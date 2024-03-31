Поздравления с Пасхой 2024 — стихи, проза и красивые открытки к празднику

Верующие отмечают Воскресение Христово. Фото: google.com

В это светлое воскресенье, 31 марта, наступает один из самых главных праздников для христиан западного обряда — Пасха или праздник Воскресения Христово. Его принято отмечать с семьей и самыми близкими людьми. Также верующие обязательно поздравляют друг друга теплыми словами, пожеланиями, открытками.

Новини.LIVE предлагает подборку искренних и красивых поздравлений с Пасхой 2024 года в прозе, стихах и открытках.

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Поздравления с Пасхой 2024 в прозе

Поздравляю Вас с Пасхой! Пусть этот величественный праздник наполнит сердце светлыми чувствами надежды и любви, дарит счастье и добро!

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Желаю радости, здоровья и благополучия в светлый праздник Христова Воскресения. Христос Воскрес!

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Веселый добрый кролик шлет лучики добра. Поздравляю с Пасхой. Желаю мира и гармонии. Желаю блага и счастья. Желаю отрады и любви. Желаю светлых надежд и изобилия.

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Поздравляем вас со светлым и радостным праздником — Пасхой. Желаю вам счастья и радости, веры и благополучия! Пусть Господня ласка вас согревает и учит счастью. Христос Воскрес!

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Поздравляю со светлым праздником воскресения Христова! Пусть звон колоколов принесет только благие вести, пусть сердце наполнится радостью, а вера помогает преодолевать трудности.

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Пусть душа в надежде замирает в ожидании милости небес. Пусть Всевышний вас не оставляет в доброте своей! Христос Воскрес!

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Поздравляю с Воскресением Христовым! Пусть в доме царят гармония и благополучие, в сердце любовь и радость.

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Христос воскрес! Поздравляю со светлым и добрым праздником Пасхой. Пусть Господь благословляет тебя и твою семью, защищает от бед и всегда наставляет на праведный путь. Пусть он защищает на поле боя украинских воинов и принесет мир и покой в Украину.

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Пусть праздничное настроение, дающее нам светлое Воскресение, озарит твою жизнь и подарит тепло твоим близким. Со светлым праздником Христова Воскресения!

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Поздравляю с Пасхой! Желаю ясного солнца над головой, положительных мыслей, добрых поступков, приветливых улыбок, безграничной любви и море блаженства.

С Пасхой 31 марта — красивые стихи на украинском языке

З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!

Жити в радості й любові від душі бажаю!

Запашною нехай буде Великодня Паска

І до віку буде з Вами світла Божа лакса!

Христос Воскрес!

***

Котилася писаночка з гори на долину,

Прикотилась прямісінько до нас у гостину,

А за нею йде Великдень, несе білу паску,

Дзвонить в дзвони, всім дарує радощі та ласку.

Відчиняймо воротонька, гостоньків вітаймо,

"Христос воскрес!" усі разом мерщій заспіваймо!

***

Бажаю щастя й злагоди в родині

Та благодаті Божої з небес

І хай по всій лунає Україні:

— Христос воскрес!

— Воістину воскрес!

***

Явилась милість нам Господня

І оживила світ, немов в раю;

В знаменне світле свято Великодня

Вітаю щиро кожну я сім’ю!

***

Весна розквітла наче казка,

І сяє сонцем височінь небес.

Вітаю зі світлим святом Пасхи!

Христос Воскрес!

***

Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!

Ясніє сонечко.

Радіє світ увесь.

Нехай у серці віра і добро панує.

Хай щиру радість писанки дарують!

***

Під зорями весна ще буде спати,

Ще місто мла вкриватиме густа,

А ми до церкви підем привітати

Воскреслого Христа.

А в церкві так велично, світло буде,

Заграють дзвони із церковних веж,

І разом з ними заспівають люди:

Христос воскрес!

У поле, в ліс, де сніг останній тане,

У досвіток покотиться луна

А там зі сну прокинеться і встане

Дзвінка весна!

***

З Воскресінням — Світлим святом!

Усмішок й радості багато!

Хай Божа ласка завітає

І щастям Вас благословляє!

Смакує паска на здоров’я,

І благодать іде з небес,

У день, наповнений любов’ю,

Радійте, бо Христос Воскрес!

***

Смачної Паски,

Довгої ковбаски,

Твердого холодця,

Крутого яйця,

Смачного хрону,

Міцного самогону!

Христос Воскрес!

***

І зійде сонце,

Наче кругла паска,

Мов писанка,

Розквітне вся земля —

Радіймо, друзі,

Великодня казка

Гаївкою хай серце звеселя!

Співаймо, друзі,

В Великоднім колі

І Господа воскреслого молім,

Щоб обновивсь

Весною щастя й долі

Наш рідний край, наш дім.

Пасха 2024 — поздравления в ярких открытках

Поздравление с Пасхой 2024 года. Фото: Новини.LIVE/Canva

Поздравление с Пасхой 2024 года. Фото: Новини.LIVE/Canva

Поздравление с Пасхой 2024 года. Фото: Новини.LIVE/Canva

Поздравление с Пасхой 2024 года. Фото: Новини.LIVE/Canva

Поздравление с Пасхой 2024 года. Фото: Новини.LIVE/Canva

Поздравление с Пасхой 2024 года. Фото: Новини.LIVE/Canva

Поздравление с Пасхой 2024 года. Фото: Новини.LIVE/Canva

Видеопоздравления с Пасхой

Напомним, ранее мы писали подробный церковный календарь праздников на апрель 2024 года.