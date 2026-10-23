Пустыня в городе Муйнак, Узбекистан. Фото: TourLink

Муйнак в Узбекистане стал символом страшной экологической катастрофы, произошедшей по вине человека. Сегодня некоторые виды города напоминают кадры из фильма об апокалипсисе: ржавые рыболовецкие суда стоят прямо посреди пустыни. Но еще несколько десятилетий назад здесь было удивительное Аральское море и кипела жизнь: ходили корабли, работали рыбные предприятия, а пляжи были переполнены туристами и местными жителями.

Как исчезло Аральское море, оставив после себя песчаные дюны, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Uzbekistan Travel.

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Как Муйнак остался без моря

По данным NASA Earth Observatory, Аральское море когда-то было четвертым по величине соленым озером планеты. Именно из-за огромных размеров его и назвали морем.

Но там, где когда-то было бескрайнее озеро, сейчас простирается пустыня Аралкум. Чтобы понять причину экологической катастрофы в городе Муйнак, расположенном в автономной Республике Каракалпакстан, следует вернуться в 1960-е годы. Именно тогда в СССР начали массово отводить воду из рек Амударья и Сырдарья для орошения полей, прежде всего хлопковых. Но эти реки питали водоем.

Воды поступало всё меньше, море мелело, а рыболовство пришло в упадок. На месте бывшего дна остались лишь соль и отложения с агрохимикатами. Ветер разносил эту пыль по окрестным поселениям и полям. Страдали растительность, природа, люди теряли здоровье. Так закончилась эпоха великого Аральского моря.

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Что случилось с кораблями Муйнака

Часть рыболовецких судов так и осталась у бывшего порта. Сегодня это знаменитое кладбище кораблей — музей под открытым небом, где ржавые корпуса стоят среди песка. Место привлекает фотографов и туристов, а ещё здесь проводят фестиваль электронной музыки Stihia, посвящённый, в частности, проблемам региона.

Существует ли Аральское море сегодня

Оно не исчезло полностью. В 2014 году, по наблюдениям NASA, полностью пересохла восточная часть Южного Арала, хотя впоследствии вода частично вернулась. Зато на севере Казахстан в 2005 году завершил строительство дамбы Кок-Арал. Она помогла удержать воду и частично восстановить рыболовство.

Но к Муйнаку прежнее море так и не вернулось. Корабли посреди пустыни до сих пор напоминают, к каким последствиям может привести человеческая халатность.

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