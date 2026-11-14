Човен на озері, містичний туман. Фото: pexels.com

Увечері 21 серпня 1986 року жителі кількох сіл у Камеруні ще займалися звичайними справами й готувалися до сну. З боку мальовничого озера Ніос почувся дивний гуркіт, а над водою піднялася біла імла. Ніхто навіть не підозрював, що за кілька годин цілі поселення перетворяться на місця масової загибелі людей. Вранці на вулицях і в будинках лежали мертві люди та тварини, а навколо панувала моторошна тиша.

Новини.LIVE розповідає про одну з найзагадковіших природних катастроф XX століття.

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Що сталося на озері Ніос у 1986 році

Озеро Ніос розташоване на північному заході Камеруну, у кратері давнього вулкана. Тієї серпневої ночі з його глибин раптово вирвалася величезна кількість вуглекислого газу.

Цей газ не має ні кольору, ні запаху, тому люди не могли побачити небезпеку. Але найстрашнішим було те, що він важчий за повітря. Замість того щоб піднятися в небо, смертоносна хмара покотилася схилами в долини, де розташовувалися села.

За даними NASA, газ рухався зі швидкістю понад 100 км/год. Він витісняв кисень із повітря, через що люди швидко непритомніли та задихалися.

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Деякі вцілілі опритомніли лише через 6–36 годин. Вони знаходили своїх рідних мертвими просто в ліжках. А колись блакитна вода озера стала червонувато-бурою.

Озеро Ніос після катастрофи 1986 року. Фото: magazin.aktualne.cz

Чому озеро Ніос стало смертельною пасткою

Глибоко під землею містилася магма, з якої поступово виділявся вуглекислий газ. Він просочувався крізь гірські породи й накопичувався у воді біля дна.

Через високий тиск газ залишався розчиненим, немов у закритій пляшці газованої води. Але 21 серпня 1986 року рівновага порушилася. Величезна кількість газу раптово вирвалася на поверхню. Що саме спровокувало цей процес, учені достеменно не встановили. Водночас дослідження показали, що безпосереднього виверження вулкана не було.

Щоб уникнути повторення трагедії, у 2001 році на озері встановили спеціальну трубу, через яку газ почав поступово виходити з води. У 2011 році додали ще дві.

Робота системи дегазації на озері Ніос. Фото: commons.wikimedia.org

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