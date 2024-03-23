Какой сегодня церковный праздник 22 марта 2024 — что нельзя делать в день памяти святого Никона

Верующие возле свечей в церкви. Фото: РБК-Украина

Сегодня, 23 марта 2024 года, по церковному календарю отмечается день памяти святого Никона. Стоит знать, что это за праздник, во что в древности верили предки, глядя на погоду, что нельзя делать в этот день и кто празднует свои именины.

Новини.LIVE подробно рассказывает об этом дне.

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Какой церковный праздник 23 марта

В этот день верующие в церкви чтят память святого Никона, родившегося в Неаполе. Мать Никона имела христианскую веру, а вот отец, наоробот, был язычником. Долгое время мужчина служил в армии, за что получил большое количество разных наград.

Однажды, когда Никон участвовал в битве, вокруг него появились враги, что заставило его почти проститься с жизнью. Он начал молиться Христу, и Господь помог ему уничтожить всех врагов. Когда Никон вернулся домой, он решил найти священника для крещения.

Мужчина отправился на остров Хиос и вылез на высокую гору, где молился и постился в течение восьми дней. Поэтому перед ним предстал Божий ангел, указавший ему верный путь. Тогда Никон отправился на гору с монахами и епископом Феодосием, который освятил его и принял в ученики.

Изображение святого Никона. Фото иллюстративное: Pinterest

Какие народные приметы существуют 23 марта

В древности предки верили, что тепло днем и заморозки ночью свидетельствуют о теплой погоде в апреле, а синие облака на небе указывают на теплую, но дождливую погоду за окном. В древние времена заметили, если в этот день слышно первый гром, но на земле еще лежит снег, то лето будет холодным.

Если в этот день белки прыгают на ветвях, то стоит ждать морозов, а если спускаются вниз, то наступит тепло. Интересная мысль есть и о котах, ведь предки считали, что если кошка прячется под одеяло, то следует ожидать снижения температуры воздуха.

Что нельзя делать 23 марта

В этот день нельзя вязать, вышивать и шить что-то, а также быть бездельником и уклоняться от физического труда. К тому же, сегодня категорически запрещается начинать какие-то важные дела.

Кто отмечает именины 23 марта

День ангела в этот день отмечают люди, которых зовут:

Лидия

Никон

Василий

Пахом

Талисманом именинника 23 марта является невероятно красивый камень фиолетового цвета, называемый чароит. В древности люди верили, что этот камень может успокоить человека.

Чароит, являющийся символом именинника 23 марта. Фото: Pinterest

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