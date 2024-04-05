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Какой сегодня, 5 апреля, церковный праздник — запреты, именины

5 апреля 2024 05:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
4 апреля — какой сегодня церковный праздник, главные запреты, День ангела и приметы
Верующие возле свечей в церкви. Фото: 5 канал
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодня, пятого апреля 2024 года, в церкви отмечается день памяти Феодула-чтеца. Следует понимать, что это за праздник для верующих, во что в древности верили наши предки, что нельзя делать и кто празднует свои именины сегодня.

Новини.LIVE рассказывает подробнее об этом празднике.

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Какой церковный праздник пятого апреля

В этот день верующие в церкви чтят память Феодулы-чтеца, который был чтецом у старца Агафопода и жил в Фессалониках в период правления императоров Диоклетиана и Максимиана. Однажды Феодул увидел во сне мужчину в светлом наряде, который дал ему какой-то предмет.

Когда Феодул проснулся, то увидел, что он держит кольцо, где изображен Сын Божий. Тогда он понял, что ему следует ожидать подвига мученика. В период гонения за христианами старца Агафопода и чтеца Феодула бросили в море, где их и не стало.

Феодул-чтец и старец Агафопод
Феодул-чтец и старец Агафопод. Фото иллюстративное: УНИАН

Какие народные приметы пятого апреля

Предки в этот день в древние времена верили, что пение глухарей указывает на солнечные дни, а много сока на берегу свидетельствует о дождливом лете. Если еще не прилетели ласточки, следует ждать холодной погоды, а если на улице сильный дождь — это к щедрому урожаю.

Что нельзя делать пятого апреля

В этот день никак нельзя ругаться и конфликтовать с окружающими, а также проводить операции, касающиеся изменения внешнего вида. К тому же, категорически запрещается делать какие-либо неожиданные покупки.

Кто празднует именины пятого апреля

Свои именины пятого апреля празднуют мужчины, которых зовут:

  • Николай
  • Семен
  • Георгий
  • Алексей
  • Марк
  • Платон
  • Егор

Талисманом именинника этого дня является бриллиант, поражающий своим невероятным действием. Предки считали, что этот камень способен улучшить состояние нервной системы, стабилизировать эмоциональную систему и успокоить гнев.

Бриллиант, являющийся талисманом именинника пятого апреля
Бриллиант, являющийся талисманом именинника пятого апреля. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, кто отмечает свои именины в апреле 2024 года.

Ранее мы рассказывали о том, какие праздники следует ждать украинцам в апреле 2024 года.

Также мы сообщали, какие церковные праздники будут в апреле 2024 года.

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