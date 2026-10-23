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Головна Відкриття Кораблі стоять посеред пустелі: що сталося з містом Муйнак

Кораблі стоять посеред пустелі: що сталося з містом Муйнак

Ua ru
23 жовтня 2026 16:54
Муйнак в Узбекистані: як зникло Аральське море, залишивши кораблі в пустелі Фото: TourLink
Пустеля у місті Муйнак, Узбекистан. Фото: TourLink

Муйнак в Узбекистані перетворився на символ страшної екологічної катастрофи, яка сталася через діяльність людини. Сьогодні деякі краєвиди міста нагадують кадри з фільму про апокаліпсис: іржаві рибальські судна стоять просто посеред пустелі. Але ще кілька десятиліть тому тут було дивовижне Аральське море і вирувало життя: ходили кораблі, працювали рибні підприємства, а пляжі були переповнені туристами та місцевими.

Як зникло Аральське море, залишивши по собі піщані дюни, Новини.LIVE розповідає з посиланням на Uzbekistan Travel.

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Як Муйнак залишився без моря

За даними NASA Earth Observatory, Аральське море колись було четвертим за величиною солоним озером планети. Саме через надзвичайні розміри його й назвали морем. 

Але там де колись було безкрає озеро зараз простягається пустеля Аралкум. Щоб зрозуміти причину екологічної катастрофи в місті Муйнак, що в автономній Республіці Каракалпакстан, слід повернутися у 1960-ті роки. Саме тоді СРСР почали масово відводити воду з річок Амудар'я та Сирдар'я на зрошення полів, насамперед бавовняних. Але ці річки живили водойму.

Води надходило дедалі менше, море міліло, а рибальство занепадало. На місці колишнього дна залишилися лише сіль і осади з агрохімікатами. Вітер розносив цей пил навколишніми поселеннями та полями. Страждали рослинність, природа, люди втрачали здоров'я. Так закінчилася епоха великого Аральського моря. 

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Що сталося з кораблями Муйнака

Частина рибальських суден так і залишилася біля колишнього порту. Сьогодні це знамените кладовище кораблів — музей просто неба, де іржаві корпуси стоять серед піску. Місце приваблює фотографів і туристів, а ще тут проводять фестиваль електронної музики Stihia, присвячений зокрема проблемам регіону.

Чи існує Аральське море сьогодні

Воно не зникло повністю. У 2014 році, за спостереженнями NASA, повністю пересохла східна частина Південного Аралу, хоча згодом вода частково поверталася. Натомість на півночі Казахстан у 2005 році завершив будівництво дамби Кок-Арал. Вона допомогла втримати воду й частково відновити рибальство.

Та до Муйнака колишнє море так і не повернулося. Кораблі серед пустелі досі нагадують, якою дорогою може бути людська недбалість.

 

Ділимося іншими цікавими фактами, історіями та відкриттями

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екологічна катастрофа Аральське море
Євгенія Фрусевич - Редактор
Автор:
Євгенія Фрусевич

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