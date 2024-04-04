Какой сегодня церковный праздник 4 апреля 2024 — что нельзя делать

Какой сегодня, 4 апреля, церковный праздник — запреты, именины
Сегодня, четвертого апреля 2024 года, в церкви отмечается день памяти преподобного Иосифа. Следует понимать, что это за праздник для верующих, во что в древние времена верили наши предки, что категорически запрещается делать в этот день и кто празднует именины.
Новини.LIVE рассказывает подробнее об этом празднике.
Церковный праздник четвертого апреля
В этот день верующие в церкви чтят память преподобного Иосифа, родившегося в Палестине. Так как члены его семьи были благочестивыми христианами, он с ранних лет интересовался духовной жизнью.
Когда Иосифу исполнилось 17 лет, он поступил в монастырь, где постился и молился. Вскоре мужчина стал пресвитером и во время гонений за христианами проповедовал свою веру людям в поселках и городах. За это его отправили на остров Крит, где он встретил святителя Николая. Позже Иосиф создал свой монастырь.
Народные приметы четвертого апреля
Наши предки верили, что хрип и закидывание головы лошадьми в этот день свидетельствуют о скорой непогоде, а ветер с севера — о дожде. Если в этот день спели сверчки, то уже можно начинать вспашку, а если на ольхе много "сережек", стоит ждать щедрый урожай овса.
Если же на рассвете небо желтовато-розовое, значит, в ближайшие дни будет хорошая погода.
Главные запреты четвертого апреля
В этот день категорически нельзя есть черный хлеб, иначе финансовых проблем не избежать. К тому же, не следует сегодня принимать серьезные решения и покупать что-то масштабное. Также нельзя в этот день стирать белье и полотенца.
Именины четвертого апреля
Сегодня свои именины празднуют люди, которых зовут:
- Адриан
- Вениамин
- Георгий
- Егор
- Иван
- Иосиф
- Никита
- Николай
- Федор
- Фома
- Яков
- Ян
- Мария
Талисманом именинника этого дня является карнеол, который с давних времен считается камнем храбрости и мотивации. Предки носили этот удивительный камень для защиты.
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