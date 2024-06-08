Когда день летнего солнцестояния в 2024 году — дата, традиции и важные запреты

Девушки на природе в венках. Фото: google.com

Летом украинцы будут встречать особое событие, которое заполняет сердца радостью и энергией — летнее солнцестояние. В народе этот день называется самым длинным световым периодом года, серединой или началом лета. Однако вместе с этой радостью важно помнить о некоторых ограничениях и запретах.

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День летнего солнцестояния — почему так называется

Летнее солнцестояние — это особенное астрономическое явление, когда Солнце достигает своего наивысшего положения на небе, а день становится самым длинным в году. Это происходит из-за того, что земная орбита не является круглой, но имеет форму эллипса, и в нашем полушарии, когда Земля ближе всего к Солнцу, наступает летнее солнцестояние.

Летнее солнцестояние называется так потому, что оно обозначает момент, когда Солнце "стоит" на небе выше всего в течение года. Это время, когда день становится самым длинным, а ночь — самой короткой.

Солнце в руках. Фото: istockphoto.com

Когда летнее солнцестояние в 2024 году

Летнее солнцестояние всегда приходится на первый летний месяц, но дата меняется из-за особенностей вычислений.

В этом году день летнего солнцестояния выпадает на четверг, 20 июня. Точное время астрономического события по Киеву 23:50:20.

Девушка на природе. Фото: freepik.com

Что нужно делать в День летнего солнцестояния — традиции

Для наших предков летнее солнцестояние имело особое значение. В этот день существовало немало обрядов и ритуалов, которые, как считалось, должны обеспечить щедрый урожай, привлечь в жизнь счастье, благополучие, подарить крепкое здоровье.

Люди в этот день радовались жизни, устраивали гуляния, прыгали через костры, собирали целебные травы, плели венки, пели особые обрядовые песни. Ведь летнее солнцестояние было связано с праздником Ивана Купала. Однако с приходом христианства последнее начало отмечаться в День чествования Иоанна Предтечи (24 июня по новому стилю).

Как бы там ни было, языческие традиции передавались от поколения к поколению, дойдя до наших дней. И сегодня довольно часто люди устраивают подобные празднования, чтобы почтить память предков.

Но не обязательно прыгать через костер в летнее солнцестояние, чтобы привлечь в жизнь немного успеха и удачи, стоит в этот день радоваться и заниматься делами, доставляющими удовольствие. Необходимо отгонять от себя негатив и настраиваться на положительное мышление.

Также вы можете загадать желание. Считается, что тогда оно обязательно сбудется. В общем, любые ваши мысли в этот день материализуются. Поэтому будьте в хорошем настроении, мечтайте, ставьте цели, планы. Думайте положительно и настраивайте себя на лучшую жизнь.

Летний венок с цветами. Фото: google.com

Что нельзя делать в День летнего солнцестояния

Наши предки верили, что этот день имеет магическую силу и соблюдали определенные запреты. Поэтому в день летнего солнцестояния нельзя:

унывать;

плакать;

допускать какие-либо отрицательные мысли;

обижаться;

злиться;

ссориться;

ругаться;

вредить природе.

Девушка на природе. Фото: google.com

Народные приметы в День летнего солнцестояния

Если в день летнего солнцестояния встретить рассвет, беды будут обходить весь год.

Чтобы иметь хорошее здоровье на весь год, нужно сходить в баню. Именно в этот день вода и веник из трав обладают целебной силой.

Для выздоровления нужно до заката искупаться в реке или озере.

Браки, которые заключаются в этот день, будут счастливыми и крепкими.

Ребенок, который родился в день летнего солнцестояния, будет пользоваться покровительством Солнца и Природы.

Ночь против 20 июня звездная и ясная — в начале осени ждите большого урожая грибов.

Утром на траве много росы — урожай будет большим.

Дождь в летнее солнцестояние — неурожай и бедный год.

Если в небе много звезд — будет грибное лето.

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