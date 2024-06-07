Який колір волосся старить жінку після 40 — найгірші відтінки

Не фарбуйтеся в цей колір після 40 років — відтінки, які додають вік
Поганий зовнішній вигляд волосся, невірно підібрана зачіска або колір здатні додати жінці зайвих років більше, ніж сиве волосся. Тому, щоб не прогадати і не мати недоречний вигляд, варто розуміти, від яких відтінків потрібно відмовитися.
Новини.LIVE називає ці відтінки.
Відтінки, які здатні додати зайвих років жінці
Чорне волосся
Цей колір здатний зістарити жінку, адже він затінює обличчя, через що стають чіткіше видні всі недоліки на шкірі. Тому навіть не думайте фарбувати волосся в чорний колір, якщо не хочете додати собі небажаних зайвих років. Краще використати більш теплий відтінок і додати золотистих відблисків.
Платиновий блонд
Додає зайвих років і занадто світлі або занадто темні відтінки волосся, адже вони можуть підкреслити всі зморшки на обличчі. Тому краще не фарбувати волосся в холодний блонд, а пом’якшити його на два тони темнішим кольором.
Червоне волосся
Якщо вам за 40 років, то краще не експериментувати і не робити червоне волосся. Річ у тому, що візуально такий відтінок додає років і робить шкіру зовні нездоровою. Якщо ви хочете мати яскравий вигляд, скористайтеся мідними відтінками.
Сиве волосся
Деякі жінки хочуть не приховати сивину, а, навпаки, виділити її, але такий варіант підійде лише жінкам за 70 років. Річ у тому, що обличчя стане більш блідим, тому зовні ви будете схожі на більш дорослу жінку. Краще обрати натуральний відтінок, який не тільки приховає небажану сивину, а й зробить локони більш блискучими.
Ексцентричні відтінки
На вулиці інколи можна зустріти жінок, які намагаються мати оригінальний вигляд і фарбуються в ексцентричні кольори. Але робити цього не варто, адже ви матимете більш старий вигляд. Якщо ви хочете оригінально пофарбуватися, зробіть балаяж або мелірування.
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