Поздравления с Пасхой 2024 — стихи, проза и красивые открытки к празднику

С Пасхой 2024 — яркие открытки и искренние пожелания в стихах и прозе
В это светлое воскресенье, 31 марта, наступает один из самых главных праздников для христиан западного обряда — Пасха или праздник Воскресения Христово. Его принято отмечать с семьей и самыми близкими людьми. Также верующие обязательно поздравляют друг друга теплыми словами, пожеланиями, открытками.
Новини.LIVE предлагает подборку искренних и красивых поздравлений с Пасхой 2024 года в прозе, стихах и открытках.
Поздравления с Пасхой 2024 в прозе
Поздравляю Вас с Пасхой! Пусть этот величественный праздник наполнит сердце светлыми чувствами надежды и любви, дарит счастье и добро!
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Желаю радости, здоровья и благополучия в светлый праздник Христова Воскресения. Христос Воскрес!
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Веселый добрый кролик шлет лучики добра. Поздравляю с Пасхой. Желаю мира и гармонии. Желаю блага и счастья. Желаю отрады и любви. Желаю светлых надежд и изобилия.
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Поздравляем вас со светлым и радостным праздником — Пасхой. Желаю вам счастья и радости, веры и благополучия! Пусть Господня ласка вас согревает и учит счастью. Христос Воскрес!
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Поздравляю со светлым праздником воскресения Христова! Пусть звон колоколов принесет только благие вести, пусть сердце наполнится радостью, а вера помогает преодолевать трудности.
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Пусть душа в надежде замирает в ожидании милости небес. Пусть Всевышний вас не оставляет в доброте своей! Христос Воскрес!
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Поздравляю с Воскресением Христовым! Пусть в доме царят гармония и благополучие, в сердце любовь и радость.
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Христос воскрес! Поздравляю со светлым и добрым праздником Пасхой. Пусть Господь благословляет тебя и твою семью, защищает от бед и всегда наставляет на праведный путь. Пусть он защищает на поле боя украинских воинов и принесет мир и покой в Украину.
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Пусть праздничное настроение, дающее нам светлое Воскресение, озарит твою жизнь и подарит тепло твоим близким. Со светлым праздником Христова Воскресения!
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Поздравляю с Пасхой! Желаю ясного солнца над головой, положительных мыслей, добрых поступков, приветливых улыбок, безграничной любви и море блаженства.
С Пасхой 31 марта — красивые стихи на украинском языке
З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!
Жити в радості й любові від душі бажаю!
Запашною нехай буде Великодня Паска
І до віку буде з Вами світла Божа лакса!
Христос Воскрес!
***
Котилася писаночка з гори на долину,
Прикотилась прямісінько до нас у гостину,
А за нею йде Великдень, несе білу паску,
Дзвонить в дзвони, всім дарує радощі та ласку.
Відчиняймо воротонька, гостоньків вітаймо,
"Христос воскрес!" усі разом мерщій заспіваймо!
***
Бажаю щастя й злагоди в родині
Та благодаті Божої з небес
І хай по всій лунає Україні:
— Христос воскрес!
— Воістину воскрес!
***
Явилась милість нам Господня
І оживила світ, немов в раю;
В знаменне світле свято Великодня
Вітаю щиро кожну я сім’ю!
***
Весна розквітла наче казка,
І сяє сонцем височінь небес.
Вітаю зі світлим святом Пасхи!
Христос Воскрес!
***
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
Ясніє сонечко.
Радіє світ увесь.
Нехай у серці віра і добро панує.
Хай щиру радість писанки дарують!
***
Під зорями весна ще буде спати,
Ще місто мла вкриватиме густа,
А ми до церкви підем привітати
Воскреслого Христа.
А в церкві так велично, світло буде,
Заграють дзвони із церковних веж,
І разом з ними заспівають люди:
Христос воскрес!
У поле, в ліс, де сніг останній тане,
У досвіток покотиться луна
А там зі сну прокинеться і встане
Дзвінка весна!
***
З Воскресінням — Світлим святом!
Усмішок й радості багато!
Хай Божа ласка завітає
І щастям Вас благословляє!
Смакує паска на здоров’я,
І благодать іде з небес,
У день, наповнений любов’ю,
Радійте, бо Христос Воскрес!
***
Смачної Паски,
Довгої ковбаски,
Твердого холодця,
Крутого яйця,
Смачного хрону,
Міцного самогону!
Христос Воскрес!
***
І зійде сонце,
Наче кругла паска,
Мов писанка,
Розквітне вся земля —
Радіймо, друзі,
Великодня казка
Гаївкою хай серце звеселя!
Співаймо, друзі,
В Великоднім колі
І Господа воскреслого молім,
Щоб обновивсь
Весною щастя й долі
Наш рідний край, наш дім.
Пасха 2024 — поздравления в ярких открытках
Видеопоздравления с Пасхой
Напомним, ранее мы писали подробный церковный календарь праздников на апрель 2024 года.
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