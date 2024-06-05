Трендовий літній манікюр 2024 — наймодніші кольори сезону, фото

Жінка, яка робить манікюр в салоні краси. Фото: DNA Beauty Studio

Влітку більшість дівчат і жінок намагаються зробити щось кольорове та яскраве на своїх нігтях. Щоб мати бездоганний вигляд серед натовпу, потрібно розуміти, який манікюр вартий того, щоб на нього звернути увагу в літній сезон року.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями манікюру на літо.

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Зелений м’ятний колір

М’ятні нігті можуть мати зовсім різний вигляд в залежності від того, який у вас колір шкіри. Наприклад, блідій шкірі більше підійде яскравіший відтінок м’ятно-зеленого кольору, а ось середній — класичні м’ятно-зелені нігті.

Якщо у вас більш смаглявий колір шкіри, то вам краще підібрати м’ятно-зелений колір із синім відтінком.

М'ятно-зелений манікюр на короткі нігті. Фото: Pinterest

Кольоровий металік

Влітку краще обирати більш світлі кольорові металіки, наприклад:

Холодний металевий лавандовий

Пастельні металеві відтінки (рожевий, жовтий і райдужний сріблястий металік)

Кольоровий металік на коротких нігтях. Фото: Pinterest

"Голі" нігті

Звичайні нігті без жодного покриття завжди залишаються в тренді, тому і в цьому сезоні це також відбувається. Експерти стверджують, що найпопулярнішою формою нігтів цього літа залишається мигдаль. Проте, "голі" нігті — це не про відсутність лаку. Можна нанести дуже прозорі легкі кольори, щоб нігтики були доглянутими.

Прозоре покриття на коротких нігтях. Фото: Pinterest

Масляно-жовтий колір

Це ще один чудовий вибір на літо, адже він є доволі універсальним "солдатом". Такий манікюр підходить для будь-якого кольору шкіри та літнього образу. До того ж, ним можна нафарбувати лише кінчики, залишивши основну пластику нігтя для нюдового відтінку.

Масляно-жовтий манікюр на короткі нігті. Фото: Pinterest

Прозорий рожевий колір

Цього літа рожевий відтінок — це основний елемент, і цього сезону йдеться про більш світлі відтінки. Такий колір вважається універсальним, адже його можна використовувати для будь-якого відтінку шкіри.

Прозорий манікюр рожевого відтінку. Фото: Pinterest

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