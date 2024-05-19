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Воскресенье женщин-мироносиц 2024 — какие запреты категорически нельзя нарушать

19 мая 2024 06:02
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
День женщин-мироносиц 2024 — традиции праздника, сильные молитвы, запреты
Верующая в церкви ставит свечу. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В это воскресенье, 19 мая, православные верующие отмечают один из важных христианских праздников — День женщин-мироносиц. Это переходный праздник, который зависит от даты Пасхи. Его всегда встречают во второе воскресенье после Светлого Воскресения Христова.

Кто такие женщины-мироносицы, в чем суть праздника, какие его главные традиции и что категорически нельзя делать, рассказываем далее в материале.

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Кто такие женщины-мироносицы — история и суть праздника

Согласно библейским преданиям, женщины-мироносицы посвятили свою жизнь служению Иисусу Христу. Они были свидетелями смерти Сына Божия. После нее они принесли миро (специальное ароматическое масло), чтобы смазать тело Спасителя благовониями. Поэтому женщин и назвали мироносицы, то есть, несущие миро. Также мироносицы были первыми, кто узнал о воскресении Иисуса Христа.

В Писании упоминается семь имен женщин-мироносиц — Мария Магдалина, Мария Клеопова, Саломия, Иоанна, Марфа, Мария, Сусанна. Однако их было гораздо больше.

Все они были разного возраста, происхождения и достатка. И всех их объединяла вера. Они отреклись от своего прошлого и последовали за Иисусом Христом как за Учителем.

Праздник День женщин-мироносиц, который отмечается в Украине, чтит память святых женщин, которые были первыми, кто увидел Иисуса Христа воскресшим. При этом праздник чествует не только их веру и преданность, но и роль женщин в христианской истории и современной жизни. Этот день дает возможность почтить женщин как носителей духовности, милосердия и веры.

 

Кто такие женщины-мироносицы — история и суть праздника
Икона женщин-мироносиц. Фото: pomisna.info

Какие существуют традиции в День женщин-мироносиц

Традиционно в праздник в храмах проходят торжественные богослужения. Верующие молятся Деве Марии и просят у святой здоровья, благополучия и счастья. В церквях можно найти икону "Женщины-мироносицы у Гроба Господня", у которой также можно помолиться.

Интересно, что в народе праздник назывался "бабьи братчины". Его праздновали почти как 8 марта. Ведь было принято, чтобы мужчины поздравляли женщин, выражали им благодарность за их труд, терпение, заботу и дарили цветы.

Кроме того, женщины устраивали праздничные застолья, куда мужчин не приглашали. Место проведения праздника выбирали накануне. Для главных блюд на праздничный стол женщины обходили хозяйства и собирали куриные яйца. Основным блюдом считался омлет. Также готовили блины. Блинчики символизируют солнце, яичница — возрождение и продление новой жизни.

 

Существующие традиции в День женщин-мироносиц
Женщина молится в церкви. Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

День женщин-мироносиц — что нельзя делать

В праздник считается большим грехом:

  • оскорблять женщин;
  • противоречить женщинам;
  • ссориться;
  • злословить;
  • сплетничать;
  • тяжело работать.

День женщин-мироносиц — сильная молитва для женщин

Женщины-мироносицы считаются молитвенными покровительницами женщин-христианок. Святых просят дать силу, чтобы вынести жизненные испытания, помощи в сложных ситуациях, научиться жить в мире с самим собой и простить грехи.

 

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