Когда Лазарева суббота в 2024 году — дата, важные традиции и запреты дня

Приближается Лазарева суббота — что это за день и что категорически нельзя делать
Уже совсем скоро украинские верующие будут отмечать знаменательный день — Лазареву субботу. В праздник вспоминают одно из главных чудес, совершенных Спасителем. Также эта дата призвана напомнить нам, что Господь дарит всем христианам надежду на спасение и вечную жизнь.
Что известно о празднике, как верующие отмечают эту дату и что категорически нельзя делать в Лазареву субботу, рассказываем далее в материале.
Когда украинцы будут праздновать Лазареву субботу в 2024 году
Стоит отметить, что у Лазаревой субботы нет постоянной даты, ведь она зависит от дня празднования Пасхи. Этот праздник всегда приходится на шестую неделю Великого поста.
Поскольку в 2024 году у верующих восточного обряда Великий пост начался 18 марта, Лазареву субботу они будут отмечать 27 апреля.
Кто такой Лазарь и в чем суть праздника
Лазарь вместе с сестрами Марфой и Марией жил в небольшом селе Вифания, недалеко от Иерусалима. Он был хорошим другом Иисуса Христа.
Однажды Лазарь сильно заболел. Иисусу послали известие о болезни его друга. И Сын Божий отправился в Вифанию, чтобы исцелить товарища. Но пока Христос был в пути, Лазарь умер.
В Вифанию Христос прибыл только четыре дня спустя после смерти Лазаря. Он отправился в гробницу друга и заплакал. Но потом Иисус приказал убрать камень, который закрывал вход и сказал: "Лазарь! Иди прочь". Случилось чудо: покойник, окутанный по рукам и ногам погребальными пеленами и с платком на лице, вышел из пещеры.
Таким образом, Спаситель подарил Лазарю жизнь. После своего чудесного воскресения Лазарь прожил еще 30 лет и стал епископом на Кипре.
Именно это событие прославило Иисуса Христа. Итак, когда он въехал в Иерусалим, его встречали с радостью и устилали путь пальмовыми ветвями.
Церковью воскресения Лазаря почитается как одно из самых важных, знаковых чудес, совершенных Иисусом Христом во время Его земного пути. Этот праздник напоминает нам о возможности вечной жизни и непоколебимой вере в Бога, Его любви и всемогуществе. Это также время для размышления, молитвы и благодарности за дар жизни и защиту от смерти.
Какие существуют традиции в Лазареву субботу
По традиции, на Лазареву субботу верующие собирают веточки ивы, являющиеся символом Вербного воскресенья. Растение затем освящают в воскресенье в храмах на торжественных богослужениях в честь праздника Входа Господня в Иерусалим.
Хозяйки готовили угощение к воскресному празднику: пекли гречневые блины и пироги с рыбой, варили кашу. А в Греции делали еще и специальное сладкое печенье — "лазарчики".
В церковных канонах есть особые правила, относящиеся к богослужению в Лазареву субботу. Накануне утром, в пятницу, поют пасхальные песнопения. В саму субботу служат Литургию Иоанна Златоуста.
Лазарева суббота — что можно делать
В Лазареву субботу стоит:
- сходить на торжественное богослужение в церковь;
- помолиться за здоровье и спасение души для себя и близких;
- освятить ветви вербы — на следующий день наступает Вербное воскресенье;
- причаститься и исповедоваться, ведь в Лазареву субботу в большинстве церквей проводится причастие.
Считается, что в этот день молитвы без исключения будут услышаны, и помощь верующим не заставит себя ждать, но именно верующих, которые молятся искренне.
Также, стоит заметить, что верующим, соблюдающим пост, в этот день разрешается употреблять:
- растительное масло;
- горячую пищу;
- можно выпить немного вина.
Что нельзя делать в Лазареву субботу
Как и на многие другие православные праздники, принято откладывать некоторые хлопоты. А также соблюдать определенные запреты, которые оскверняют душу.
В Лазареву субботу нельзя:
- заниматься тяжелой работой по дому;
- заниматься огородными делами;
- стирать;
- шить, вышивать, вязать;
- мыть окна;
- производить генеральную уборку;
- ссориться;
- злословить;
- сплетничать;
- завидовать;
- врать;
- желать зла;
- употреблять алкоголь;
- устраивать застолье;
- гулять свадьбу.
Какие существуют приметы Лазаревой субботы
- Если в Лазареву субботу ежи и змеи показываются из своих укрытий — холода уступят место теплой погоде.
- Если на вербе много сережек, то год будет очень урожайным и радостным.
- В церкви в этот день нужно освятить семена (обязательно горох), тогда они рано взойдут и будет хороший урожай.
- Для тех, кто хочет иметь крепкое здоровье, необходимо в Лазареву субботу прочитать молитву и попросить об этом Господа.
- Если девушка хочет выйти замуж, ей нужно примерить свадебное платье и предстать перед родными.
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