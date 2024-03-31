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С Пасхой 2024 — яркие открытки и искренние пожелания в стихах и прозе

31 марта 2024 06:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Поздравления с Пасхой 2024 — стихи, проза и красивые открытки к празднику
Верующие отмечают Воскресение Христово. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В это светлое воскресенье, 31 марта, наступает один из самых главных праздников для христиан западного обряда — Пасха или праздник Воскресения Христово. Его принято отмечать с семьей и самыми близкими людьми. Также верующие обязательно поздравляют друг друга теплыми словами, пожеланиями, открытками.

Новини.LIVE предлагает подборку искренних и красивых поздравлений с Пасхой 2024 года в прозе, стихах и открытках.

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Поздравления с Пасхой 2024 в прозе

Поздравляю Вас с Пасхой! Пусть этот величественный праздник наполнит сердце светлыми чувствами надежды и любви, дарит счастье и добро!

***

Желаю радости, здоровья и благополучия в светлый праздник Христова Воскресения. Христос Воскрес!

***

Веселый добрый кролик шлет лучики добра. Поздравляю с Пасхой. Желаю мира и гармонии. Желаю блага и счастья. Желаю отрады и любви. Желаю светлых надежд и изобилия.

***

Поздравляем вас со светлым и радостным праздником — Пасхой. Желаю вам счастья и радости, веры и благополучия! Пусть Господня ласка вас согревает и учит счастью. Христос Воскрес!

***

Поздравляю со светлым праздником воскресения Христова! Пусть звон колоколов принесет только благие вести, пусть сердце наполнится радостью, а вера помогает преодолевать трудности.

***

Пусть душа в надежде замирает в ожидании милости небес. Пусть Всевышний вас не оставляет в доброте своей! Христос Воскрес!

***

Поздравляю с Воскресением Христовым! Пусть в доме царят гармония и благополучие, в сердце любовь и радость.

***

Христос воскрес! Поздравляю со светлым и добрым праздником Пасхой. Пусть Господь благословляет тебя и твою семью, защищает от бед и всегда наставляет на праведный путь. Пусть он защищает на поле боя украинских воинов и принесет мир и покой в Украину.

**

Пусть праздничное настроение, дающее нам светлое Воскресение, озарит твою жизнь и подарит тепло твоим близким. Со светлым праздником Христова Воскресения!

***

Поздравляю с Пасхой! Желаю ясного солнца над головой, положительных мыслей, добрых поступков, приветливых улыбок, безграничной любви и море блаженства.

С Пасхой 31 марта — красивые стихи на украинском языке

З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю! 
Жити в радості й любові від душі бажаю! 
Запашною нехай буде Великодня Паска 
І до віку буде з Вами світла Божа лакса! 
Христос Воскрес! 

***

Котилася писаночка з гори на долину,
Прикотилась прямісінько до нас у гостину,
А за нею йде Великдень, несе білу паску,
Дзвонить в дзвони, всім дарує радощі та ласку.
Відчиняймо воротонька, гостоньків вітаймо,
"Христос воскрес!" усі разом мерщій заспіваймо!

***

Бажаю щастя й злагоди в родині
Та благодаті Божої з небес
І хай по всій лунає Україні:
— Христос воскрес!
— Воістину воскрес!

***

Явилась милість нам Господня
І оживила світ, немов в раю;
В знаменне світле свято Великодня
Вітаю щиро кожну я сім’ю!

***

Весна розквітла наче казка, 
І сяє сонцем височінь небес. 
Вітаю зі світлим святом Пасхи! 
Христос Воскрес! 

*** 

Христос Воскрес! 
Воістину Воскрес! 
Ясніє сонечко. 
Радіє світ увесь. 
Нехай у серці віра і добро панує. 
Хай щиру радість писанки дарують!

***

Під зорями весна ще буде спати,
Ще місто мла вкриватиме густа,
А ми до церкви підем привітати
Воскреслого Христа.
А в церкві так велично, світло буде,
Заграють дзвони із церковних веж,
І разом з ними заспівають люди:
Христос воскрес!
У поле, в ліс, де сніг останній тане,
У досвіток покотиться луна
А там зі сну прокинеться і встане
Дзвінка весна!

***

З Воскресінням — Світлим святом!
Усмішок й радості багато!
Хай Божа ласка завітає
І щастям Вас благословляє!
Смакує паска на здоров’я,
І благодать іде з небес,
У день, наповнений любов’ю,
Радійте, бо Христос Воскрес!

***

Смачної Паски,
Довгої ковбаски,
Твердого холодця,
Крутого яйця,
Смачного хрону,
Міцного самогону!
Христос Воскрес!

***

І зійде сонце,
Наче кругла паска,
Мов писанка,
Розквітне вся земля —
Радіймо, друзі,
Великодня казка
Гаївкою хай серце звеселя!
Співаймо, друзі,
В Великоднім колі
І Господа воскреслого молім,
Щоб обновивсь
Весною щастя й долі
Наш рідний край, наш дім.

Пасха 2024 — поздравления в ярких открытках

Поздравления с Пасхой 2024
Поздравление с Пасхой 2024 года. Фото: Новини.LIVE/Canva
Пасха 2024 – поздравление в ярких открытках
Поздравление с Пасхой 2024 года. Фото: Новини.LIVE/Canva
Поздравления с Пасхой 2024 года в открытках
Поздравление с Пасхой 2024 года. Фото: Новини.LIVE/Canva
С Пасхой 31 марта – красивые открытки
Поздравление с Пасхой 2024 года. Фото: Новини.LIVE/Canva
С Пасхой 2024 – яркие открытки.
Поздравление с Пасхой 2024 года. Фото: Новини.LIVE/Canva
Поздравления с Пасхой 2024 — красивые открытки к празднику.
Поздравление с Пасхой 2024 года. Фото: Новини.LIVE/Canva
Поздравления с Пасхой 31 марта 2024 года — открытки.
Поздравление с Пасхой 2024 года. Фото: Новини.LIVE/Canva

Видеопоздравления с Пасхой

 

 

Напомним, ранее мы писали подробный церковный календарь праздников на апрель 2024 года.

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религия
Пасха

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