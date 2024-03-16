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Прощеное воскресенье 2024 — что нельзя делать и как правильно просить прощения

16 марта 2024 19:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Прощеное воскресенье 2024 — как просить прощения — важные запреты и традиции
Женщина ставит свечу в церкви. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

За день до начала Великого поста верующие отмечают важный праздник — Прощеное воскресенье, в которое принято молиться Богу о прощении грехов, просить прощения у близких и самому прощать тех, кто оскорбил злым словом или поступком. В этом году событие выпадает на 17 марта.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно провести этот день, что нельзя делать и как извиняться.

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Что нужно знать о Прощеном воскресенье

Прощеное воскресенье — это последний день Масленицы или Мясопустной недели накануне Великого поста.

В воскресенье вечером, 17 марта, в храмах должен пройти обряд, который называется Чин прощения. Настоятель, завершая вечернюю службу, просит прощения у прихожан, а прихожане просят в ответ.

Этот обряд стал настолько популярен, что превратился в народную традицию. Даже те, кто в этот день не идет в храм, просят прощения у родственников и знакомых.

 

Что нужно знать о Прощенном воскресенье
Человек протягивает руки к кресту. Фото: istockphoto.com

Существующие традиции в Прощеное воскресенье

В народе Прощеное воскресенье также называют Сыропустным, ведь это последний день перед Великим постом, когда можно есть сыр и другие молочные продукты.

Чтобы начать пост с легкой душой и чистой совестью, верующие просят прощения и прощают. Простить стоит даже того человека, который хоть и совершил злой поступок, но так и не попросил прощения. Ведь любые обиды — это бремя для души.

Хорошо на Прощеное воскресенье сделать какое-то хорошее дело — помочь тому, кто в чем-то нуждается, накормить бездомных животных и т.д. Этот день также пытаются провести в кругу близких людей, за приятными разговорами.

Также верующим стоит в Прощеное воскресенье посетить храм и принять участие в вечернем богослужении. Можно ставить свечи за свое здоровье и родных. Также это удачное время, чтобы искренне помолиться Господу о прощении грехов.

 

Прощенное воскресенье – что нельзя делать
Верующие в церкви на богослужении. Фото: google.com

Прощеное воскресенье — что нельзя делать

В Прощеное воскресенье нельзя:

  • врать;
  • оговаривать кого-то;
  • желать зла кому-то;
  • злиться;
  • конфликтовать;
  • злословить;
  • держать в себе непрощенные обиды;
  • думать о плохом;
  • скупиться;
  • отказывать в помощи;
  • переедать;
  • употреблять алкоголь;
  • устраивать громкие развлечения;
  • заниматься рукоделием;
  • начинать генеральную уборку;
  • заниматься тяжелым физическим трудом.

 

Как правильно просить прощения в Прощенное воскресенье
Женщина обнимает мужчину. Фото: istockphoto.com

Как правильно просить прощения в Прощеное воскресенье

Священники отмечают, что слово "прости" не должно быть обыденным, его нельзя произносить просто потому, что так принято. Извиняться надо искренне, чтобы слова шли от самого сердца и с чистыми намерениями. Только в этом случае слова будут иметь вес.

Традиционно происходит такой диалог:

— "Прости меня!" или "Прости меня, если можешь!"

— "Бог простит и я прощаю!"

Смысл ее состоит в том, что Бог должен простить, поскольку люди грешны и не могут в полной мере осознать, кого прощать, а кого нет.

Также священнослужители отмечают, важно не только извиниться, но и простить. Но если вы пока не готовы простить человеку, то лучше не лукавить.

В таком случае говорят: "Бог простит".

 

Как правильно просить прощения в Прощенное воскресенье
Женщина молится в церкви. Фото: google.com

Молитва в Прощеное воскресенье

"Спаситель, научи меня простить от всего сердца всех, кто чем-то меня обидел. Я знаю, что не имею права на помилование, что не могу предстать перед тобой с чувствами вражды, которые таятся в моей душе. Очерствело мое сердце! Нет во мне любви! Помоги мне, Господи! Молю Тебя, научи меня простить тех, кто обидел меня, как сам Ты Бог мой, на кресте простил врагам твоим! Аминь".

 

Раньше мы писали, когда украинцы празднуют Вербное воскресенье в 2024 году и что нельзя делать в праздник.

Напомним, мы публиковали подробный церковный календарь праздников и важных памятных дат на март 2024 года.

Также рекомендуем узнать, какого числа будет день весеннего равноденствия в 2024 году.

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