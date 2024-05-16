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Цей одяг в жодному разі не можна носити жінкам після 50 років

16 травня 2024 23:03
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Що не можна одягати жінкам після 50 років — речі, які робитимуть їх повнішими і старшими
Жінка за 50 років у мішковатому одязі. Фото: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Засновниця 50 & Fabulous with My Friend Deirdre Дейдра дала декілька порад, які допоможуть жінкам після 50 років мати неперевершений вигляд. Стилістка розповіла, який одяг в жодному разі не можна зберігати у своєму гардеробі, адже він може зробити жінку старшою і повнішою.

Про це повідомляє Express.

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Комфортні речі

Жінкам, які досягли віку в 50 років, стилістка рекомендує викинути зі свого гардеробу комфортний одяг. Річ у тім, що далеко не всі речі, в яких жінці комфортно, мають гарний вигляд. За її словами, хоча вільна толстовка і домашні штани є затишними, вони мають недоречний вигляд.

Проте стилістка не каже повністю прибрати такий одяг зі свого гардеробу, якщо жінці в ньому комфортно. Вона рекомендує просто вміти комбінувати такі речі з більш привабливим одягом, поєднуючи комфорт зі стилем в одному образі.

"Щоб мати молодший вигляд, поєднуйте комфорт зі стилем. Таким чином, ця толстовка може мати місце у вашому гардеробі, але в поєднанні з штанами, що облягають, з джерсі, які, як і раніше, розслаблені, але в цілому образ буде більш збалансованим", — стверджує стилістка.

Женщина в возрасте в длинном платье и кофте
Жінка у віці в довгій сукні та кофті. Фото: Pinterest

Мішкуваті речі

Жінкам, яким за 50 років, стилістка також радить перестати одягати мішкуваті речі. Річ у тім, що такий одяг не тільки робитиме жінку більш старшою за свій вік, а й розширюватиме її візуально. Тим, хто любить носити більш вільний одяг, жінка радить правильно його поєднувати.

Такий одяг засновниця 50 & Fabulous with My Friend Deirdre рекомендує комбінувати з якимись облягаючими речами. Наприклад, якщо жінка любить носити джемпер оверсайз, під нього можна одягнути джинси скіні або приталені штани.

Женщина в образе из мешковатой одежды
Жінка в образі з мішкуватого одягу. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які відтінки одягу роблять жінок візуально більш молодшими. 

Раніше ми розповідали про те, які кольори в одязі додають жінці зайвих років. 

Також ми повідомляли про те, які сукні стилісти не радять одягати навесні 2024 року.

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