Яке жіноче взуття вийде з моди в 2024 році — стилісти пояснили, чим його замінити

Дівчина, яка сидить вдома у чорних чоботах. Фото: Pexels

У гардеробі кожної справжньої модниці є велика кількість взуття, яке вони одягають під кожну подію в житті. Але варто знати не тільки те, яке взуття є наймоднішим в тому чи іншому сезоні, а й те, від якого потрібно терміново відмовитися.

Про немодне взуття 2024 року розповідає Business Insider.

Читайте також:

Взуття, яке є антитрендом 2024 року

Черевики на грубій підошві

Це взуття було дуже популярним декілька сезонів поспіль, адже його можна було поєднувати з різними образами. Втім, у 2024 році стилісти не рекомендують одягати ці черевики, адже вони матимуть недоречний вигляд. Саме вони є одним з антитрендів цього року.

Жінка у чоботах на грубій підошві. Фото: Pinterest

Масивні кросівки на товстій підошві

Це взуття стало модним ще у 90-х роках, коли його носили майже всі люди на світі. Тоді ці кросівки на товстій підошві стали дуже популярними через свою масивність. Втім, у цьому році стилісти рекомендують віддавати перевагу пласким і тонким кросівкам.

Масивні кросівки, які є антитрендом 2024 року. Фото: Pinterest

Класичні топсайдери

Свого часу цю модель взуття продавали у різних відтінках і дизайнах, але це у минулому, адже в цьому році топсайдери вже не вважаються модними. Стилісти радять позбутися цього взуття і в 2024 році віддавати перевагу старим класичним лоферам.

Топсайдери, які вийшли з моди в 2024 році. Фото: Pinterest

Звичайні шльопанці

Не секрет, що в літній сезон це взуття є незамінним у гардеробі кожної людини, а отже — одним з найпопулярніших. Але у цьому році стилісти радять відмовитися від шльопанців і обрати елегантні мюлі, які матимуть неймовірний вигляд і пасуватимуть до кюлотів.

Жінка у шкіряних шльопанцях чорного кольору. Фото: Pinterest

Взуття з квадратним носком

Це взуття було дуже популярним ще в 2021 році, а ось у цьому році стилісти радять його прибрати якнайдалі. У 2024 році краще обирати моделі взуття, які мають загострений або закруглений носок.

Біле взуття з квадратним носком. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які колготки стилісти вважають антитрендом 2024 року.

Раніше ми розповідали про те, який жіночий манікюр вважається повним антитрендом 2024 року.

Також ми повідомляли про те, які жіночі светри будуть наймоднішими в 2024 році.