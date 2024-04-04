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Какой сегодня, 4 апреля, церковный праздник — запреты, именины

4 апреля 2024 06:38
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой сегодня церковный праздник 4 апреля 2024 — что нельзя делать
Много верующих на службе в церкви. Фото: Via Orthodoxe
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодня, четвертого апреля 2024 года, в церкви отмечается день памяти преподобного Иосифа. Следует понимать, что это за праздник для верующих, во что в древние времена верили наши предки, что категорически запрещается делать в этот день и кто празднует именины.

Новини.LIVE рассказывает подробнее об этом празднике.

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Церковный праздник четвертого апреля

В этот день верующие в церкви чтят память преподобного Иосифа, родившегося в Палестине. Так как члены его семьи были благочестивыми христианами, он с ранних лет интересовался духовной жизнью.

Когда Иосифу исполнилось 17 лет, он поступил в монастырь, где постился и молился. Вскоре мужчина стал пресвитером и во время гонений за христианами проповедовал свою веру людям в поселках и городах. За это его отправили на остров Крит, где он встретил святителя Николая. Позже Иосиф создал свой монастырь.

Изображение преподобного Иосифа
Изображение преподобного Иосифа. Фото иллюстративное: Pinterest

Народные приметы четвертого апреля

Наши предки верили, что хрип и закидывание головы лошадьми в этот день свидетельствуют о скорой непогоде, а ветер с севера — о дожде. Если в этот день спели сверчки, то уже можно начинать вспашку, а если на ольхе много "сережек", стоит ждать щедрый урожай овса.

Если же на рассвете небо желтовато-розовое, значит, в ближайшие дни будет хорошая погода.

Главные запреты четвертого апреля

В этот день категорически нельзя есть черный хлеб, иначе финансовых проблем не избежать. К тому же, не следует сегодня принимать серьезные решения и покупать что-то масштабное. Также нельзя в этот день стирать белье и полотенца.

Именины четвертого апреля

Сегодня свои именины празднуют люди, которых зовут:

  • Адриан
  • Вениамин
  • Георгий
  • Егор
  • Иван
  • Иосиф
  • Никита
  • Николай
  • Федор
  • Фома
  • Яков
  • Ян
  • Мария

Талисманом именинника этого дня является карнеол, который с давних времен считается камнем храбрости и мотивации. Предки носили этот удивительный камень для защиты.

Карнеол, являющийся талисманом именинника 4 апреля
Карнеол, являющийся талисманом именинника четвертого апреля. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, какие праздники стоит ждать украинцам в апреле 2024 года.

Ранее мы рассказывали о том, какие праздники по церковному календарю будут в апреле 2024 года.

Также мы сообщали о том, что категорически нельзя делать в Собор Архангела Гавриила.

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