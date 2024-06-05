Трендовий літній манікюр 2024 — наймодніші кольори сезону, фото

Який манікюр зробити влітку 2024 — найтрендовіші кольори
Влітку більшість дівчат і жінок намагаються зробити щось кольорове та яскраве на своїх нігтях. Щоб мати бездоганний вигляд серед натовпу, потрібно розуміти, який манікюр вартий того, щоб на нього звернути увагу в літній сезон року.
Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями манікюру на літо.
Красиві ідеї манікюру на літо 2024
Зелений м’ятний колір
М’ятні нігті можуть мати зовсім різний вигляд в залежності від того, який у вас колір шкіри. Наприклад, блідій шкірі більше підійде яскравіший відтінок м’ятно-зеленого кольору, а ось середній — класичні м’ятно-зелені нігті.
Якщо у вас більш смаглявий колір шкіри, то вам краще підібрати м’ятно-зелений колір із синім відтінком.
Кольоровий металік
Влітку краще обирати більш світлі кольорові металіки, наприклад:
- Холодний металевий лавандовий
- Пастельні металеві відтінки (рожевий, жовтий і райдужний сріблястий металік)
"Голі" нігті
Звичайні нігті без жодного покриття завжди залишаються в тренді, тому і в цьому сезоні це також відбувається. Експерти стверджують, що найпопулярнішою формою нігтів цього літа залишається мигдаль. Проте, "голі" нігті — це не про відсутність лаку. Можна нанести дуже прозорі легкі кольори, щоб нігтики були доглянутими.
Масляно-жовтий колір
Це ще один чудовий вибір на літо, адже він є доволі універсальним "солдатом". Такий манікюр підходить для будь-якого кольору шкіри та літнього образу. До того ж, ним можна нафарбувати лише кінчики, залишивши основну пластику нігтя для нюдового відтінку.
Прозорий рожевий колір
Цього літа рожевий відтінок — це основний елемент, і цього сезону йдеться про більш світлі відтінки. Такий колір вважається універсальним, адже його можна використовувати для будь-якого відтінку шкіри.
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