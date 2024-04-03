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Яке сьогодні, 3 квітня, церковне свято — заборони, іменини

3 квітня 2024 06:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яке сьогодні церковне свято 3 квітня 2024 — що не можна робити в день пам'яті Микити Сповідника
Вірянка, яка ставить свічку в церкві. Фото: Our-faith
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Сьогодні, третього квітня, віряни в церкві відзначають день пам’яті преподобного Микити Сповідника. Слід розуміти, що це за церковне свято, у що в давні часи вірили наші предки, що категорично забороняється робити і хто святкує свої іменини в цей день.

Новини.LIVE детально розповідає про третє квітня.

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Церковне свято третього квітня

Віряни в церкві вшановують сьогодні пам’ять преподобного Микити Сповідника, який народився в Кесарії. Мати Микити не стало тоді, коли йому було зовсім мало років, а батько з горя подався в ченці. Тому вихованням хлопчика займалася бабуся, яка вселяла йому страх перед Богом.

Коли Микита став дорослим, він подався служити в монастирі, де за декілька років став настоятелем. Саме тоді був період іконоборства, яке він не підтримував, через що досить часто страждав.

Изображение преподобного Никиты Исповедника
Зображення преподобного Микити Сповідника. Фото ілюстративне: Pinterest

Народні прикмети третього квітня

Наші предки в давні часи спостерігали за погодою надворі та вірили, що грім цього дня або хропіння коней свідчить про негоду, а вітер з півдня — про великий урожай ярових. Також вони вірили, що дощ в цей день означає похмуру та пізню весну.

Головні заборони третього квітня

Сьогодні категорично не можна позичати комусь гроші, а також говорити погані слова і сваритися. До того ж, заборонено залишати посуд, який ви не помили, на ніч.

Іменини третього квітня

Свої іменини цього дня відзначають люди, яких звати:

  • Феодосія
  • Йосип
  • Микита
  • Іван

Талісманом іменинника є лазурит, який з давніх часів вважався символом балансу та гармонії. Наші предки вірили, що прикраси з цього каменю здатні повернути зір людині.

Лазурит, являющийся талисманом именинника третьего апреля
Лазурит, який є талісманом іменинника третього квітня. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які існують цікаві традиції і заборони на Трійцю. 

Раніше ми розповідали про те, на які свята слід чекати людям в Україні в квітні 2024 року. 

Також ми повідомляли про те, які церковні свята будуть в квітні 2024 року.

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іменини
народні прикмети
заборони

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