Какой сегодня церковный праздник 4 апреля 2024 — что нельзя делать

Много верующих на службе в церкви. Фото: Via Orthodoxe

Сегодня, четвертого апреля 2024 года, в церкви отмечается день памяти преподобного Иосифа. Следует понимать, что это за праздник для верующих, во что в древние времена верили наши предки, что категорически запрещается делать в этот день и кто празднует именины.

Новини.LIVE рассказывает подробнее об этом празднике.

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Церковный праздник четвертого апреля

В этот день верующие в церкви чтят память преподобного Иосифа, родившегося в Палестине. Так как члены его семьи были благочестивыми христианами, он с ранних лет интересовался духовной жизнью.

Когда Иосифу исполнилось 17 лет, он поступил в монастырь, где постился и молился. Вскоре мужчина стал пресвитером и во время гонений за христианами проповедовал свою веру людям в поселках и городах. За это его отправили на остров Крит, где он встретил святителя Николая. Позже Иосиф создал свой монастырь.

Изображение преподобного Иосифа. Фото иллюстративное: Pinterest

Народные приметы четвертого апреля

Наши предки верили, что хрип и закидывание головы лошадьми в этот день свидетельствуют о скорой непогоде, а ветер с севера — о дожде. Если в этот день спели сверчки, то уже можно начинать вспашку, а если на ольхе много "сережек", стоит ждать щедрый урожай овса.

Если же на рассвете небо желтовато-розовое, значит, в ближайшие дни будет хорошая погода.

Главные запреты четвертого апреля

В этот день категорически нельзя есть черный хлеб, иначе финансовых проблем не избежать. К тому же, не следует сегодня принимать серьезные решения и покупать что-то масштабное. Также нельзя в этот день стирать белье и полотенца.

Именины четвертого апреля

Сегодня свои именины празднуют люди, которых зовут:

Адриан

Вениамин

Георгий

Егор

Иван

Иосиф

Никита

Николай

Федор

Фома

Яков

Ян

Мария

Талисманом именинника этого дня является карнеол, который с давних времен считается камнем храбрости и мотивации. Предки носили этот удивительный камень для защиты.

Карнеол, являющийся талисманом именинника четвертого апреля. Фото: Freepik

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