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Яке сьогодні, 5 квітня, церковне свято — заборони, іменини

5 квітня 2024 05:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
4 квітня — яке сьогодні церковне свято, головні заборони, День ангела і прикмети
Віряни біля свічок у церкві. Фото: 5 канал
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Сьогодні, п’ятого квітня 2024 року, в церкві відзначається день пам’яті Феодула-читця. Варто розуміти, що це за свято для вірян, у що в давнину вірили наші предки, що категорично не можна робити і хто святкує свої іменини сьогодні.

Новини.LIVE розповідає детальніше про це свято.

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Яке церковне свято п’ятого квітня

У цей день віряни в церкві вшановують пам’ять Феодули-читця, який був читцем у старця Агафопода і жив у Фессалоніках у період правління імператорів Діоклетіана і Максиміана. Одного разу Феодул побачив уві сні чоловіка у світлому вбранні, який дав йому якийсь предмет.

Коли Феодул прокинувся, то побачив, що він тримає перстень, де зображений Син Божий. Тоді він зрозумів, що йому слід очікувати подвиг мученика. У період гоніння за християнами старця Агафопода і читця Феодула кинули в море, де їх і не стало.

Феодул-чтец и старец Агафопод
Феодул-читець і старець Агафопод. Фото ілюстративне: УНІАН

Які є народні прикмети п’ятого квітня

Предки в цей день в давні часи вірили, що спів глухарів вказує на сонячні дні, а багато соку на березі свідчить про дощове літо. Якщо ще не прилетіли ластівки, слід чекати на холодну погоду, а якщо надворі сильно дощить — це до щедрого врожаю.

Що не можна робити п’ятого квітня

У цей день в жодному разі не можна лаятися і конфліктувати з оточуючими, а також проводити операції, які стосуються зміни зовнішнього вигляду.  До того ж, категорично забороняється робити якісь несподівані покупки.

Хто святкує іменини п’ятого квітня

Свої іменини п’ятого квітня святкують чоловіки, яких звати:

  • Микола
  • Семен
  • Георгій
  • Олексій
  • Марк
  • Платон
  • Єгор

Талісманом іменинника цього дня є діамант, який вражає своєю неймовірною дією. Предки вважали, що цей камінь здатний покращити стан нервової системи, стабілізувати емоційну систему і заспокоїти гнів.

Бриллиант, являющийся талисманом именинника пятого апреля
Діамант, який є талісманом іменинника п'ятого квітня. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, хто відзначає свої іменини в квітні 2024 року. 

Раніше ми розповідали про те, на які свята слід чекати українцям у квітні 2024 року. 

Також ми повідомляли про те, які церковні свята будуть у квітні 2024 року.

свята
іменини
народні прикмети
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