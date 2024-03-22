Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Какой сегодня, 22 марта, церковный праздник — запреты, именины arrow

Какой сегодня, 22 марта, церковный праздник — запреты, именины

22 марта 2024 06:27
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой сегодня церковный праздник 22 марта 2024 — что нельзя делать
Верующие возле свечей в церкви. Фото: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодня, 22 марта, в церковном календаре стоит день памяти святого мученика Василия. Стоит знать, что это за праздник, во что в древние времена верили наши предки, что категорически запрещается делать в этот день и кто отмечает свои именины.

Новини.LIVE подробно рассказывает об этом дне.

Читайте также:

Церковный праздник 22 марта

В этот день верующие в церкви чтят память священномученика Василия, который проживал в IV веке. Тогда в кресле правителя сидел Юлиан Отступник, вернувший людям язычество. За это Василия много раз пытали и даже выгоняли.

Ему каждый день отрезали по куску кожи во время пыток, однако, он не отрекся от своей христианской веры. За это мужчину проткнули железным прутом, от чего он и погиб.

Изображение священномученика Василия
Изображение священномученика Василия. Фото иллюстративное: УНИАН

Народные приметы 22 марта

Предки в давние времена наблюдали за погодой и верили, что красные круги вокруг солнца в этот день свидетельствуют об урожайном годе, а синие облака на небе указывают на талую, но дождливую погоду. К тому же, предки верили, что если с северной стороны начал таять муравейник, это означает, что летний период будет долговременным и жарким.

Главные запреты 22 марта

В этот день категорически нельзя выносить мусор со двора, ведь так можно навлечь на себя несчастье. К тому же, сегодня лучше не стирать ничего, ведь есть мнение, что в мокрые вещи может залезть настоящее зло. В этот день тоже нельзя ругаться, конфликтовать с окружающими и говорить плохие слова.

Именины 22 марта

Сегодня свои именины отмечают люди, которых зовут:

  • Исаакий
  • Дарья
  • Василий
  • Таисия

Талисманом человека, который сегодня родился, является такой элегантный, но очень дорогой камень, как рубин. В древности верили, что этот камень может притягивать любовь и талант.

Рубин, являющийся талисманом именинника 22 марта
Рубин, являющийся талисманом именинника 22 марта. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, чем категорично нельзя заниматься в Чистый четверг.

Ранее мы рассказывали о том, какие интересные традиции существуют на Благовещение Пресвятой Богородицы.

Также мы сообщали о том, кто в марте 2024 года празднует свои именины.

праздники
именины
народные приметы
запреты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом