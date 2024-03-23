Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Какой сегодня, 23 марта, церковный праздник — запреты, именины arrow

Какой сегодня, 23 марта, церковный праздник — запреты, именины

23 марта 2024 06:37
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой сегодня церковный праздник 22 марта 2024 — что нельзя делать в день памяти святого Никона
Верующие возле свечей в церкви. Фото: РБК-Украина
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодня, 23 марта 2024 года, по церковному календарю отмечается день памяти святого Никона. Стоит знать, что это за праздник, во что в древности верили предки, глядя на погоду, что нельзя делать в этот день и кто празднует свои именины.

Новини.LIVE подробно рассказывает об этом дне.

Читайте также:

Какой церковный праздник 23 марта

В этот день верующие в церкви чтят память святого Никона, родившегося в Неаполе. Мать Никона имела христианскую веру, а вот отец, наоробот, был язычником. Долгое время мужчина служил в армии, за что получил большое количество разных наград.

Однажды, когда Никон участвовал в битве, вокруг него появились враги, что заставило его почти проститься с жизнью. Он начал молиться Христу, и Господь помог ему уничтожить всех врагов. Когда Никон вернулся домой, он решил найти священника для крещения.

Мужчина отправился на остров Хиос и вылез на высокую гору, где молился и постился в течение восьми дней. Поэтому перед ним предстал Божий ангел, указавший ему верный путь. Тогда Никон отправился на гору с монахами и епископом Феодосием, который освятил его и принял в ученики.

Изображение святого Никона
Изображение святого Никона. Фото иллюстративное: Pinterest

Какие народные приметы существуют 23 марта

В древности предки верили, что тепло днем и заморозки ночью свидетельствуют о теплой погоде в апреле, а синие облака на небе указывают на теплую, но дождливую погоду за окном. В древние времена заметили, если в этот день слышно первый гром, но на земле еще лежит снег, то лето будет холодным.

Если в этот день белки прыгают на ветвях, то стоит ждать морозов, а если спускаются вниз, то наступит тепло. Интересная мысль есть и о котах, ведь предки считали, что если кошка прячется под одеяло, то следует ожидать снижения температуры воздуха.

Что нельзя делать 23 марта

В этот день нельзя вязать, вышивать и шить что-то, а также быть бездельником и уклоняться от физического труда. К тому же, сегодня категорически запрещается начинать какие-то важные дела.

Кто отмечает именины 23 марта

День ангела в этот день отмечают люди, которых зовут:

  • Лидия
  • Никон
  • Василий
  • Пахом

Талисманом именинника 23 марта является невероятно красивый камень фиолетового цвета, называемый чароит. В древности люди верили, что этот камень может успокоить человека.

Чароит
Чароит, являющийся символом именинника 23 марта. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие интересные обычаи и ритуалы существуют в Чистый четверг.

Раньше мы рассказывали о том, что категорически нельзя делать на Благовещение Пресвятой Богородицы.

Также мы сообщали о том, чем категорически не рекомендуется заниматься в Прощенное воскресенье.

праздники
именины
народные приметы
запреты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ