Какой цвет волос старит женщину после 40 — самые худшие оттенки

Молодая девушка, которая окрашивает волосы в салоне красоты. Фото: Pinterest

Плохой внешний вид волос, неверно подобранная прическа или цвет способны придать женщине лишних лет больше, чем седые волосы. Поэтому, чтобы не прогадать и не выглядеть неуместно, следует понимать, от каких оттенков нужно отказаться.

Новини.LIVE называет эти оттенки.

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Оттенки, которые способны придать лишних лет женщине

Черные волосы

Этот цвет способен состарить женщину, ведь он затеняет лицо, из-за чего становятся отчетливее видны все недостатки на коже. Поэтому даже не думайте окрашивать волосы в черный цвет, если не хотите добавить себе нежелательных лишних лет. Лучше использовать более теплый оттенок и добавить золотистые блики.

Женщина с длинными черными волосами. Фото: Pinterest

Платиновый блонд

Придает лишних лет и слишком светлые или слишком темные оттенки волос, ведь они могут подчеркнуть все морщинки на лице. Поэтому лучше не красить волосы в холодный блонд, а смягчить их на два тона более темным цветом.

Платиновый блонд на каре. Фото: Pinterest

Красные волосы

Если вам за 40 лет, то лучше не экспериментировать и не делать красные волосы. Дело в том, что визуально такой оттенок придает лет и делает кожу внешне нездоровой. Если вы хотите выглядеть ярко, воспользуйтесь медными оттенками.

Ярко-красный оттенок волос. Фото: Pinterest

Седые волосы

Некоторые женщины хотят не скрыть седину, а наоборот, выделить ее, но такой вариант подойдет только женщинам за 70 лет. Дело в том, что лицо станет более бледным, поэтому снаружи вы будете похожи на более взрослую женщину. Лучше выбрать натуральный оттенок, который не только скроет нежелательную седину, но и сделает локоны более блестящими.

Седой оттенок на длинных волосах. Фото: Pinterest

Эксцентрические оттенки

На улице иногда можно встретить женщин, которые пытаются выглядеть оригинально и красятся в эксцентричные цвета. Но делать этого не стоит, ведь вы будете выглядеть более старше. Если вы хотите оригинально покраситься, сделайте балаяж или мелирование.

Эксцентричный оттенок волос. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какой цвет волос способен омолодить женщину после 40 и 50 лет.

Раньше мы рассказывали о том, что ни в коем случае нельзя одевать женщинам после 50 лет.

Также мы сообщали о том, какие модные прически могут сделать женщину более молодой визуально.