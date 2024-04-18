Когда Лазарева суббота в 2024 году — дата, важные традиции и запреты дня

Верующие в церкви на богослужении. Фото: Волинські новини

Уже совсем скоро украинские верующие будут отмечать знаменательный день — Лазареву субботу. В праздник вспоминают одно из главных чудес, совершенных Спасителем. Также эта дата призвана напомнить нам, что Господь дарит всем христианам надежду на спасение и вечную жизнь.

Что известно о празднике, как верующие отмечают эту дату и что категорически нельзя делать в Лазареву субботу, рассказываем далее в материале.

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Когда украинцы будут праздновать Лазареву субботу в 2024 году

Стоит отметить, что у Лазаревой субботы нет постоянной даты, ведь она зависит от дня празднования Пасхи. Этот праздник всегда приходится на шестую неделю Великого поста.

Поскольку в 2024 году у верующих восточного обряда Великий пост начался 18 марта, Лазареву субботу они будут отмечать 27 апреля.

Кто такой Лазарь и в чем суть праздника

Лазарь вместе с сестрами Марфой и Марией жил в небольшом селе Вифания, недалеко от Иерусалима. Он был хорошим другом Иисуса Христа.

Однажды Лазарь сильно заболел. Иисусу послали известие о болезни его друга. И Сын Божий отправился в Вифанию, чтобы исцелить товарища. Но пока Христос был в пути, Лазарь умер.

В Вифанию Христос прибыл только четыре дня спустя после смерти Лазаря. Он отправился в гробницу друга и заплакал. Но потом Иисус приказал убрать камень, который закрывал вход и сказал: "Лазарь! Иди прочь". Случилось чудо: покойник, окутанный по рукам и ногам погребальными пеленами и с платком на лице, вышел из пещеры.

Таким образом, Спаситель подарил Лазарю жизнь. После своего чудесного воскресения Лазарь прожил еще 30 лет и стал епископом на Кипре.

Именно это событие прославило Иисуса Христа. Итак, когда он въехал в Иерусалим, его встречали с радостью и устилали путь пальмовыми ветвями.

Церковью воскресения Лазаря почитается как одно из самых важных, знаковых чудес, совершенных Иисусом Христом во время Его земного пути. Этот праздник напоминает нам о возможности вечной жизни и непоколебимой вере в Бога, Его любви и всемогуществе. Это также время для размышления, молитвы и благодарности за дар жизни и защиту от смерти.

Икона Воскресения Лазаря. Фото: google.com

Какие существуют традиции в Лазареву субботу

По традиции, на Лазареву субботу верующие собирают веточки ивы, являющиеся символом Вербного воскресенья. Растение затем освящают в воскресенье в храмах на торжественных богослужениях в честь праздника Входа Господня в Иерусалим.

Хозяйки готовили угощение к воскресному празднику: пекли гречневые блины и пироги с рыбой, варили кашу. А в Греции делали еще и специальное сладкое печенье — "лазарчики".

В церковных канонах есть особые правила, относящиеся к богослужению в Лазареву субботу. Накануне утром, в пятницу, поют пасхальные песнопения. В саму субботу служат Литургию Иоанна Златоуста.

Букет ивы. Фото: google.com

Лазарева суббота — что можно делать

В Лазареву субботу стоит:

сходить на торжественное богослужение в церковь;

помолиться за здоровье и спасение души для себя и близких;

освятить ветви вербы — на следующий день наступает Вербное воскресенье;

причаститься и исповедоваться, ведь в Лазареву субботу в большинстве церквей проводится причастие.

Считается, что в этот день молитвы без исключения будут услышаны, и помощь верующим не заставит себя ждать, но именно верующих, которые молятся искренне.

Также, стоит заметить, что верующим, соблюдающим пост, в этот день разрешается употреблять:

растительное масло;

горячую пищу;

можно выпить немного вина.

Женщина в церкви ставит свечу. Фото: google.com

Что нельзя делать в Лазареву субботу

Как и на многие другие православные праздники, принято откладывать некоторые хлопоты. А также соблюдать определенные запреты, которые оскверняют душу.

В Лазареву субботу нельзя:

заниматься тяжелой работой по дому;

заниматься огородными делами;

стирать;

шить, вышивать, вязать;

мыть окна;

производить генеральную уборку;

ссориться;

злословить;

сплетничать;

завидовать;

врать;

желать зла;

употреблять алкоголь;

устраивать застолье;

гулять свадьбу.

Икона Воскресения Лазаря. Фото: google.com

Какие существуют приметы Лазаревой субботы

Если в Лазареву субботу ежи и змеи показываются из своих укрытий — холода уступят место теплой погоде.

Если на вербе много сережек, то год будет очень урожайным и радостным.

В церкви в этот день нужно освятить семена (обязательно горох), тогда они рано взойдут и будет хороший урожай.

Для тех, кто хочет иметь крепкое здоровье, необходимо в Лазареву субботу прочитать молитву и попросить об этом Господа.

Если девушка хочет выйти замуж, ей нужно примерить свадебное платье и предстать перед родными.

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