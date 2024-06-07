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Не фарбуйтеся в цей колір після 40 років — відтінки, які додають вік

7 червня 2024 19:57
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Який колір волосся старить жінку після 40 — найгірші відтінки
Молода дівчина, яка фарбує волосся в салоні краси. Фото: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Поганий зовнішній вигляд волосся, невірно підібрана зачіска або колір здатні додати жінці зайвих років більше, ніж сиве волосся. Тому, щоб не прогадати і не мати недоречний вигляд, варто розуміти, від яких відтінків потрібно відмовитися.

Новини.LIVE називає ці відтінки.

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Відтінки, які здатні додати зайвих років жінці

Чорне волосся

Цей колір здатний зістарити жінку, адже він затінює обличчя, через що стають чіткіше видні всі недоліки на шкірі. Тому навіть не думайте фарбувати волосся в чорний колір, якщо не хочете додати собі небажаних зайвих років. Краще використати більш теплий відтінок і додати золотистих відблисків.

Женщина с длинными черными волосами
Жінка з довгим чорним волоссям. Фото: Pinterest

Платиновий блонд

Додає зайвих років і занадто світлі або занадто темні відтінки волосся, адже вони можуть підкреслити всі зморшки на обличчі. Тому краще не фарбувати волосся в холодний блонд, а пом’якшити його на два тони темнішим кольором.

Платиновый блонд на каре
Платиновий блонд на каре. Фото: Pinterest

Червоне волосся

Якщо вам за 40 років, то краще не експериментувати і не робити червоне волосся. Річ у тому, що візуально такий відтінок додає років і робить шкіру зовні нездоровою. Якщо ви хочете мати яскравий вигляд, скористайтеся мідними відтінками.

Ярко-красный оттенок волос
Яскраво-червоний відтінок волосся. Фото: Pinterest

Сиве волосся

Деякі жінки хочуть не приховати сивину, а, навпаки, виділити її, але такий варіант підійде лише жінкам за 70 років. Річ у тому, що обличчя стане більш блідим, тому зовні ви будете схожі на більш дорослу жінку. Краще обрати натуральний відтінок, який не тільки приховає небажану сивину, а й зробить локони більш блискучими.

Седой оттенок на длинных волосах
Сивий відтінок на довгому волоссі. Фото: Pinterest

Ексцентричні відтінки

На вулиці інколи можна зустріти жінок, які намагаються мати оригінальний вигляд і фарбуються в ексцентричні кольори. Але робити цього не варто, адже ви матимете більш старий вигляд. Якщо ви хочете оригінально пофарбуватися, зробіть балаяж або мелірування.

Эксцентричный оттенок волос
Ексцентричний відтінок волосся. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, який колір волосся здатний омолодити жінку після 40 і 50 років. 

Раніше ми розповідали про те, що в жодному разі не можна одягати жінкам після 50 років.

Також ми повідомляли про те, які модні зачіски можуть зробити жінку більш молодою візуально.

волосся
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вік
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