4 квітня — яке сьогодні церковне свято, головні заборони, День ангела і прикмети

Яке сьогодні, 5 квітня, церковне свято — заборони, іменини
Сьогодні, п’ятого квітня 2024 року, в церкві відзначається день пам’яті Феодула-читця. Варто розуміти, що це за свято для вірян, у що в давнину вірили наші предки, що категорично не можна робити і хто святкує свої іменини сьогодні.
Новини.LIVE розповідає детальніше про це свято.
Яке церковне свято п’ятого квітня
У цей день віряни в церкві вшановують пам’ять Феодули-читця, який був читцем у старця Агафопода і жив у Фессалоніках у період правління імператорів Діоклетіана і Максиміана. Одного разу Феодул побачив уві сні чоловіка у світлому вбранні, який дав йому якийсь предмет.
Коли Феодул прокинувся, то побачив, що він тримає перстень, де зображений Син Божий. Тоді він зрозумів, що йому слід очікувати подвиг мученика. У період гоніння за християнами старця Агафопода і читця Феодула кинули в море, де їх і не стало.
Які є народні прикмети п’ятого квітня
Предки в цей день в давні часи вірили, що спів глухарів вказує на сонячні дні, а багато соку на березі свідчить про дощове літо. Якщо ще не прилетіли ластівки, слід чекати на холодну погоду, а якщо надворі сильно дощить — це до щедрого врожаю.
Що не можна робити п’ятого квітня
У цей день в жодному разі не можна лаятися і конфліктувати з оточуючими, а також проводити операції, які стосуються зміни зовнішнього вигляду. До того ж, категорично забороняється робити якісь несподівані покупки.
Хто святкує іменини п’ятого квітня
Свої іменини п’ятого квітня святкують чоловіки, яких звати:
- Микола
- Семен
- Георгій
- Олексій
- Марк
- Платон
- Єгор
Талісманом іменинника цього дня є діамант, який вражає своєю неймовірною дією. Предки вважали, що цей камінь здатний покращити стан нервової системи, стабілізувати емоційну систему і заспокоїти гнів.
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