Какой маникюр сделать по фэншую, чтобы привлечь удачу в жизнь

Разноцветный маникюр на коротких квадратных ногтях. Фото: Pinterest

Каждая частица нашего тела имеет собственную энергию и отвечает за разные жизненные аспекты, это касается и пальцев. Если вы хотите привлечь внимание удачи и иметь успех во всем, следует понимать, какой маникюр поможет это сделать.

Новини.LIVE рассказывает о маникюре по фэншую.

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Впервые такой маникюр стал популярен около десяти лет назад, когда многие женщины изучали, как можно привлечь успех и удачу. В современном мире еще остались те, кто следит за такими вещами. По сути, такой маникюр — это обычный разноцветный маникюр.

Женщина с разноцветным маникюром на короткие ногти. Фото: Pinterest

Но если вы хотите создать маникюр по фэншую, нужно отнестись к этому более тщательно. То есть, на пальцы, которые являются "положительными", следует наносить более яркие оттенки, а вот "негативные" нужно красить более нейтральным лаком.

Чтобы не ухудшить свою жизнь и не сглазить ее, следует понимать, какие пальцы и за что отвечают.

За что отвечают пальцы на руках

Правая рука

Чтобы правильно распределить энергию маникюром, следует знать, что:

Большой палец — это недоразумение и беспокойство

Указательный палец — это неуверенность в себе, склонность к травмам и страхам

Средний палец — это успех в карьерной жизни, нежность и что-то новое в плане постели

Безымянный палец — это разочарование, одиночество и разлука

Мизинец — это сплетни, обман и измена

Левая рука

А вот на левой руке совсем другие значения:

Большой палец — это выигрыш, победа и активная умственная деятельность

Указательный палец — это забота о себе, но поиск недостатков у других

Средний палец — это уменьшение агрессивного поведения и раздражения

Безымянный палец — это дружба и возможность найти любимого человека

Мизинец — это гармония внутри себя и семейное благополучие

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