Прощена неділя 2024 — як просити пробачення — важливі заборони та традиції

Жінка ставить свічку у церкві. Фото: google.com

За день до початку Великого посту віряни відзначають важливе свято — Прощену неділю, у яке заведено молотися Богові про прощення гріхів, просити пробачення у близьких й самому прощати тих, хто образив злим словом або вчинком. Цьогоріч подія припадає на 17 березня.

Новини.LIVE розповідає, як правильно провести цей день, що не можна робити та як просити пробачення.

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Що треба знати про Прощену неділю

Прощена неділя — це останній день Масляного або М'ясопусного тижня напередодні Великого посту.

У неділю ввечері, 17 березня, у храмах має пройти обряд, який називається Чин прощення. Настоятель, завершуючи вечірню службу, просить пробачення у парафіян, а парафіяни просять у відповідь.

Цей обряд став настільки популярним, що перетворився на народну традицію. Навіть ті, хто цього дня не йде до храму, просять пробачення у родичів і знайомих.

Людина простягає руки до хреста. Фото: istockphoto.com

Які існують традиції у Прощену неділю

У народі Прощену неділю також називають Сиропусною, адже це останній день перед Великим постом, коли можна їсти сир та інші молочні продукти.

Щоб розпочати піст із легкою душею та чистим сумлінням, віряни просять пробачення та пробачають. Пробачити варто навіть ту людину, яка хоч і зробила лихий вчинок, але так і не попросила вибачення. Адже будь-які образи — це тягар для душі.

Добре на Прощену неділю зробити якусь хорошу справу — допомогти тому, хто чогось потребує, нагодувати бездомних тварин тощо. Цей день також намагаються провести в колі близьких людей, за приємними розмовами.

Також вірянам варто у Прощену неділю відвідати храм та взяти участь у вечірньому богослужінні. Можна ставити свічки за своє здоров'я та своїх рідних. Також це вдалий час, щоб щиро помолитися Господу про прощення гріхів.

Віряни у церкві на богослужінні. Фото: google.com

Прощена неділя — що не можна робити

У Прощену неділю не можна:

брехати;

обмовляти когось;

бажати зла комусь;

злитися;

конфліктувати;

лихословити;

тримати в собі непрощених образ;

думати про погане;

скупитися;

відмовляти у допомозі;

переїдати;

вживати алкоголь;

влаштовувати гучні розваги;

займатися рукоділлям;

починати генеральне прибирання;

займатися важкою фізичною працею.

Жінка обіймає чоловіка. Фото: istockphoto.com

Як правильно просити прощення у Прощену неділю

Священники зазначають, слово "пробач" не повинно бути буденним, його не можна промовляти просто тому, що так заведено. Просити вибачення треба щиро, щоб слова йшли від самого серця і з чистими намірами. Лише в такому разі слова будуть мати вагу.

Традиційно відбувається такий діалог:

— "Прости мене!" або "Пробач мені, якщо можеш!"

— "Бог простить і я прощаю!"

Сенс її полягає у тому, що Бог має пробачити, оскільки люди грішні та не можуть повною мірою усвідомити, кого прощати, а кого — ні.

Також священнослужителі наголошують, важливо не лише попросити вибачення, а й пробачити. Але, якщо ви поки що не готові пробачити людині, то краще не лукавити.

У такому разі кажуть: "Бог пробачить".

Жінка молиться у церкві. Фото: google.com

Молитва у Прощену неділю

"Спаситель, навчи мене пробачити від щирого серця всіх, хто чимось мене образив. Я знаю, що не маю права на помилування, що не можу постати перед тобою з почуттями ворожнечі, які таяться в моїй душі. Зачерствіло моє серце! Немає в мені любові! Допоможи мені, Господи! Молю Тебе, навчи мене пробачити тих, хто образив мене, як сам Ти Бог мій, на хресті пробачив ворогам твоїм! Амінь".

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