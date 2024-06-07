Какой цвет волос старит женщину после 40 — самые худшие оттенки

Не красьтесь в этот цвет после 40 лет — оттенки, которые добавляют возраст
Плохой внешний вид волос, неверно подобранная прическа или цвет способны придать женщине лишних лет больше, чем седые волосы. Поэтому, чтобы не прогадать и не выглядеть неуместно, следует понимать, от каких оттенков нужно отказаться.
Новини.LIVE называет эти оттенки.
Оттенки, которые способны придать лишних лет женщине
Черные волосы
Этот цвет способен состарить женщину, ведь он затеняет лицо, из-за чего становятся отчетливее видны все недостатки на коже. Поэтому даже не думайте окрашивать волосы в черный цвет, если не хотите добавить себе нежелательных лишних лет. Лучше использовать более теплый оттенок и добавить золотистые блики.
Платиновый блонд
Придает лишних лет и слишком светлые или слишком темные оттенки волос, ведь они могут подчеркнуть все морщинки на лице. Поэтому лучше не красить волосы в холодный блонд, а смягчить их на два тона более темным цветом.
Красные волосы
Если вам за 40 лет, то лучше не экспериментировать и не делать красные волосы. Дело в том, что визуально такой оттенок придает лет и делает кожу внешне нездоровой. Если вы хотите выглядеть ярко, воспользуйтесь медными оттенками.
Седые волосы
Некоторые женщины хотят не скрыть седину, а наоборот, выделить ее, но такой вариант подойдет только женщинам за 70 лет. Дело в том, что лицо станет более бледным, поэтому снаружи вы будете похожи на более взрослую женщину. Лучше выбрать натуральный оттенок, который не только скроет нежелательную седину, но и сделает локоны более блестящими.
Эксцентрические оттенки
На улице иногда можно встретить женщин, которые пытаются выглядеть оригинально и красятся в эксцентричные цвета. Но делать этого не стоит, ведь вы будете выглядеть более старше. Если вы хотите оригинально покраситься, сделайте балаяж или мелирование.
Напомним, мы писали о том, какой цвет волос способен омолодить женщину после 40 и 50 лет.
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