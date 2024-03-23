Яке сьогодні церковне свято 22 березня 2024 — що не можна робити в день пам'яті святого Никона

Віряни біля свічок в церкві. Фото: РБК-Україна

Сьогодні, 23 березня 2024 року, за церковним календарем відзначається день пам’яті святого Никона. Варто знати, що це за свято, у що в давнину вірили предки, дивлячись на погоду, що не можна робити в цей день і хто святкує свої іменини.

Новини.LIVE детально розповідає про цей день.

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Яке церковне свято 23 березня

У цей день віряни в церкві вшановують пам’ять святого Никона, який народився в Неаполі. Мати Никона мала християнську віру, а ось батько, навпаки, був язичником. Тривалий час чоловік служив у армії, за що отримав велику кількість різних нагород.

Одного разу, коли Никон брав участь в битві, навколо нього з’явилися вороги, що змусило його майже попрощатися з життям. Тому він почав молитися Христу, і Господь допоміг йому знищити всіх ворогів. Коли Никон повернувся додому, він вирішив знайти священика для хрещення.

Чоловік вирушив на острів Хіос і виліз на високу гору, де молився і постував протягом восьми днів. Тому перед ним з’явився Божий ангел, який вказав йому вірний шлях. Тоді Никон відправився на гору з ченцями і єпископом Феодосієм, який освятив його і прийняв в учні.

Зображення святого Никона. Фото ілюстративне: Pinterest

Які народні прикмети існують 23 березня

У давнину предки вірили, що тепло вдень і заморозки вночі свідчать на теплу погоду в квітні, і сині хмари на небі вказують на теплу, але дощову погоду за вікном. Також в давні часи вважали, що якщо в цей день чутно перший грім, але на землі ще лежить сніг, то літо буде холодним.

Якщо в цей день білки стрибають на гілках, то варто чекати на морози, а якщо спускаються вниз, то настане тепло. Цікава думка є і про котів, адже предки вважали, що якщо кішка ховається під ковдру, то слід очікувати зниження температури повітря.

Що не можна робити 23 березня

У цей день не можна в’язати, вишивати і шити щось, а також бути ледарем і ухилятися від фізичної праці. До того ж, сьогодні категорично забороняється починати якісь важливі справи.

Хто відзначає іменини 23 березня

День ангела в цей день відзначають люди, яких звати:

Лідія

Никон

Василь

Пахом

Талісманом іменинника 23 березня є неймовірно красивий камінь фіолетового кольору, який називається чароїт. У давнину люди вірили, що цей камінь може заспокоїти людину.

Чароїт, який є символом іменинника 23 березня. Фото: Pinterest

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