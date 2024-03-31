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З Великоднем 2024 — яскраві листівки та щирі побажання у віршах і прозі

31 березня 2024 06:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Привітання з Великоднем 2024 — вірші, проза і красиві листівки до великого свята
Віряни відзначають Воскресіння Христове. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У цю світлу неділю, 31 березня, настає одне з найголовніших свят для християн західного обряду — Великдень або свято Воскресіння Христове. Його заведено відзначати з сім'єю та найближчими людьми. Також віряни обов'язково вітають один одного теплими словами, побажаннями, листівками. 

Новини.LIVE пропонує добірку щирих та красивих привітань з Великоднем 2024 року у прозі, віршах, та листівках. 

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Привітання з Великоднем 2024 року у прозі 

Щиро вітаю Вас з Великоднем! Нехай це величне свято наповнить серце світлими почуттями надії та любові, дарує щастя та добро!

***

Бажаю радості, здоров’я та добробуту у світле свято Христового Воскресіння. Христос Воскрес!

***

Веселий добрий зайчик шле промінчики добра. Вітаю з Великоднем. Бажаю миру і гармонії. Бажаю блага і щастя. Бажаю відради та любові. Бажаю світлих надій і достатку.

***

Вітаємо вас зі світлим і радісним святом — Великоднем. Бажаю вам щастя та радості, віри та добробуту! Нехай господня ласка вас зігріває і навчає щастя. Христос Воскрес!

***

Вітаю зі світлим святом Христового Воскресіння! Нехай передзвін великодніх дзвонів принесе лише благі вісті, нехай серце наповниться радістю, а віра допомагає долати труднощі.

*** 

Нехай душа з надією завмирає в очікуванні милості небес. Нехай Всевишній вас не залишає в доброті своїй! Христос Воскрес!

*** 

Вітаю с Воскресінням Христовим! Нехай у домі панують гармонія і добробут, у серці — любов та радість. 

***

Христос воскрес! Вітаю зі світлим і добрим святом Великоднем. Нехай Господь благословляє тебе і твою сім'ю, захищає від бід і завжди наставляє на праведний шлях. Нехай він захищає на полі бою українських воїнів і принесе мир і спокій в Україну. 

**

Хай святковий настрій, що дарує нам світле Воскресіння, осяє твоє життя та подарує тепло твоїм близьким. Смачної паски! Зі світлим святом Христового Воскресіння!

***

Вітаю з Великоднем! Бажаю ясного сонця над головою, позитивних думок, добрих вчинків, привітних посмішок, безмежного кохання і море блаженства.

З Великоднем 31 березня – красиві вірші українською мовою

З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю! 
Жити в радості й любові від душі бажаю! 
Запашною нехай буде Великодня Паска 
І до віку буде з Вами світла Божа лакса! 
Христос Воскрес! 

***

Котилася писаночка з гори на долину,
Прикотилась прямісінько до нас у гостину,
А за нею йде Великдень, несе білу паску,
Дзвонить в дзвони, всім дарує радощі та ласку.
Відчиняймо воротонька, гостоньків вітаймо,
"Христос воскрес!" усі разом мерщій заспіваймо!

***

Бажаю щастя й злагоди в родині
Та благодаті Божої з небес
І хай по всій лунає Україні:
— Христос воскрес!
— Воістину воскрес!

***

Явилась милість нам Господня
І оживила світ, немов в раю;
В знаменне світле свято Великодня
Вітаю щиро кожну я сім’ю!

***

Весна розквітла наче казка, 
І сяє сонцем височінь небес. 
Вітаю зі світлим святом Пасхи! 
Христос Воскрес! 

*** 

Христос Воскрес! 
Воістину Воскрес! 
Ясніє сонечко. 
Радіє світ увесь. 
Нехай у серці віра і добро панує. 
Хай щиру радість писанки дарують!

***

Під зорями весна ще буде спати,
Ще місто мла вкриватиме густа,
А ми до церкви підем привітати
Воскреслого Христа.
А в церкві так велично, світло буде,
Заграють дзвони із церковних веж,
І разом з ними заспівають люди:
Христос воскрес!
У поле, в ліс, де сніг останній тане,
У досвіток покотиться луна
А там зі сну прокинеться і встане
Дзвінка весна!

***

З Воскресінням — Світлим святом!
Усмішок й радості багато!
Хай Божа ласка завітає
І щастям Вас благословляє!
Смакує паска на здоров’я,
І благодать іде з небес,
У день, наповнений любов’ю,
Радійте, бо Христос Воскрес!

***

Смачної Паски,
Довгої ковбаски,
Твердого холодця,
Крутого яйця,
Смачного хрону,
Міцного самогону!
Христос Воскрес!

***

І зійде сонце,
Наче кругла паска,
Мов писанка,
Розквітне вся земля —
Радіймо, друзі,
Великодня казка
Гаївкою хай серце звеселя!
Співаймо, друзі,
В Великоднім колі
І Господа воскреслого молім,
Щоб обновивсь
Весною щастя й долі
Наш рідний край, наш дім.

Великдень 2024 – привітання у яскравих листівках 

Привітання з Великоднем 2024
Привітання з Великоднем 2024. Фото: Новини.LIVE/Canva
Великдень 2024 – привітання у яскравих листівках
Привітання з Великоднем 2024. Фото: Новини.LIVE/Canva
Привітання з Великоднем 2024 року у листівках
Привітання з Великоднем 2024. Фото: Новини.LIVE/Canva
З Великоднем 31 березня – красиві листівки
Привітання з Великоднем 2024. Фото: Новини.LIVE/Canva
З Великоднем 2024 — яскраві листівки
Привітання з Великоднем 2024. Фото: Новини.LIVE/Canva
Привітання з Великоднем 2024 — красиві листівки до великого свята
Привітання з Великоднем 2024. Фото: Новини.LIVE/Canva
Привітання з Великоднем 31 березня 2024 року — щирі листівки
Привітання з Великоднем 2024. Фото: Новини.LIVE/Canva

Відеопривітання з Великоднем

 

 

Нагадаємо, раніше ми писали детальний церковний календар свят на квітень 2024 року.  

свята
привітання
листівки
релігія
Великдень

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