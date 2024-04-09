9 апреля — какой сегодня церковный праздник, главные запреты, День ангела и приметы

Какой сегодня, 9 апреля, церковный праздник — запреты, именины
Сегодня, 9 апреля 2024 года, в церкви отмечают день памяти мученика Евпсихия. Следует знать, что этот день означает для верующих, какие существуют народные приметы, что категорически не рекомендуется делать в этот праздник и кто отмечает именины.
Новини.LIVE рассказывает подробно о церковном празднике, приметах, запретах и именинах девятого апреля.
Церковный праздник девятого апреля
Верующие сегодня чтят память святого мученика Евпсихия, который проживал во времена правления императора Юлиана Отступника. В течение всей своей жизни мужчина боролся с язычниками. Однажды он отправился с другими христианами в храм идолопоклонников, где уничтожил святыни. За это Евпсихия схватили и долго пытали, от чего он погиб.
Народные приметы девятого апреля
Наши предки в древности наблюдали за погодой и верили, что если она еще не установилась, то летний период будет сухим. Если в этот день уже появились цветы одуванчиков, то значит, что наступила настоящая весна.
Если береза выделяет много сока, значит, летом будет прохладно и много дождей, а если восход солнца имеет светлый отблеск, то в ближайшее время дождей не следует ожидать. Если в гнездах в этот день мало яиц, чем обычно, то за год будет плохой урожай.
Главные запреты девятого апреля
Сегодня лучше не делать какие-то хирургические операции, а также запрещено ссориться и говорить плохие слова. Кроме этого, в этот день нельзя завидовать окружающим.
Именины девятого апреля
Свои именины в этот день отмечают люди, которых зовут:
- Леон
- Тамара
- Гавриил
- Вадим
- Мария
Талисманом именинника девятого апреля является яшма. Этот камень с давних времен считается источником положительной энергии. К тому же, предки верили, что яшма способна защитить человека и его дом от плохого влияния.
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