Трендовый летний маникюр 2024 — самые модные цвета сезона, фото

Какой маникюр сделать летом 2024 — самые трендовые цвета
Летом большинство девушек и женщин пытаются сделать что-нибудь цветное и яркое на своих ногтях. Чтобы выглядеть безупречно среди толпы, нужно понимать, какой маникюр стоит того, чтобы на него обратить внимание в летний сезон года.
Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями маникюра на лето.
Красивые идеи маникюра на лето 2024
Зеленый мятный цвет
Мятные ногти могут иметь совершенно разный вид в зависимости от того, какой у вас цвет кожи. Например, бледной коже больше подойдет более яркий оттенок мятно-зеленого цвета, а вот средней — классические мятно-зеленые ногти.
Если у вас более смуглый цвет кожи, то вам лучше подобрать мятно-зеленый цвет с синим оттенком.
Цветной металлик
Летом лучше выбирать более светлые цветные металлики, например:
- Холодный металлический лавандовый
- Пастельные металлические оттенки (розовый, желтый и радужный серебристый металлик)
"Голые" ногти
Обычные ногти без покрытия всегда остаются в тренде, поэтому и в этом сезоне это тоже происходит. Эксперты утверждают, что самой популярной формой ногтей этим летом остается миндаль. Однако, "голые" ногти — это не об отсутствии лака. Можно нанести очень прозрачный легкий цвет, чтобы ноготки были ухоженными.
Масляно-желтый цвет
Это еще один отличный выбор на лето, ведь он довольно универсальный "солдат". Такой маникюр подходит для любого цвета кожи и летнего образа. К тому же, им можно накрасить только кончики, оставив основную пластику ногтя для нюдового оттенка.
Прозрачный розовый цвет
Этим летом розовый оттенок — это основной элемент, и в этом сезоне речь идет о более светлых оттенках. Такой цвет считается универсальным, потому что его можно использовать для любого оттенка кожи.
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