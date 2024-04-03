Какой сегодня церковный праздник 3 апреля 2024 — что нельзя делать в день памяти Никиты Исповедника

Верующая, которая ставит свечу в церкви. Фото: Our-faith

Сегодня, третьего апреля, верующие в церкви отмечают день памяти преподобного Никиты Исповедника. Следует понимать, что это за церковный праздник, во что в древности верили наши предки, что категорически запрещается делать и кто празднует свои именины в этот день.

Новини.LIVE подробно рассказывает о третьем апреля.

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Церковный праздник третьего апреля

Верующие в церкви чтят сегодня память преподобного Никиты Исповедника, родившегося в Кесарии. Матери Никиты не стало тогда, когда ему было совсем мало лет, а отец с горя подался в монахи. Поэтому воспитанием мальчика занималась бабушка, внушавшая ему страх перед Богом.

Когда Никита стал взрослым, он отправился служить в монастыре, где через несколько лет стал настоятелем. В это время был период иконоборчества, которое он не поддерживал, из-за чего довольно часто страдал.

Изображение преподобного Никиты Исповедника. Фото иллюстративное: Pinterest

Народные приметы третьего апреля

Наши предки в давние времена наблюдали за погодой и верили, что гром в этот день или храп лошадей свидетельствует о непогоде, а ветер с юга — о большом урожае яровых. Также они верили, что дождь в этот день означает пасмурную и позднюю весну.

Главные запреты третьего апреля

Сегодня категорически нельзя одалживать кому-то деньги, а также говорить плохие слова и ссориться. К тому же, запрещено оставлять посуду, которую вы не помыли, на ночь.

Именины третьего апреля

Свои именины в этот день отмечают люди, которых зовут:

Феодосия

Иосиф

Никита

Иван

Талисманом именинника является лазурит, который с давних времен считался символом баланса и гармонии. Наши предки верили, что украшения из этого камня способны вернуть зрение человеку.

Лазурит, являющийся талисманом именинника третьего апреля. Фото: Pinterest

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