавдия

Александра

Талисманом именинника 20 марта является изумруд. В древности верили, что драгоценный зеленый камень способен избавить человека от бессонницы и головных болей.

Изумруд, являющийся символом именинника 20 марта. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, чем категорически запрещается заниматься в Вербное воскресенье.

Раньше мы рассказывали о том, какие существуют народные приметы в период весеннего равноденствия.

Также мы сообщали о том, кто отмечает свои именины в марте 2024 года.