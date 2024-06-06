Какой маникюр сделать по фэншую, чтобы привлечь удачу в жизнь

Маникюр по фэншую — какие ногти сделать, чтобы привлечь удачу в свою жизнь
Каждая частица нашего тела имеет собственную энергию и отвечает за разные жизненные аспекты, это касается и пальцев. Если вы хотите привлечь внимание удачи и иметь успех во всем, следует понимать, какой маникюр поможет это сделать.
Новини.LIVE рассказывает о маникюре по фэншую.
Что такое фэншуй-маникюр
Впервые такой маникюр стал популярен около десяти лет назад, когда многие женщины изучали, как можно привлечь успех и удачу. В современном мире еще остались те, кто следит за такими вещами. По сути, такой маникюр — это обычный разноцветный маникюр.
Но если вы хотите создать маникюр по фэншую, нужно отнестись к этому более тщательно. То есть, на пальцы, которые являются "положительными", следует наносить более яркие оттенки, а вот "негативные" нужно красить более нейтральным лаком.
Чтобы не ухудшить свою жизнь и не сглазить ее, следует понимать, какие пальцы и за что отвечают.
За что отвечают пальцы на руках
Правая рука
Чтобы правильно распределить энергию маникюром, следует знать, что:
- Большой палец — это недоразумение и беспокойство
- Указательный палец — это неуверенность в себе, склонность к травмам и страхам
- Средний палец — это успех в карьерной жизни, нежность и что-то новое в плане постели
- Безымянный палец — это разочарование, одиночество и разлука
- Мизинец — это сплетни, обман и измена
Левая рука
А вот на левой руке совсем другие значения:
- Большой палец — это выигрыш, победа и активная умственная деятельность
- Указательный палец — это забота о себе, но поиск недостатков у других
- Средний палец — это уменьшение агрессивного поведения и раздражения
- Безымянный палец — это дружба и возможность найти любимого человека
- Мизинец — это гармония внутри себя и семейное благополучие
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