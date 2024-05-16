Что нельзя одевать женщинам после 50 лет — вещи, которые будут делать их более полными и старшими

Эту одежду ни в коем случае нельзя носить женщинам после 50 лет
Основательница 50 & Fabulous with My Friend Deirdre Дейдра дала несколько советов, которые помогут женщинам после 50 лет выглядеть непревзойденно. Стилистка рассказала, какую одежду ни в коем случае нельзя хранить в своем гардеробе, ведь она может сделать женщину старше и полнее.
Об этом сообщает Express.
От какой одежды женщинам после 50 лет стоит отказаться
Комфортные вещи
Женщинам, достигшим возраста в 50 лет, стилистка рекомендует выбросить из своего гардероба комфортную одежду. Дело в том, что далеко не все вещи, в которых женщине комфортно, выглядят хорошо. По ее словам, хотя свободная толстовка и домашние штаны уютные, они выглядят неуместно.
Однако, стилистка не говорит полностью убрать такую одежду из своего гардероба, если женщине в ней комфортно. Она рекомендует просто уметь комбинировать такие вещи с более привлекательной одеждой, сочетая комфорт со стилем в одном образе.
"Чтобы выглядеть моложе, сочетайте комфорт со стилем. Таким образом, эта толстовка может иметь место в вашем гардеробе, но в сочетании с облегающими штанами с джерси, которые по-прежнему расслаблены, но, в целом, образ будет более сбалансированным", — утверждает стилистка.
Мешковатые вещи
Женщинам, которым за 50 лет, стилистка также советует перестать одевать мешковатые вещи. Дело в том, что такая одежда не только будет делать женщину старше своего возраста, но и расширять ее визуально. Тем, кто любит носить более свободную одежду, женщина советует правильно ее сочетать.
Такую одежду основательница 50 & Fabulous with My Friend Deirdre рекомендует комбинировать с какими-то облегающими вещами. К примеру, если женщина любит носить джемпер оверсайз, под него можно одеть джинсы скины или приталенные брюки.
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