День жінок-мироносиць 2024 — традиції свята, сильні молитви, що не можна робити

Вірянка у церкві ставить свічку. Фото: google.com

У цю неділю, 19 травня, православні віряни відзначають одне з важливих християнських свят — День жінок-мироносиць. Це перехідне свято, яке залежить від дати Великодня. Його завжди зустрічають у другу неділю після Світлого Воскресіння Христового.

Хто такі жінки-мироносиці, у чому суть свята, які його головні традиції та що категорично не можна робити, розповідаємо далі в матеріалі.

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Хто такі жінки-мироносиці — історія та суть свята

Згідно з біблійними переказами, жінки-мироносиці присвятили своє життя служінню Ісусу Христу. Вони були свідками смерті Сина Божого. Після неї вони принесли миро (спеціальне ароматичне масло), щоб умастити тіло Спасителя пахощами. Тому жінок і назвали мироносиці, тобто, ті, що несуть миро. Також мироносиці були першими, хто дізналися про воскресіння Ісуса Христа.

В Писанні згадується сім імен жінок-мироносиць — Марію Магдалину, Марію Клеопову, Саломію, Іоанну, Марфу, Марію, Сусанну. Проте, їх було набагато більше.

Всі вони були різного віку, походження і достатку. Та всіх їх об'єднувала віра. Вони зреклися свого минулого і пішли за Ісусом Христом як за Учителем.

Свято День жінок-мироносиць, яке відзначається в Україні, вшановує пам'ять святих жінок, що були першими, хто побачив Ісуса Христа воскреслим. При цьому свято вшановує не лише їхню віру та відданість, але й роль жінок у християнській історії та сучасному житті. Цей день дає можливість вшанувати жінок як носіїв духовності, милосердя та віри.

Ікона жінок-мироносиць. Фото: pomisna.info

Які існують традиції у День жінок-мироносиць

Традиційно у свято в храмах проходять урочисті богослужіння. Віряни моляться Діви Марії та просять у святої здоров'я, добробуту та щастя. У церквах можна знайти ікону "Жінки-мироносиці біля Гробу Господнього", якій також можна помолитися.

Цікаво, що в народі свято мало назву "бабині братчини". Його святкували майже як 8 березня. Адже було заведено, щоб чоловіки вітали жінок, висловлювали їм подяку за їхню працю, терпіння, турботу та дарували квіти.

Крім цього, жінки влаштовували святкові застілля, куди чоловіків не запрошували. Місце проведення свята обирали напередодні. Для головних страв на святковий стіл жінки обходили господарства і збирали курячі яйця. Основною стравою вважався омлет. Також готували млинці. Млинці символізують сонце, яєчня — відродження і продовження нового життя.

Жінка молиться у церкві. Фото: Віталій Носач/РБК-Україна

День жінок-мироносиць — що не можна робити

У свято вважається великим гріхом:

ображати жінок;

суперечити жінкам;

сваритися;

лихословити;

пліткувати;

важко працювати.

День жінок-мироносиць — сильна молитва для жінок

Жінки-мироносиці вважаються молитовними покровительками жінок-християнок. Святих просять дати силу, щоб винести життєві випробування, допомоги в складних ситуаціях, навчитися жити у мирі з самим собою і пробачити гріхи.

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