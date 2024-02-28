Головоломка на перевірку сили духу — знайдіть піцу, яка не схожа на інші, за 11 секунд

Оптична головоломка, в якій потрібно знайти не схожу на інших піцу. Фото ілюстративне: УНІАН

З цією надважкою загадкою може впоратися лише та людина, яка має сильні когнітивні здібності і гострий зір, і той, хто не має суперздібностей, навряд чи може вирішити цю головоломку. Тож, пропонуємо і вам випробувати власні сили і перевірити свої здібності в цій загадці.

Головоломку представили на "УНІАН".

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Оптична ілюзія — знайдіть піцу, які відрізняється від інших, за 11 секунд

На картинці перед собою ви можете побачити велику кількість неймовірно апетитних шматочків піци. Певно, повз цієї їжі точно не може ніхто пройти, але потрібно стримати себе і спробувати не потрапити на "гачок" піци, яка так і манить своїм зовнішнім виглядом.

Дивлячись на цю піцу, ви можете помітити, що на ній лежать шматочки ковбаси, зелень, сир та інші інгредієнти. Але одна з цих піц точно відрізняється від інших. Тому вам потрібно розгадати, яка саме піца не схожа на інші шматочки.

Ускладнює цю задачу той факт, що вирішити цю оптичну головоломку вам потрібно лише за 11 секунд. Отже, якщо ви вважаєте себе справжнім сміливцем і готові прийняти цей виклик, можете розпочинати. Але перш, ніж починати вирішувати цю загадку, зробіть декілька простих речей.

По-перше, приберіть все зайве навколо себе і відкладіть всі свої справи, щоб вони не заважали вам. А по-друге, налаштуйте свій зір виключно на цю картинку. І не забудьте встановити таймер на 11 секунд. Тож, час пішов! Бажаємо успіхів!

Оптична головоломка на уважність. Фото ілюстративне: УНІАН

Якщо ви змогли знайти іншу піцу, ви є дуже кмітливою людиною, але якщо ви помітили, що час сплинув, а ви так і не вирішили цю головоломку, не засмучуйтеся і спробуйте ще раз. До того ж, можете подивитися на відповідь.

Правильна відповідь — яка піца не схожа на інших

Уважно подивіться на перший стовпчик зліва і на третій рядок зверху, і саме там ви і побачите потрібну піцу. Вона відрізняється тим, що хтось, ймовірно, "вкрав" на ній шматочок ковбаси.

Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото ілюстративне: УНІАН

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