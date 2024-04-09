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Яке сьогодні, 9 квітня, церковне свято — заборони, іменини

9 квітня 2024 05:33
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
9 квітня — яке сьогодні церковне свято, головні заборони, День ангела і прикмети
Вірянка біля свічок у церкві. Фото: Інтернет-видання "Полтавщина"
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Сьогодні, дев'ятого квітня 2024 року, в церкві відзначають день пам’яті мученика Євпсихія. Слід знати, що цей день означає для вірян, які існують народні прикмети, що категорично не рекомендується робити в це свято і хто святкує іменини.

Новини.LIVE розповідає детально про церковне свято, прикмети, заборони та іменини дев’ятого квітня.

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Церковне свято дев’ятого квітня

Віряни сьогодні вшановують пам’ять святого мученика Євпсихія, який проживав за часи правління імператора Юліана Відступника. Протягом всього свого життя чоловік боровся з язичниками. Одного разу він вирушив з іншими християнами до храму ідолопоклонників, де знищив святині. За це Євпсихія схопили і довго катували, від чого він загинув. 

Изображение святого мученика Евпсихия
Зображення святого мученика Євпсихія. Фото ілюстративне: Pinterest

Народні прикмети дев’ятого квітня

Наші предки в давнину спостерігали за погодою надворі та вірили, що якщо вона ще не встановилася, то літній період буде сухим. Якщо в цей день вже з’явилися квіти кульбабами, це означає, що настала справжня весна.

Якщо береза виділяє багато соку, значить, влітку буде прохолодно і багато дощів, а якщо схід сонця має білявий відблиск, то найближчим часом дощів не слід очікувати. Якщо у гніздах в цей день мало яєць, ніж зазвичай, то протягом року буде поганий врожай.

Головні заборони дев’ятого квітня

Сьогодні краще не робити будь-які хірургічні операції, а також заборонено сваритися і говорити погані слова. Крім цього, в цей день не можна заздрити оточуючим.

Іменини дев’ятого квітня

Свої іменини в цей день відзначають люди, яких звати:

  • Леон
  • Тамара
  • Гавриїл
  • Вадим
  • Марія

Талісманом іменинника дев’ятого квітня є яшма. Цей камінь з давніх часів вважають джерелом позитивної енергії. До того ж, предки вірили, що яшма здатна захистити людину та її оселю від поганого впливу.

Яшма
Яшма, яка є талісманом іменинника дев'ятого квітня. Фото: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, хто у квітні 2024 року відзначає свій День ангела. 

Раніше ми розповідали про те, які свята відзначатимуть українці у квітні 2024 року. 

Також ми повідомляли про те, які цікаві звичаї існують на Трійцю і що не можна робити в це свято.

свята
іменини
народні прикмети
заборони

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