Коли день літнього сонцестояння 2024 — дата, традиції та важливі заборони

Дівчата на природі у вінках. Фото: google.com

Влітку українці зустрічатимуть особливу подію, яка заповнює серця радістю та енергією — літнє сонцестояння. В народі цей день часто називають найдовшим світловим періодом року, серединою або початком літа. Проте, разом із цією радістю, важливо пам’ятати про деякі обмеження та заборони.

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День літнього сонцестояння — чому так називається

Літнє сонцестояння — це особливе астрономічне явище, коли Сонце досягає свого найвищого положення на небі, а день стає найдовшим у році. Це трапляється через те, що земна орбіта не є круглою, але має форму еліпса, і в нашій півкулі, коли Земля найближче до Сонця, настає літнє сонцестояння.

Літнє сонцестояння називається так через те, що воно позначає момент, коли Сонце "стоїть" на небі найвище протягом року. Це час, коли день стає найдовшим, а ніч — найкоротшою.

Сонце в руках. Фото: istockphoto.com

Коли літнє сонцестояння 2024 року

Літнє сонцестояння завжди припадає на перший літній місяць, але дата змінюється через особливості обчислень.

Цього року день літнього сонцестояння припадає на четвер, 20 червня. Точний час астрономічної події за Києвом 23:50:20.

Дівчина на природі. Фото: freepik.com

Що потрібно робити в День літнього сонцестояння — традиції

Для наших пращурів літнє сонцестояння мало особливе значення. У цей день існувало чимало обрядів та ритуалів, які, як вважалося, мали забезпечити щедрий врожай, залучити у життя щастя, добробут, подарувати міцне здоров'я.

Люди цього дня раділи життю, влаштовували гуляння, стрибали через багаття, збирали цілющі трави, плели вінки, співали особливі обрядові пісні. Адже літнє сонцестояння було пов'язано зі святом Івана Купала. Проте з приходом християнства останнє почало відзначатися у День вшанування Івана Предтечі (24 червня за новим стилем).

Хай там як язичницькі традиції передавалися від покоління до покоління, дійшовши до наших днів. І сьогодні доволі часто люди влаштовують подібні святкування, щоб вшанувати пам'ять предків.

Але не обов'язково стрибати через багаття у літнє сонцестояння, щоб залучити у життя трохи успіху та удачі, варто у цей день радіти та займатися справами, що приносять задоволення. Необхідно відганяти від себе негатив та налаштовуватися на позитивне мислення.

Також ви можете загадати бажання. Вважається, що тоді воно обов’язково збудеться. Загалом будь-які ваші думки в цей день матеріалізуються. Тож будьте в гарному гуморі, мрійте, ставте цілі, плани на майбутнє. Думайте позитивно і налаштовуйте себе на краще життя.

Літній вінок з квітів. Фото: google.com

Що не можна робити у День літнього сонцестояння

Наші пращури вірили, що цей день має магічну силу та дотримувались певних заборон. Тому у день літнього сонцестояння не можна:

сумувати;

плакати;

допускати будь-які негативні думки;

ображатися;

злитися;

сваритися;

лаятися;

шкодити природі.

Дівчина на природі. Фото: google.com

Народні прикмети в День літнього сонцестояння

Якщо в день літнього сонцестояння зустріти світанок, біди оминатимуть увесь рік.

Щоб мати добре здоров’я на весь рік, треба сходити до лазні. Саме у цей день вода і віник із трав мають цілющу силу.

Для одужання треба до заходу сонця скупатися в річці чи озері.

Шлюби, які укладаються в цей день будуть щасливими та міцними.

Дитина, яка народилася у день літнього сонцестояння користуватиметься заступництвом Сонця та Природи.

Ніч проти 20 червня зоряна і ясна — на початку осені чекайте на великий урожай грибів.

Вранці на траві багато роси — урожай буде великим.

Дощ у літнє сонцестояння — неврожай та бідний рік.

Якщо у небі багато зірок — буде грибне літо.

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