4 апреля — какой сегодня церковный праздник, главные запреты, День ангела и приметы

Какой сегодня, 5 апреля, церковный праздник — запреты, именины
Сегодня, пятого апреля 2024 года, в церкви отмечается день памяти Феодула-чтеца. Следует понимать, что это за праздник для верующих, во что в древности верили наши предки, что нельзя делать и кто празднует свои именины сегодня.
Новини.LIVE рассказывает подробнее об этом празднике.
Какой церковный праздник пятого апреля
В этот день верующие в церкви чтят память Феодулы-чтеца, который был чтецом у старца Агафопода и жил в Фессалониках в период правления императоров Диоклетиана и Максимиана. Однажды Феодул увидел во сне мужчину в светлом наряде, который дал ему какой-то предмет.
Когда Феодул проснулся, то увидел, что он держит кольцо, где изображен Сын Божий. Тогда он понял, что ему следует ожидать подвига мученика. В период гонения за христианами старца Агафопода и чтеца Феодула бросили в море, где их и не стало.
Какие народные приметы пятого апреля
Предки в этот день в древние времена верили, что пение глухарей указывает на солнечные дни, а много сока на берегу свидетельствует о дождливом лете. Если еще не прилетели ласточки, следует ждать холодной погоды, а если на улице сильный дождь — это к щедрому урожаю.
Что нельзя делать пятого апреля
В этот день никак нельзя ругаться и конфликтовать с окружающими, а также проводить операции, касающиеся изменения внешнего вида. К тому же, категорически запрещается делать какие-либо неожиданные покупки.
Кто празднует именины пятого апреля
Свои именины пятого апреля празднуют мужчины, которых зовут:
- Николай
- Семен
- Георгий
- Алексей
- Марк
- Платон
- Егор
Талисманом именинника этого дня является бриллиант, поражающий своим невероятным действием. Предки считали, что этот камень способен улучшить состояние нервной системы, стабилизировать эмоциональную систему и успокоить гнев.
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