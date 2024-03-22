Какой сегодня церковный праздник 22 марта 2024 — что нельзя делать

Верующие возле свечей в церкви. Фото: Pinterest

Сегодня, 22 марта, в церковном календаре стоит день памяти святого мученика Василия. Стоит знать, что это за праздник, во что в древние времена верили наши предки, что категорически запрещается делать в этот день и кто отмечает свои именины.

Новини.LIVE подробно рассказывает об этом дне.

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Церковный праздник 22 марта

В этот день верующие в церкви чтят память священномученика Василия, который проживал в IV веке. Тогда в кресле правителя сидел Юлиан Отступник, вернувший людям язычество. За это Василия много раз пытали и даже выгоняли.

Ему каждый день отрезали по куску кожи во время пыток, однако, он не отрекся от своей христианской веры. За это мужчину проткнули железным прутом, от чего он и погиб.

Изображение священномученика Василия. Фото иллюстративное: УНИАН

Народные приметы 22 марта

Предки в давние времена наблюдали за погодой и верили, что красные круги вокруг солнца в этот день свидетельствуют об урожайном годе, а синие облака на небе указывают на талую, но дождливую погоду. К тому же, предки верили, что если с северной стороны начал таять муравейник, это означает, что летний период будет долговременным и жарким.

Главные запреты 22 марта

В этот день категорически нельзя выносить мусор со двора, ведь так можно навлечь на себя несчастье. К тому же, сегодня лучше не стирать ничего, ведь есть мнение, что в мокрые вещи может залезть настоящее зло. В этот день тоже нельзя ругаться, конфликтовать с окружающими и говорить плохие слова.

Именины 22 марта

Сегодня свои именины отмечают люди, которых зовут:

Исаакий

Дарья

Василий

Таисия

Талисманом человека, который сегодня родился, является такой элегантный, но очень дорогой камень, как рубин. В древности верили, что этот камень может притягивать любовь и талант.

Рубин, являющийся талисманом именинника 22 марта. Фото: Pinterest

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