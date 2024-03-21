Какой сегодня церковный праздник 21 марта 2024 — что нельзя делать

Пожилая верующая возле свечей в церкви. Фото: Zaxid Media

Сегодня, 21 марта 2024 года, верующие в церкви чтят память Феофилакта Исповедника. Мы рассказываем, что это за праздник, какие существуют народные приметы, что категорически нельзя делать и кто отмечает свои именины в этот день.

Новини.LIVE рассказывает подробно об этом празднике.

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Какой церковный праздник 21 марта

По церковному календарю, этот день считается днем памяти Феофилакта Исповедника, который жил в Константинополе в VIII веке. В то время происходила замена патриархов, ведь святой Павел решил добровольно уйти с трона.

После этого пришел Тарасий, тогда был первым советником императора. Святой Феофилакт был хорошим учеником у Тарасия, поэтому, взяв святого Михаила, он отправился в монастырь, расположенный на берегу Черного моря.

Через несколько лет Феофилакт стал епископом Никодимийским и построил много храмов, разных домов для паломников и больниц. К тому же святой помогал больным и людям, которые просили милостыню.

Когда на трон императора снова пришел иконоборец Лев V Армянин, Феофилакт предсказал ему гибель. За это его отправили в крепость Стровиля на 30 лет, где его и не стало.

Изображение святого Феофилакта Исповедника. Фото иллюстративное: Pinterest

Какие есть народные приметы 21 марта

Предки в древние времена наблюдали за погодой на улице и верили, что туман в этот день свидетельствует о приближении заморозков. К тому же погода в этот день указывала на то, какой будет погода летом. А если жаворонки уже вернулись 21 марта, это значит, что будет тепло весной.

Также предки верили, что метель в этот день указывает на обильный урожай зерновых и овощей.

Что нельзя делать 21 марта

В этот день категорически нельзя ехать в длительное путешествие и подписывать какие-либо документы. Также нельзя занимать деньги и делать какие-либо операции в больнице. Если вас кто-нибудь просит о помощи, не отказывайте.

Кто празднует именины 21 марта

В этот день свои именины отмечают мужчины, которых зовут:

Ярема

Афанасий

Лазарь

Феодосий

Дементий

Талисманом именинника этого дня является сардоникс, который в древности был очень популярен. К примеру, политики в Риме создавали из этого камня печати. В древности люди верили, что сардоникс помогает хозяину в астральных путешествиях.

Сардоникс, который является талисманом именинника 21 марта. Фото: Pinterest

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