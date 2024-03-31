Привітання з Великоднем 2024 — вірші, проза і красиві листівки до великого свята

Віряни відзначають Воскресіння Христове. Фото: google.com

У цю світлу неділю, 31 березня, настає одне з найголовніших свят для християн західного обряду — Великдень або свято Воскресіння Христове. Його заведено відзначати з сім'єю та найближчими людьми. Також віряни обов'язково вітають один одного теплими словами, побажаннями, листівками.

Новини.LIVE пропонує добірку щирих та красивих привітань з Великоднем 2024 року у прозі, віршах, та листівках.

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Привітання з Великоднем 2024 року у прозі

Щиро вітаю Вас з Великоднем! Нехай це величне свято наповнить серце світлими почуттями надії та любові, дарує щастя та добро!

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Бажаю радості, здоров’я та добробуту у світле свято Христового Воскресіння. Христос Воскрес!

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Веселий добрий зайчик шле промінчики добра. Вітаю з Великоднем. Бажаю миру і гармонії. Бажаю блага і щастя. Бажаю відради та любові. Бажаю світлих надій і достатку.

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Вітаємо вас зі світлим і радісним святом — Великоднем. Бажаю вам щастя та радості, віри та добробуту! Нехай господня ласка вас зігріває і навчає щастя. Христос Воскрес!

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Вітаю зі світлим святом Христового Воскресіння! Нехай передзвін великодніх дзвонів принесе лише благі вісті, нехай серце наповниться радістю, а віра допомагає долати труднощі.

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Нехай душа з надією завмирає в очікуванні милості небес. Нехай Всевишній вас не залишає в доброті своїй! Христос Воскрес!

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Вітаю с Воскресінням Христовим! Нехай у домі панують гармонія і добробут, у серці — любов та радість.

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Христос воскрес! Вітаю зі світлим і добрим святом Великоднем. Нехай Господь благословляє тебе і твою сім'ю, захищає від бід і завжди наставляє на праведний шлях. Нехай він захищає на полі бою українських воїнів і принесе мир і спокій в Україну.

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Хай святковий настрій, що дарує нам світле Воскресіння, осяє твоє життя та подарує тепло твоїм близьким. Смачної паски! Зі світлим святом Христового Воскресіння!

***

Вітаю з Великоднем! Бажаю ясного сонця над головою, позитивних думок, добрих вчинків, привітних посмішок, безмежного кохання і море блаженства.

З Великоднем 31 березня – красиві вірші українською мовою

З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!

Жити в радості й любові від душі бажаю!

Запашною нехай буде Великодня Паска

І до віку буде з Вами світла Божа лакса!

Христос Воскрес!

***

Котилася писаночка з гори на долину,

Прикотилась прямісінько до нас у гостину,

А за нею йде Великдень, несе білу паску,

Дзвонить в дзвони, всім дарує радощі та ласку.

Відчиняймо воротонька, гостоньків вітаймо,

"Христос воскрес!" усі разом мерщій заспіваймо!

***

Бажаю щастя й злагоди в родині

Та благодаті Божої з небес

І хай по всій лунає Україні:

— Христос воскрес!

— Воістину воскрес!

***

Явилась милість нам Господня

І оживила світ, немов в раю;

В знаменне світле свято Великодня

Вітаю щиро кожну я сім’ю!

***

Весна розквітла наче казка,

І сяє сонцем височінь небес.

Вітаю зі світлим святом Пасхи!

Христос Воскрес!

***

Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!

Ясніє сонечко.

Радіє світ увесь.

Нехай у серці віра і добро панує.

Хай щиру радість писанки дарують!

***

Під зорями весна ще буде спати,

Ще місто мла вкриватиме густа,

А ми до церкви підем привітати

Воскреслого Христа.

А в церкві так велично, світло буде,

Заграють дзвони із церковних веж,

І разом з ними заспівають люди:

Христос воскрес!

У поле, в ліс, де сніг останній тане,

У досвіток покотиться луна

А там зі сну прокинеться і встане

Дзвінка весна!

***

З Воскресінням — Світлим святом!

Усмішок й радості багато!

Хай Божа ласка завітає

І щастям Вас благословляє!

Смакує паска на здоров’я,

І благодать іде з небес,

У день, наповнений любов’ю,

Радійте, бо Христос Воскрес!

***

Смачної Паски,

Довгої ковбаски,

Твердого холодця,

Крутого яйця,

Смачного хрону,

Міцного самогону!

Христос Воскрес!

***

І зійде сонце,

Наче кругла паска,

Мов писанка,

Розквітне вся земля —

Радіймо, друзі,

Великодня казка

Гаївкою хай серце звеселя!

Співаймо, друзі,

В Великоднім колі

І Господа воскреслого молім,

Щоб обновивсь

Весною щастя й долі

Наш рідний край, наш дім.

Великдень 2024 – привітання у яскравих листівках

Привітання з Великоднем 2024. Фото: Новини.LIVE/Canva

Привітання з Великоднем 2024. Фото: Новини.LIVE/Canva

Привітання з Великоднем 2024. Фото: Новини.LIVE/Canva

Привітання з Великоднем 2024. Фото: Новини.LIVE/Canva

Привітання з Великоднем 2024. Фото: Новини.LIVE/Canva

Привітання з Великоднем 2024. Фото: Новини.LIVE/Canva

Привітання з Великоднем 2024. Фото: Новини.LIVE/Canva

Відеопривітання з Великоднем

Нагадаємо, раніше ми писали детальний церковний календар свят на квітень 2024 року.