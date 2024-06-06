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Манікюр за феншуєм — які нігті зробити, щоб привернути удачу в своє життя

6 червня 2024 19:57
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Який манікюр зробити за феншуєм, щоб привернути удачу в життя
Різнокольоровий манікюр на коротких квадратних нігтях. Фото: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Кожна частинка нашого тіла має власну енергію та відповідає за різні життєві аспекти, це ж стосується і пальців. Якщо ви хочете привернути увагу удачі та мати успіх у всьому, варто розуміти, який манікюр допоможе це зробити.

Новини.LIVE розповідає про манікюр за феншуєм.

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Що таке феншуй-манікюр

Вперше такий манікюр став популярним близько десяти років тому, коли багато жінок вивчали, як можна привернути успіх та удачу. У сучасному світі ще залишилися ті, хто стежить за такими речами. По сути, такий манікюр — це звичайний різнокольоровий манікюр.

Женщина с разноцветным маникюром на короткие ногти
Жінка з різнокольоровим манікюром на короткі нігті. Фото: Pinterest

Але якщо ви хочете створити манікюр за феншуєм, потрібно поставитися до цього більш ретельно. Тобто, на пальці, які є "позитивними", варто наносити більш яскраві відтінки, а ось "негативні" треба фарбувати більш нейтральним лаком.

Щоб не погіршити своє життя і не наврочити на нього, варто розуміти, які пальці та за що відповідають. 

За що відповідають пальці на руках

Права рука

Щоб правильно розподілити енергію манікюром, варто знати, що:

  • Великий палець — це непорозуміння та занепокоєння
  • Вказівний палець — це невпевненість у собі, схильність до травм і страхи
  • Середній палець — це успіх у кар’єрному житті, ніжність і щось нове в плані ліжка
  • Безіменний палець — це розчарування, самотність і розлука
  • Мізинець — це плітки, обман і зрада

Ліва рука

А ось на лівій руці зовсім інші значення:

  • Великий палець — це виграш, перемога і активна розумова діяльність
  • Вказівний палець — це піклування про себе, але пошук недоліків у інших
  • Середній палець — це зменшення агресивної поведінки і роздратуванн
  • Безіменний палець — це дружба і можливість знайти кохану людину
  • Мізинець — це гармонія всередині себе та сімейне благополуччя

Нагадаємо, ми писали про те, який манікюр допоможе жінкам за 50 років зробити руки візуально молодшими. 

Раніше ми розповідали про те, який манікюр вважається наймоднішим влітку 2024 року. 

Також ми повідомляли про те, який стильний манікюр завірусився в TikTok.

манікюр
феншуй
нігті

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