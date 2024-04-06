6 апреля — какой сегодня церковный праздник, главные запреты, День ангела и приметы

Верующий, который ставит свечу в церкви. Фото: Радио Свобода

Сегодня, шестого апреля 2024 года, в церковном календаре — день памяти святителя Евтихия. Следует знать, что это за праздник для верующих, какие существуют народные приметы, что категорически запрещается делать и кто празднует свои именины.

Новини.LIVE рассказывает подробнее об этом празднике.

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Церковный праздник шестого апреля

Шестого апреля верующие в церкви чтят память святителя Евтихия, который родился во Фригии и учился в Константинополе. Сначала Евтихий долгий период был священником, после чего поступил в монастырь и стал патриархом.

Однажды мужчина решил разоблачить правительство, из-за чего его посадили в тюрьму на восемь лет. После выхода Евтихий снова вернулся в монастырь, где исцелил очень много людей.

Изображение святителя Евтихия. Фото иллюстративное: УНИАН

Народные приметы шестого апреля

Предки в древние времена верили, что сильный ветер в этот день свидетельствует о плохом урожае, а тихий день и звезды ночью указывают, наоборот, на щедрый урожай. Если в этот день утки делают гнезда во влажных местах, то значит лето будет сухим, а туман утром указывает на сухую погоду до конца апреля.

Главные запреты шестого апреля

В этот день категорически нельзя резать яблони и даже ломать какие-то ветки на ней. Также не следует употреблять алкогольные напитки и запрещается говорить плохие слова.

Именины шестого апреля

Сегодня свой День ангела отмечают мужчины, которых зовут:

Павел

Григорий

Мефодий

Ярема

Талисманом именинника шестого апреля является гранат, у которого очень насыщенный красный цвет. Предки приписывали этому камню особенные свойства. В древности люди считали этот драгоценный минерал символом страсти и власти.

Гранат, являющийся талисманом именинника шестого апреля. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие праздники следует ожидать украинцам в апреле 2024 года.

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