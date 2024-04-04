Яке сьогодні церковне свято 4 квітня 2024 — що не можна робити

Багато вірян на службі в церкві. Фото: Via Orthodoxe

Сьогодні, четвертого квітня 2024 року, в церкві відзначається день пам’яті преподобного Йосипа. Варто розуміти, що це за свято для вірян, у що в давні часи вірили наші предки, що категорично забороняється робити в цей день і хто святкує іменини.

Новини.LIVE розповідає детальніше про це свято.

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Церковне свято четвертого квітня

У цей день віряни в церкві вшановують пам’ять преподобного Йосипа, який народився в Палестині. Через те, що члени його сім’ї були благочестивими християнами, він з ранніх років цікавився духовним життям.

Коли Йосипу виповнилося 17 років, він вступив до монастиря, де постував і молився. Незабаром чоловік став пресвітером і під час гонінь за християнами проповідував свою віру людям у селищах та містах. За це його відправили на острів Крит, де він зустрів святителя Миколая. Пізніше Йосип створив свій монастир.

Зображення преподобного Йосипа. Фото ілюстративне: Pinterest

Народні прикмети четвертого квітня

Наші предки вірили, що хрип і закидання голови конями в цей день свідчить про швидку негоду, а вітер з півночі — про дощ. Якщо в цей день заспівали цвіркуни, то вже можна починати оранку, а якщо на вільсі багато "сережок", варто чекати на щедрий урожай вівса.

Якщо ж на світанку небо жовтувато-рожеве, це означає, що найближчими днями буде хороша погода.

Головні заборони четвертого квітня

У цей день категорично не можна вживати чорний хліб, інакше фінансових проблем не уникнути. До того ж, не слід сьогодні ухвалювати серйозні рішення і купувати щось масштабне. Також не можна в цей день прати білизну і рушники.

Іменини четвертого квітня

Сьогодні свої іменини святкують люди, яких звати:

Адріан

Веніамін

Георгій

Єгор

Іван

Йосип

Микита

Микола

Федір

Фома

Яків

Ян

Марія

Талісманом іменинника цього дня є карнеол, який з давніх часів вважається каменем хоробрості та мотивації. Предки носили цей дивовижний камінь для захисту.

Карнеол, який є талісманом іменинника четвертого квітня. Фото: Freepik

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