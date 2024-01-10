Какая женская обувь выйдет из моды в 2024 году — стилисты объяснили, чем ее заменить

Прячьте как можно дальше — ТОП-5 видов обуви, которые являются антитрендом-2024
В гардеробе каждой настоящей модницы есть множество обуви, которую они одевают под каждое событие в жизни. Но стоит знать не только то, какая обувь является самой модной в том или ином сезоне, но и то, от какой нужно срочно отказаться.
О немодной обуви 2024 года рассказывает Business Insider.
Обувь, которая является антитрендом 2024 года
Ботинки на грубой подошве
Эта обувь была очень популярной несколько сезонов подряд, ведь ее можно было сочетать с разными образами. Впрочем, в 2024 году стилисты не рекомендуют одевать эти ботинки, ведь они будут выглядеть неуместно. Именно они являются одним из антитрендов этого года.
Массивные кроссовки на толстой подошве
Эта обувь стала модной еще в 90-х годах, когда ее носили почти все люди на свете. Тогда эти кроссовки на толстой подошве стали очень популярными из-за своей массивности. Впрочем, в этом году стилисты рекомендуют отдавать предпочтение плоским и тонким кроссовкам.
Классические топсайдеры
В свое время эту модель обуви продавали в разных оттенках и дизайнах, но это в прошлом, ведь в этом году топпсайдеры уже не считаются модными. Стилисты советуют избавиться от этой обуви и в 2024 году отдавать предпочтение старым классическим лоферам.
Обычные шлепанцы
Не секрет, что в летний сезон эта обувь незаменима в гардеробе каждого человека, а значит — одна из самых популярных. Но в этом году стилисты советуют отказаться от шлепанцев и выбрать элегантные мюли, которые будут иметь невероятный вид и подойдут под кюлоты.
Обувь с квадратным носком
Эта обувь была очень популярной еще в 2021 году, а вот в этом году стилисты советуют ее убрать как можно дальше. В 2024 году лучше выбирать модели обуви, имеющие заостренный или закругленный носок.
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