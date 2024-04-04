Яке сьогодні церковне свято 4 квітня 2024 — що не можна робити

Яке сьогодні, 4 квітня, церковне свято — заборони, іменини
Сьогодні, четвертого квітня 2024 року, в церкві відзначається день пам’яті преподобного Йосипа. Варто розуміти, що це за свято для вірян, у що в давні часи вірили наші предки, що категорично забороняється робити в цей день і хто святкує іменини.
Новини.LIVE розповідає детальніше про це свято.
Церковне свято четвертого квітня
У цей день віряни в церкві вшановують пам’ять преподобного Йосипа, який народився в Палестині. Через те, що члени його сім’ї були благочестивими християнами, він з ранніх років цікавився духовним життям.
Коли Йосипу виповнилося 17 років, він вступив до монастиря, де постував і молився. Незабаром чоловік став пресвітером і під час гонінь за християнами проповідував свою віру людям у селищах та містах. За це його відправили на острів Крит, де він зустрів святителя Миколая. Пізніше Йосип створив свій монастир.
Народні прикмети четвертого квітня
Наші предки вірили, що хрип і закидання голови конями в цей день свідчить про швидку негоду, а вітер з півночі — про дощ. Якщо в цей день заспівали цвіркуни, то вже можна починати оранку, а якщо на вільсі багато "сережок", варто чекати на щедрий урожай вівса.
Якщо ж на світанку небо жовтувато-рожеве, це означає, що найближчими днями буде хороша погода.
Головні заборони четвертого квітня
У цей день категорично не можна вживати чорний хліб, інакше фінансових проблем не уникнути. До того ж, не слід сьогодні ухвалювати серйозні рішення і купувати щось масштабне. Також не можна в цей день прати білизну і рушники.
Іменини четвертого квітня
Сьогодні свої іменини святкують люди, яких звати:
- Адріан
- Веніамін
- Георгій
- Єгор
- Іван
- Йосип
- Микита
- Микола
- Федір
- Фома
- Яків
- Ян
- Марія
Талісманом іменинника цього дня є карнеол, який з давніх часів вважається каменем хоробрості та мотивації. Предки носили цей дивовижний камінь для захисту.
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