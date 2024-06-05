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Какой маникюр сделать летом 2024 — самые трендовые цвета

5 июня 2024 19:57
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Трендовый летний маникюр 2024 — самые модные цвета сезона, фото
Женщина, делающая маникюр в салоне красоты. Фото: DNA Beauty Studio
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Летом большинство девушек и женщин пытаются сделать что-нибудь цветное и яркое на своих ногтях. Чтобы выглядеть безупречно среди толпы, нужно понимать, какой маникюр стоит того, чтобы на него обратить внимание в летний сезон года.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями маникюра на лето.

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Зеленый мятный цвет

Мятные ногти могут иметь совершенно разный вид в зависимости от того, какой у вас цвет кожи. Например, бледной коже больше подойдет более яркий оттенок мятно-зеленого цвета, а вот средней — классические мятно-зеленые ногти.

Если у вас более смуглый цвет кожи, то вам лучше подобрать мятно-зеленый цвет с синим оттенком.

Мятно-зеленый маникюр на короткие ногти
Мятно-зеленый маникюр на короткие ногти. Фото: Pinterest

Цветной металлик

Летом лучше выбирать более светлые цветные металлики, например:

  • Холодный металлический лавандовый
  • Пастельные металлические оттенки (розовый, желтый и радужный серебристый металлик)
Цветной металлик на коротких ногтях
Цветной металлик на коротких ногтях. Фото: Pinterest

"Голые" ногти

Обычные ногти без покрытия всегда остаются в тренде, поэтому и в этом сезоне это тоже происходит. Эксперты утверждают, что самой популярной формой ногтей этим летом остается миндаль. Однако, "голые" ногти — это не об отсутствии лака. Можно нанести очень прозрачный легкий цвет, чтобы ноготки были ухоженными.

Прозрачное покрытие на коротких ногтях
Прозрачное покрытие на маленьких ногтях. Фото: Pinterest

Масляно-желтый цвет

Это еще один отличный выбор на лето, ведь он довольно универсальный "солдат". Такой маникюр подходит для любого цвета кожи и летнего образа. К тому же, им можно накрасить только кончики, оставив основную пластику ногтя для нюдового оттенка.

Масляно-желтый маникюр на короткие ногти
Масляно-желтый маникюр на короткие ногти. Фото: Pinterest

Прозрачный розовый цвет

Этим летом розовый оттенок — это основной элемент, и в этом сезоне речь идет о более светлых оттенках. Такой цвет считается универсальным, потому что его можно использовать для любого оттенка кожи.

Прозрачный маникюр розового оттенка
Прозрачный маникюр розового оттенка. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какой маникюр может омолодить женщину после 50 лет.

Раньше мы рассказывали о том, какой маникюр считается самым модным в TikTok.

Также мы сообщали о том, какой маникюр считается полным антитрендом в 2024 году.

лето
тренды
маникюр
ногти

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