Головоломка на проверку силы духа — найдите пиццу, которая непохожа на другую, за 11 секунд

Оптическая головоломка, в которой нужно найти непохожую на других пиццу. Фото иллюстративное: УНИАН

С этой сверхтяжелой загадкой может справиться только тот человек, который обладает сильными когнитивными способностями и острым зрением, и тот, кто не имеет суперспособностей, вряд ли может решить эту головоломку. Итак, предлагаем и вам испробовать собственные силы и проверить свои способности в этой загадке.

Головоломку представили на "УНИАН".

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Оптическая иллюзия — найдите пиццу, которая отличается от других, за 11 секунд

На картинке перед собой вы можете увидеть большое количество невероятно аппетитных кусочков пиццы. Наверное, мимо этой еды точно не может никто пройти, но нужно сдержать себя и попытаться не попасть на "крючок" пиццы, которая так и манит своим внешним видом.

Глядя на пиццу, вы можете заметить, что на ней лежат кусочки колбасы, зелень, сыр и другие ингредиенты. Но одна из этих пицц точно отличается от других. Поэтому вам нужно разгадать, какая пицца не похожа на другие кусочки.

Усложняет эту задачу тот факт, что решить эту оптическую головоломку вам нужно всего за 11 секунд. Итак, если вы считаете себя настоящим храбрецом и готовы принять этот вызов, можете начинать. Но прежде, чем начинать решать эту загадку, сделайте несколько простых вещей.

Во-первых, уберите все лишнее вокруг себя и отложите все свои дела, чтобы они не мешали вам. А во-вторых, настройте свое зрение исключительно на картинку. И не забудьте установить таймер на 11 секунд. Так что время пошло! Желаем удачи!

Оптическая головоломка на внимательность. Фото иллюстративное: УНИАН

Если вы смогли найти другую пиццу, вы очень сообразительный человек, но если вы заметили, что время вышло, а вы так и не решили эту головоломку, не огорчайтесь и попробуйте еще раз. К тому же, можете посмотреть на ответ.

Правильный ответ — какая пицца не похожа на других

Внимательно посмотрите на первую колонку слева и на третью строчку сверху, и именно там вы и увидите нужную пиццу. Она отличается тем, что кто-то, вероятно, "украл" на ней кусочек колбасы.

Правильный ответ на оптическую головоломку. Фото иллюстративное: УНИАН

Напомним, мы писали об аппетитной головоломке, в которой нужно найти откушенный рогалик.

Раньше мы рассказывали об увлекательной оптической головоломке, где нужно найти швейную машинку.

Также мы сообщали об оптической головоломке, в которой нужно найти потерянные очки учителя.