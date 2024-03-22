Яке сьогодні церковне свято 22 березня 2024 — що не можна робити

Віряни біля свічок в церкві. Фото: Pinterest

Сьогодні, 22 березня, у церковному календарі стоїть день пам’яті святого мученика Василя. Варто знати, що це за свято, у що в давні часи вірили наші предки, що категорично забороняється робити в цей день і хто відзначає свої іменини.

Новини.LIVE детально розповідає про цей день.

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Церковне свято 22 березня

У цей день віряни в церкві вшановують пам’ять священномученика Василя, який проживав у IV столітті. Тоді в кріслі правителя сидів Юліан Відступник, який повернув людям язичництво. За це Василя багато разів катували і навіть виганяли.

Йому щодня відрізали по шматку шкіри під час тортур, проте, він не зрікся своєї християнської віри. За це чоловіка проштрикнули залізним прутом, від чого він і загинув.

Зображення священномученика Василя. Фото ілюстративне: УНІАН

Народні прикмети 22 березня

Предки в давні часи спостерігали за погодою і вірили, що червоні кола навколо сонця в цей день свідчать про врожайний рік, а сині хмари на небі вказують на талу, але дощову погоду. До того ж, предки вірили, що якщо з північного боку почав танути мурашник, це означає, що літній період буде довготривалий і спекотним.

Головні заборони 22 березня

У цей день категорично не можна виносити сміття з двору, адже так можна накликати на себе нещастя. До того ж, сьогодні краще не прати нічого, адже є думка, що у мокрі речі може залізти справжнє зло. У цей день також не можна лаятися, конфліктувати з оточуючими і говорити погані слова.

Іменини 22 березня

Сьогодні свої іменини відзначають люди, яких звати:

Ісаакій

Дарина

Василь

Таїсія

Талісманом людини, яка сьогодні народилася є такий елегантний, але дуже дорогий камінь, як рубін. У давні часи вірили, що цей камінь може притягувати любов і талан.

Рубін, який є талісманом іменинника 22 березня. Фото: Pinterest

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