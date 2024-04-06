6 квітня — яке сьогодні церковне свято, головні заборони, День ангела і прикмети

Вірянин, який ставить свічку в церкві. Фото: Радіо Свобода

Сьогодні, шостого квітня 2024 року, в церковному календарі — день пам’яті святителя Євтихія. Варто знати, що це за свято для вірян, які існують народні прикмети, що категорично забороняється робити і хто святкує свої іменини.

Новини.LIVE розповідає детальніше про це свято.

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Церковне свято шостого квітня

Шостого квітня віряни в церкві вшановують пам’ять святителя Євтихія, який народився у Фригії і навчався у Константинополі. Спочатку Євтихій довгий період був священиком, після чого вступив до монастиря і став патріархом.

Одного разу чоловік вирішив викрити уряд, через що його посадили до в’язниці на вісім років. Після виходу Євтихій знову повернувся до монастиря, де зцілив дуже багато людей.

Зображення святителя Євтихія. Фото ілюстративне: УНІАН

Народні прикмети шостого квітня

Предки в давні часи вірили, що потужний вітер в цей день свідчить про поганий врожай, а тихий день і зорі вночі вказують, навпаки, на щедрий врожай. Якщо в цей день качки роблять гнізда у вологих місцях, то це означає, що літо буде сухим, а туман вранці вказує на суху погоду до кінця квітня.

Головні заборони шостого квітня

У цей день категорично не можна різати яблуні та навіть ламати якісь гілки на ній. Також не слід вживати алкогольні напої і категорично забороняється говорити погані слова.

Іменини шостого квітня

Сьогодні свій День ангела відзначають чоловіки, яких звати:

Павло

Григорій

Мефодій

Ярема

Талісманом іменинника шостого квітня є гранат, який має дуже насичений червоний колір. Предки приписували цьому каменю особливі властивості. У давнину люди вважали цей дорогоцінний мінерал символом пристрасті та влади.

Гранат, який є талісманом іменинника шостого квітня. Фото: Pinterest

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