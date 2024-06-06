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Маникюр по фэншую — какие ногти сделать, чтобы привлечь удачу в свою жизнь

6 июня 2024 19:57
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой маникюр сделать по фэншую, чтобы привлечь удачу в жизнь
Разноцветный маникюр на коротких квадратных ногтях. Фото: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Каждая частица нашего тела имеет собственную энергию и отвечает за разные жизненные аспекты, это касается и пальцев. Если вы хотите привлечь внимание удачи и иметь успех во всем, следует понимать, какой маникюр поможет это сделать.

Новини.LIVE рассказывает о маникюре по фэншую.

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Что такое фэншуй-маникюр

Впервые такой маникюр стал популярен около десяти лет назад, когда многие женщины изучали, как можно привлечь успех и удачу. В современном мире еще остались те, кто следит за такими вещами. По сути, такой маникюр — это обычный разноцветный маникюр.

Женщина с разноцветным маникюром.
Женщина с разноцветным маникюром на короткие ногти. Фото: Pinterest

Но если вы хотите создать маникюр по фэншую, нужно отнестись к этому более тщательно. То есть, на пальцы, которые являются "положительными", следует наносить более яркие оттенки, а вот "негативные" нужно красить более нейтральным лаком.

Чтобы не ухудшить свою жизнь и не сглазить ее, следует понимать, какие пальцы и за что отвечают.

За что отвечают пальцы на руках

Правая рука

Чтобы правильно распределить энергию маникюром, следует знать, что:

  • Большой палец — это недоразумение и беспокойство
  • Указательный палец — это неуверенность в себе, склонность к травмам и страхам
  • Средний палец — это успех в карьерной жизни, нежность и что-то новое в плане постели
  • Безымянный палец — это разочарование, одиночество и разлука
  • Мизинец — это сплетни, обман и измена

Левая рука

А вот на левой руке совсем другие значения:

  • Большой палец — это выигрыш, победа и активная умственная деятельность
  • Указательный палец — это забота о себе, но поиск недостатков у других
  • Средний палец — это уменьшение агрессивного поведения и раздражения
  • Безымянный палец — это дружба и возможность найти любимого человека
  • Мизинец — это гармония внутри себя и семейное благополучие

Напомним, мы писали о том, какой маникюр поможет женщинам за 50 лет сделать руки визуально моложе.

Ранее мы рассказывали о том, какой маникюр считается самым модным летом 2024 года.

Также мы сообщали о том, какой стильный маникюр завирусился в TikTok.

маникюр
фэншуй
ногти

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