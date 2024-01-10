Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Прячьте как можно дальше — ТОП-5 видов обуви, которые являются антитрендом-2024 arrow

Прячьте как можно дальше — ТОП-5 видов обуви, которые являются антитрендом-2024

10 января 2024 07:40
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова
Какая женская обувь выйдет из моды в 2024 году — стилисты объяснили, чем ее заменить
Девушка, сидящая дома в черных сапогах. Фото: Pexels
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова

В гардеробе каждой настоящей модницы есть множество обуви, которую они одевают под каждое событие в жизни. Но стоит знать не только то, какая обувь является самой модной в том или ином сезоне, но и то, от какой нужно срочно отказаться.

О немодной обуви 2024 года рассказывает Business Insider.

Читайте также:

Обувь, которая является антитрендом 2024 года

Ботинки на грубой подошве

Эта обувь была очень популярной несколько сезонов подряд, ведь ее можно было сочетать с разными образами. Впрочем, в 2024 году стилисты не рекомендуют одевать эти ботинки, ведь они будут выглядеть неуместно. Именно они являются одним из антитрендов этого года.

Женщина в ботинках.
Женщина в ботинках на грубой подошве. Фото: Pinterest

Массивные кроссовки на толстой подошве

Эта обувь стала модной еще в 90-х годах, когда ее носили почти все люди на свете. Тогда эти кроссовки на толстой подошве стали очень популярными из-за своей массивности. Впрочем, в этом году стилисты рекомендуют отдавать предпочтение плоским и тонким кроссовкам.

Массивные кроссовки, являющиеся антитрендом 2024 года.
Массивные кроссовки, являющиеся антитрендом 2024 года. Фото: Pinterest

Классические топсайдеры

В свое время эту модель обуви продавали в разных оттенках и дизайнах, но это в прошлом, ведь в этом году топпсайдеры уже не считаются модными. Стилисты советуют избавиться от этой обуви и в 2024 году отдавать предпочтение старым классическим лоферам.

Топсайдеры, вышедшие из моды в 2024 году.
Топсайдеры, вышедшие из моды в 2024 году. Фото: Pinterest

Обычные шлепанцы

Не секрет, что в летний сезон эта обувь незаменима в гардеробе каждого человека, а значит — одна из самых популярных. Но в этом году стилисты советуют отказаться от шлепанцев и выбрать элегантные мюли, которые будут иметь невероятный вид и подойдут под кюлоты.

Женщина в кожаных шлепанцах черного цвета.
Женщина в кожаных шлепанцах черного цвета. Фото: Pinterest

Обувь с квадратным носком

Эта обувь была очень популярной еще в 2021 году, а вот в этом году стилисты советуют ее убрать как можно дальше. В 2024 году лучше выбирать модели обуви, имеющие заостренный или закругленный носок.

Белая обувь с квадратным носком
Белая обувь с квадратным носком. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие колготки стилисты считают антитрендом в 2024 году.

Ранее мы говорили о том, какой женский маникюр считается полным антитрендом 2024 года.

Также мы сообщали о том, какие женские свитера будут самыми модными в 2024 году.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

Актуальное по теме