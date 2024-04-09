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Какой сегодня, 9 апреля, церковный праздник — запреты, именины

9 апреля 2024 05:33
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
9 апреля — какой сегодня церковный праздник, главные запреты, День ангела и приметы
Верующая возле свечей в церкви. Фото: Интернет-издание "Полтавщина"
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодня, 9 апреля 2024 года, в церкви отмечают день памяти мученика Евпсихия. Следует знать, что этот день означает для верующих, какие существуют народные приметы, что категорически не рекомендуется делать в этот праздник и кто отмечает именины.

Новини.LIVE рассказывает подробно о церковном празднике, приметах, запретах и именинах девятого апреля.

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Церковный праздник девятого апреля

Верующие сегодня чтят память святого мученика Евпсихия, который проживал во времена правления императора Юлиана Отступника. В течение всей своей жизни мужчина боролся с язычниками. Однажды он отправился с другими христианами в храм идолопоклонников, где уничтожил святыни. За это Евпсихия схватили и долго пытали, от чего он погиб.

Изображение святого мученика Евпсихия
Изображение святого мученика Евпсихия. Фото иллюстративное: Pinterest

Народные приметы девятого апреля

Наши предки в древности наблюдали за погодой и верили, что если она еще не установилась, то летний период будет сухим. Если в этот день уже появились цветы одуванчиков, то значит, что наступила настоящая весна.

Если береза выделяет много сока, значит, летом будет прохладно и много дождей, а если восход солнца имеет светлый отблеск, то в ближайшее время дождей не следует ожидать. Если в гнездах в этот день мало яиц, чем обычно, то за год будет плохой урожай.

Главные запреты девятого апреля

Сегодня лучше не делать какие-то хирургические операции, а также запрещено ссориться и говорить плохие слова. Кроме этого, в этот день нельзя завидовать окружающим.

Именины девятого апреля

Свои именины в этот день отмечают люди, которых зовут: 

  • Леон
  • Тамара
  • Гавриил
  • Вадим
  • Мария

Талисманом именинника девятого апреля является яшма. Этот камень с давних времен считается источником положительной энергии. К тому же, предки верили, что яшма способна защитить человека и его дом от плохого влияния.

Яшма
Яшма, которая является талисманом именинника девятого апреля. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, кто в апреле 2024 года отмечает свой День ангела.

Ранее мы рассказывали, какие праздники будут отмечать украинцы в апреле 2024 года.

Также мы сообщали о том, какие интересные обычаи существуют на Троицу и что нельзя делать в этот праздник.

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