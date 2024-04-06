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Какой сегодня, 6 апреля, церковный праздник — запреты, именины

6 апреля 2024 05:31
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
6 апреля — какой сегодня церковный праздник, главные запреты, День ангела и приметы
Верующий, который ставит свечу в церкви. Фото: Радио Свобода
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодня, шестого апреля 2024 года, в церковном календаре — день памяти святителя Евтихия. Следует знать, что это за праздник для верующих, какие существуют народные приметы, что категорически запрещается делать и кто празднует свои именины.

Новини.LIVE рассказывает подробнее об этом празднике.

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Церковный праздник шестого апреля

Шестого апреля верующие в церкви чтят память святителя Евтихия, который родился во Фригии и учился в Константинополе. Сначала Евтихий долгий период был священником, после чего поступил в монастырь и стал патриархом.

Однажды мужчина решил разоблачить правительство, из-за чего его посадили в тюрьму на восемь лет. После выхода Евтихий снова вернулся в монастырь, где исцелил очень много людей.

Изображение святителя Евтихия
Изображение святителя Евтихия. Фото иллюстративное: УНИАН

Народные приметы шестого апреля

Предки в древние времена верили, что сильный ветер в этот день свидетельствует о плохом урожае, а тихий день и звезды ночью указывают, наоборот, на щедрый урожай. Если в этот день утки делают гнезда во влажных местах, то значит лето будет сухим, а туман утром указывает на сухую погоду до конца апреля.

Главные запреты шестого апреля

В этот день категорически нельзя резать яблони и даже ломать какие-то ветки на ней. Также не следует употреблять алкогольные напитки и запрещается говорить плохие слова.

Именины шестого апреля

Сегодня свой День ангела отмечают мужчины, которых зовут:

  • Павел
  • Григорий
  • Мефодий
  • Ярема

Талисманом именинника шестого апреля является гранат, у которого очень насыщенный красный цвет. Предки приписывали этому камню особенные свойства. В древности люди считали этот драгоценный минерал символом страсти и власти.

Гранат, являющийся талисманом именинника 6 апреля
Гранат, являющийся талисманом именинника шестого апреля. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие праздники следует ожидать украинцам в апреле 2024 года.

Раньше мы рассказывали о том, чем категорически запрещается заниматься на Троицу.

Также мы сообщали, кто отмечает свой День ангела в апреле 2024 года.

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