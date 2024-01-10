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Ховайте якнайдалі — ТОП-5 видів взуття, які є антитрендом-2024

10 січня 2024 07:40
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова
Яке жіноче взуття вийде з моди в 2024 році — стилісти пояснили, чим його замінити
Дівчина, яка сидить вдома у чорних чоботах. Фото: Pexels
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова

У гардеробі кожної справжньої модниці є велика кількість взуття, яке вони одягають під кожну подію в житті. Але варто знати не тільки те, яке взуття є наймоднішим в тому чи іншому сезоні, а й те, від якого потрібно терміново відмовитися.

Про немодне взуття 2024 року розповідає Business Insider.

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Взуття, яке є антитрендом 2024 року

Черевики на грубій підошві

Це взуття було дуже популярним декілька сезонів поспіль, адже його можна було поєднувати з різними образами. Втім, у 2024 році стилісти не рекомендують одягати ці черевики, адже вони матимуть недоречний вигляд. Саме вони є одним з антитрендів цього року.

Женщина в ботинках на грубой подошве
Жінка у чоботах на грубій підошві. Фото: Pinterest

Масивні кросівки на товстій підошві

Це взуття стало модним ще у 90-х роках, коли його носили майже всі люди на світі. Тоді ці кросівки на товстій підошві стали дуже популярними через свою масивність. Втім, у цьому році стилісти рекомендують віддавати перевагу пласким і тонким кросівкам.

Массивные кроссовки, являющиеся антитрендом 2024 года
Масивні кросівки, які є антитрендом 2024 року. Фото: Pinterest

Класичні топсайдери

Свого часу цю модель взуття продавали у різних відтінках і дизайнах, але це у минулому, адже в цьому році топсайдери вже не вважаються модними. Стилісти радять позбутися цього взуття і в 2024 році віддавати перевагу старим класичним лоферам.

Топсайдеры, вышедшие из моды в 2024 году
Топсайдери, які вийшли з моди в 2024 році. Фото: Pinterest

Звичайні шльопанці

Не секрет, що в літній сезон це взуття є незамінним у гардеробі кожної людини, а отже — одним з найпопулярніших. Але у цьому році стилісти радять відмовитися від шльопанців і обрати елегантні мюлі, які матимуть неймовірний вигляд і пасуватимуть до кюлотів.

Женщина в кожаных шлепанцах черного цвета
Жінка у шкіряних шльопанцях чорного кольору. Фото: Pinterest

Взуття з квадратним носком

Це взуття було дуже популярним ще в 2021 році, а ось у цьому році стилісти радять його прибрати якнайдалі. У 2024 році краще обирати моделі взуття, які мають загострений або закруглений носок. 

Белая обувь с квадратным носком
Біле взуття з квадратним носком. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які колготки стилісти вважають антитрендом 2024 року. 

Раніше ми розповідали про те, який жіночий манікюр вважається повним антитрендом 2024 року. 

Також ми повідомляли про те, які жіночі светри будуть наймоднішими в 2024 році. 

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