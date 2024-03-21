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Яке сьогодні, 21 березня, церковне свято — заборони, іменини

21 березня 2024 06:26
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яке сьогодні церковне свято 21 березня 2024 — що не можна робити
Літня вірянка біля свічок у церкві. Фото: Zaxid Media
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Сьогодні, 21 березня 2024 року, віряни в церкві вшановують пам’ять Феофілакта Сповідника. Ми розповідаємо, що це за свято, які існують народні прикмети, що категорично не можна робити і хто відзначає свої іменини в цей день.

Новини.LIVE розповідає детально про це свято.

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Яке церковне свято 21 березня

За церковним календарем, цей день вважається днем пам’яті Феофілакта Сповідника, який жив у Константинополі в VIII столітті. У той час відбувалася заміна патріархів, адже святий Павло вирішив добровільно піти з трону. 

Після цього прийшов Тарасій, який тоді був першим радником імператора. Святий Феофілакт був гарним учнем у Тарасія, тому, взявши святого Михайла, він вирушив до монастиря, який був розташований на березі Чорного моря.

За декілька років Феофілакт став єпископом Нікодимійським і побудував багато храмів, різних будинків для прочан та лікарень. До того ж, святий допомагав хворим і людям, які просили милостиню. 

Коли на трон імператора знову прийшов іконоборець Лев V Вірменин, Феофілакт передбачив йому загибель. За це його відправили до фортеці Стровіль на 30 років, де його і не стало.

Изображение святого Феофилакта Исповедника
Зображення святого Феофілакта Сповідника. Фото ілюстративне: Pinterest

Які є народні прикмети 21 березня

Предки в давні часи спостерігали за погодою надворі та вірили, що туман цього дня свідчить про наближення приморозків. До того ж, погода в цей день вказувала на те, якою буде погода влітку. А якщо жайворонки вже повернулися 21 березня, це означає, що буде тепло навесні.

Також предки вірили, що заметіль у цей день вказує на щедрий урожай зернових і овочів. 

Що не можна робити 21 березня

У цей день категорично не можна їхати у довготривалу подорож і підписувати якісь документи. Також не можна позичати гроші та робити якісь операції в лікарні. Якщо вас хтось просить про допомогу, не відмовляйте. 

Хто святкує іменини 21 березня

У цей день свої іменини відзначають чоловіки, яких звати:

  • Ярема
  • Опанас
  • Лазар
  • Феодосій
  • Дементій

Талісманом іменинника цього дня є сардонікс, який в давнину був дуже популярним. Наприклад, політики у Римі створювали з цього каменю печатки. У давні часи люди вірили, що сардонікс допомагає хазяїну в астральних подорожах.

Сардоникс
Сардонікс, який є талісманом іменинника 21 березня. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно просити вибачення у людини у Прощену неділю. 

Раніше ми розповідали про те, що категорично забороняється робити у Вербну неділю. 

Також ми повідомляли про те, які народні прикмети існують у період весняного рівнодення.

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