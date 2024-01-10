Какая женская обувь выйдет из моды в 2024 году — стилисты объяснили, чем ее заменить

Девушка, сидящая дома в черных сапогах. Фото: Pexels

В гардеробе каждой настоящей модницы есть множество обуви, которую они одевают под каждое событие в жизни. Но стоит знать не только то, какая обувь является самой модной в том или ином сезоне, но и то, от какой нужно срочно отказаться.

О немодной обуви 2024 года рассказывает Business Insider.

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Обувь, которая является антитрендом 2024 года

Ботинки на грубой подошве

Эта обувь была очень популярной несколько сезонов подряд, ведь ее можно было сочетать с разными образами. Впрочем, в 2024 году стилисты не рекомендуют одевать эти ботинки, ведь они будут выглядеть неуместно. Именно они являются одним из антитрендов этого года.

Женщина в ботинках на грубой подошве. Фото: Pinterest

Массивные кроссовки на толстой подошве

Эта обувь стала модной еще в 90-х годах, когда ее носили почти все люди на свете. Тогда эти кроссовки на толстой подошве стали очень популярными из-за своей массивности. Впрочем, в этом году стилисты рекомендуют отдавать предпочтение плоским и тонким кроссовкам.

Массивные кроссовки, являющиеся антитрендом 2024 года. Фото: Pinterest

Классические топсайдеры

В свое время эту модель обуви продавали в разных оттенках и дизайнах, но это в прошлом, ведь в этом году топпсайдеры уже не считаются модными. Стилисты советуют избавиться от этой обуви и в 2024 году отдавать предпочтение старым классическим лоферам.

Топсайдеры, вышедшие из моды в 2024 году. Фото: Pinterest

Обычные шлепанцы

Не секрет, что в летний сезон эта обувь незаменима в гардеробе каждого человека, а значит — одна из самых популярных. Но в этом году стилисты советуют отказаться от шлепанцев и выбрать элегантные мюли, которые будут иметь невероятный вид и подойдут под кюлоты.

Женщина в кожаных шлепанцах черного цвета. Фото: Pinterest

Обувь с квадратным носком

Эта обувь была очень популярной еще в 2021 году, а вот в этом году стилисты советуют ее убрать как можно дальше. В 2024 году лучше выбирать модели обуви, имеющие заостренный или закругленный носок.

Белая обувь с квадратным носком. Фото: Pinterest

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