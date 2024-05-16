Що не можна одягати жінкам після 50 років — речі, які робитимуть їх повнішими і старшими

Цей одяг в жодному разі не можна носити жінкам після 50 років
Засновниця 50 & Fabulous with My Friend Deirdre Дейдра дала декілька порад, які допоможуть жінкам після 50 років мати неперевершений вигляд. Стилістка розповіла, який одяг в жодному разі не можна зберігати у своєму гардеробі, адже він може зробити жінку старшою і повнішою.
Про це повідомляє Express.
Від якого одягу жінкам після 50 років варто відмовитися
Комфортні речі
Жінкам, які досягли віку в 50 років, стилістка рекомендує викинути зі свого гардеробу комфортний одяг. Річ у тім, що далеко не всі речі, в яких жінці комфортно, мають гарний вигляд. За її словами, хоча вільна толстовка і домашні штани є затишними, вони мають недоречний вигляд.
Проте стилістка не каже повністю прибрати такий одяг зі свого гардеробу, якщо жінці в ньому комфортно. Вона рекомендує просто вміти комбінувати такі речі з більш привабливим одягом, поєднуючи комфорт зі стилем в одному образі.
"Щоб мати молодший вигляд, поєднуйте комфорт зі стилем. Таким чином, ця толстовка може мати місце у вашому гардеробі, але в поєднанні з штанами, що облягають, з джерсі, які, як і раніше, розслаблені, але в цілому образ буде більш збалансованим", — стверджує стилістка.
Мішкуваті речі
Жінкам, яким за 50 років, стилістка також радить перестати одягати мішкуваті речі. Річ у тім, що такий одяг не тільки робитиме жінку більш старшою за свій вік, а й розширюватиме її візуально. Тим, хто любить носити більш вільний одяг, жінка радить правильно його поєднувати.
Такий одяг засновниця 50 & Fabulous with My Friend Deirdre рекомендує комбінувати з якимись облягаючими речами. Наприклад, якщо жінка любить носити джемпер оверсайз, під нього можна одягнути джинси скіні або приталені штани.
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