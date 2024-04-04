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Яке сьогодні, 4 квітня, церковне свято — заборони, іменини

4 квітня 2024 06:38
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яке сьогодні церковне свято 4 квітня 2024 — що не можна робити
Багато вірян на службі в церкві. Фото: Via Orthodoxe
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Сьогодні, четвертого квітня 2024 року, в церкві відзначається день пам’яті преподобного Йосипа. Варто розуміти, що це за свято для вірян, у що в давні часи вірили наші предки, що категорично забороняється робити в цей день і хто святкує іменини.

Новини.LIVE розповідає детальніше про це свято.

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Церковне свято четвертого квітня

У цей день віряни в церкві вшановують пам’ять преподобного Йосипа, який народився в Палестині. Через те, що члени його сім’ї були благочестивими християнами, він з ранніх років цікавився духовним життям.

Коли Йосипу виповнилося 17 років, він вступив до монастиря, де постував і молився. Незабаром чоловік став пресвітером і під час гонінь за християнами проповідував свою віру людям у селищах та містах. За це його відправили на острів Крит, де він зустрів святителя Миколая. Пізніше Йосип створив свій монастир.

Изображение преподобного Иосифа
Зображення преподобного Йосипа. Фото ілюстративне: Pinterest

Народні прикмети четвертого квітня

Наші предки вірили, що хрип і закидання голови конями в цей день свідчить про швидку негоду, а вітер з півночі — про дощ. Якщо в цей день заспівали цвіркуни, то вже можна починати оранку, а якщо на вільсі багато "сережок", варто чекати на щедрий урожай вівса.

Якщо ж на світанку небо жовтувато-рожеве, це означає, що найближчими днями буде хороша погода.

Головні заборони четвертого квітня

У цей день категорично не можна вживати чорний хліб, інакше фінансових проблем не уникнути. До того ж, не слід сьогодні ухвалювати серйозні рішення і купувати щось масштабне. Також не можна в цей день прати білизну і рушники.

Іменини четвертого квітня

Сьогодні свої іменини святкують люди, яких звати: 

  • Адріан
  • Веніамін
  • Георгій
  • Єгор
  • Іван
  • Йосип
  • Микита
  • Микола
  • Федір
  • Фома
  • Яків
  • Ян
  • Марія

Талісманом іменинника цього дня є карнеол, який з давніх часів вважається каменем хоробрості та мотивації. Предки носили цей дивовижний камінь для захисту.

Карнеол, являющийся талисманом именинника четвертого апреля
Карнеол, який є талісманом іменинника четвертого квітня. Фото: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, на які свята варто чекати українцям у квітні 2024 року. 

Раніше ми розповідали про те, які свята за церковним календарем будуть в квітні 2024 року. 

Також ми повідомляли про те, що категорично не можна робити у Собор Архангела Гавриїла.

свята
іменини
народні прикмети
заборони

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