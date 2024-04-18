Коли Лазарева субота 2024 року — дата, важливі традиції та заборони дня

Віряни у церкві на богослужінні. Фото: Волинські новини

Вже зовсім скоро українські віряни будуть відзначати знаменний день — Лазареву суботу. У свято згадують одне з головних чудес, здійснених Спасителем. Також ця дата покликана нагадати нам, що Господь дарує всім християнам надію на спасіння і вічне життя.

Що відомо про свято, як віряни відзначають цю дати та що категорично не можна робити у Лазареву суботу, розповідаємо далі в матеріалі.

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Коли українці святкуватимуть Лазареву суботу 2024 року

Варто зауважити, що Лазарева субота не має сталої дати, адже залежить від дня святкування Великодня. Це свято завжди припадає на шостий тиждень Великого посту.

Оскільки 2024 року у вірян східного обряду Великий піст розпочався 18 березня, Лазареву суботу вони відзначатимуть 27 квітня.

Хто такий Лазар та у чому суть свята

Лазар разом із сестрами Марфою та Марією мешкав у невеличкому селі Віфанія, неподалік від Єрусалима. Він був добрим другом Ісуса Христа.

Одного разу Лазар сильно захворів. Ісусу послали звістку про хворобу його друга. Й Син Божий вирушив до Віфанії, щоб зцілити товариша. Та поки Христос був у дорозі, Лазар помер.

У Віфанію Христос прибув лише через чотири дні після смерті Лазаря. Він вирушив до гробниці друга і заплакав. Але потім Ісус наказав прибрати камінь, який закривав вхід і сказав: "Лазар! Іди геть". Сталося диво: небіжчик, оповитий по руках і ногах похоронними пеленами й з хусткою на обличчі, вийшов із печери.

Таким чином Спаситель подарував Лазарю життя. Після свого чудесного воскресіння Лазар прожив ще 30 років і став єпископом на Кіпрі.

Саме ця подія прославила Ісуса Христа. Тож, коли він в'їхав до Єрусалима, його зустрічали з радістю і встеляли шлях пальмовим гіллям.

Церквою воскресіння Лазаря вшановується як одне з найбільш важливих, знакових чудес, здійснених Ісусом Христом за час Його земного шляху. Це свято нагадує нам про можливість вічного життя та непохитну віру в Бога, Його любов та всемогутність. Це також час для роздумів, молитви та вдячності за дар життя та захист від смерті.

Ікона воскресіння Лазаря. Фото: google.com

Які існують традиції у Лазареву суботу

За традицією, на Лазареву суботу віряни збирають гілочки верби, що є символом Вербної неділі. Рослину потім освячують у неділю у храмах на урочистих богослужіннях на честь свята Входу Господнього до Єрусалиму.

Господині готували частування до недільного свята: пекли гречані млинці та пироги з рибою, варили кашу. А в Греції робили ще й спеціальне солодке печиво — "лазарчики".

В церковних канонах є особливі правила, що належать до богослужіння в Лазареву суботу. Напередодні вранці, в п'ятницю, співають пасхальні піснеспіви. В саму суботу служать Літургію Іоанна Златоуста.

Букет верби. Фото: google.com

Лазарева субота — що можна робити

У Лазареву суботу варто:

сходити на урочисте богослужіння до церкви;

помолитися за здоров'я та спасіння душі для себе та близьких;

освятити гілки верби — наступного дня настає Вербна неділя;

причаститися і сповідатися, адже у Лазареву суботу в більшості церков проводиться причастя.

Вважається, що в цей день молитви без винятку будуть почуті, і допомога вірянам не змусить себе чекати, але саме тих, хто вірить і усім серцем молиться щиро.

Також, варто зауважити, що вірянам, які дотримуються посту, цього дня дозволяється вживати:

рослинну олію;

гарячу їжу;

можна випити трохи вина.

Жінка у церкві ставить свічку. Фото: google.com

Що не можна робити у Лазареву суботу

Як і на багато інших православних свят, заведено відкладати деякі клопоти. А також дотримуватися певних заборон, які оскверняють душу.

У Лазареву суботу не можна:

займатися важкою роботою по дому;

займатися городніми справами;

прати;

шити, вишивати, в'язати;

мити вікна;

робити генеральне прибирання;

сваритися;

лихословити;

пліткувати;

заздрити;

брехати;

бажати зла;

вживати алкоголь;

влаштовувати застілля;

гуляти весілля.

Ікона воскресіння Лазаря. Фото: google.com

Які існують прикмети Лазаревої суботи

Якщо у Лазареву суботу їжаки та змії показуються зі своїх укриттів — холоди поступляться місцем теплій погоді.

Якщо на вербі розпустилося багато сережок, то рік буде дуже врожайним та радісним.

У церкві цього дня потрібно освятити насіння (обов'язково горох), тоді воно рано зійде і буде добрий урожай.

Для тих, хто хоче мати міцне здоров'я, необхідно у Лазареву суботу прочитати молитву і попросити про це Господа.

Якщо дівчина хоче вийти заміж, їй потрібно приміряти весільну сукню та постати в ній перед близькими.

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