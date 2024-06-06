Який манікюр зробити за феншуєм, щоб привернути удачу в життя

Різнокольоровий манікюр на коротких квадратних нігтях. Фото: Pinterest

Кожна частинка нашого тіла має власну енергію та відповідає за різні життєві аспекти, це ж стосується і пальців. Якщо ви хочете привернути увагу удачі та мати успіх у всьому, варто розуміти, який манікюр допоможе це зробити.

Новини.LIVE розповідає про манікюр за феншуєм.

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Що таке феншуй-манікюр

Вперше такий манікюр став популярним близько десяти років тому, коли багато жінок вивчали, як можна привернути успіх та удачу. У сучасному світі ще залишилися ті, хто стежить за такими речами. По сути, такий манікюр — це звичайний різнокольоровий манікюр.

Жінка з різнокольоровим манікюром на короткі нігті. Фото: Pinterest

Але якщо ви хочете створити манікюр за феншуєм, потрібно поставитися до цього більш ретельно. Тобто, на пальці, які є "позитивними", варто наносити більш яскраві відтінки, а ось "негативні" треба фарбувати більш нейтральним лаком.

Щоб не погіршити своє життя і не наврочити на нього, варто розуміти, які пальці та за що відповідають.

За що відповідають пальці на руках

Права рука

Щоб правильно розподілити енергію манікюром, варто знати, що:

Великий палець — це непорозуміння та занепокоєння

Вказівний палець — це невпевненість у собі, схильність до травм і страхи

Середній палець — це успіх у кар’єрному житті, ніжність і щось нове в плані ліжка

Безіменний палець — це розчарування, самотність і розлука

Мізинець — це плітки, обман і зрада

Ліва рука

А ось на лівій руці зовсім інші значення:

Великий палець — це виграш, перемога і активна розумова діяльність

Вказівний палець — це піклування про себе, але пошук недоліків у інших

Середній палець — це зменшення агресивної поведінки і роздратуванн

Безіменний палець — це дружба і можливість знайти кохану людину

Мізинець — це гармонія всередині себе та сімейне благополуччя

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