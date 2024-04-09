9 квітня — яке сьогодні церковне свято, головні заборони, День ангела і прикмети

Яке сьогодні, 9 квітня, церковне свято — заборони, іменини
Сьогодні, дев'ятого квітня 2024 року, в церкві відзначають день пам’яті мученика Євпсихія. Слід знати, що цей день означає для вірян, які існують народні прикмети, що категорично не рекомендується робити в це свято і хто святкує іменини.
Новини.LIVE розповідає детально про церковне свято, прикмети, заборони та іменини дев’ятого квітня.
Церковне свято дев’ятого квітня
Віряни сьогодні вшановують пам’ять святого мученика Євпсихія, який проживав за часи правління імператора Юліана Відступника. Протягом всього свого життя чоловік боровся з язичниками. Одного разу він вирушив з іншими християнами до храму ідолопоклонників, де знищив святині. За це Євпсихія схопили і довго катували, від чого він загинув.
Народні прикмети дев’ятого квітня
Наші предки в давнину спостерігали за погодою надворі та вірили, що якщо вона ще не встановилася, то літній період буде сухим. Якщо в цей день вже з’явилися квіти кульбабами, це означає, що настала справжня весна.
Якщо береза виділяє багато соку, значить, влітку буде прохолодно і багато дощів, а якщо схід сонця має білявий відблиск, то найближчим часом дощів не слід очікувати. Якщо у гніздах в цей день мало яєць, ніж зазвичай, то протягом року буде поганий врожай.
Головні заборони дев’ятого квітня
Сьогодні краще не робити будь-які хірургічні операції, а також заборонено сваритися і говорити погані слова. Крім цього, в цей день не можна заздрити оточуючим.
Іменини дев’ятого квітня
Свої іменини в цей день відзначають люди, яких звати:
- Леон
- Тамара
- Гавриїл
- Вадим
- Марія
Талісманом іменинника дев’ятого квітня є яшма. Цей камінь з давніх часів вважають джерелом позитивної енергії. До того ж, предки вірили, що яшма здатна захистити людину та її оселю від поганого впливу.
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