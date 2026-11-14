Лодка на озере, мистический туман. Фото: pexels.com

Вечером 21 августа 1986 года жители нескольких деревень в Камеруне еще занимались своими обычными делами и готовились ко сну. Со стороны живописного озера Ниос раздался странный грохот, а над водой поднялся белый туман. Никто даже не подозревал, что через несколько часов целые поселения превратятся в места массовой гибели людей. Утром на улицах и в домах лежали мертвые люди и животные, а вокруг царила жуткая тишина.

Новини.LIVE рассказывают об одной из самых загадочных природных катастроф XX века.

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Что произошло на озере Ниос в 1986 году

Озеро Ниос расположено на северо-западе Камеруна, в кратере древнего вулкана. В ту августовскую ночь из его глубин внезапно вырвалось огромное количество углекислого газа.

Этот газ не имеет ни цвета, ни запаха, поэтому люди не могли заметить опасность. Но самым страшным было то, что он тяжелее воздуха. Вместо того чтобы подняться в небо, смертоносное облако покатилось по склонам в долины, где располагались деревни.

По данным NASA, газ двигался со скоростью более 100 км/ч. Он вытеснял кислород из воздуха, из-за чего люди быстро теряли сознание и задыхались.

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Некоторые выжившие пришли в себя только через 6–36 часов. Они находили своих родных мертвыми прямо в кроватях. А некогда голубая вода озера стала красновато-бурой.

Озеро Ниос после катастрофы 1986 года. Фото: magazin.aktualne.cz

Почему озеро Ниос стало смертельной ловушкой

Глубоко под землей находилась магма, из которой постепенно выделялся углекислый газ. Он просачивался сквозь горные породы и скапливался в воде у дна.

Из-за высокого давления газ оставался растворенным, словно в закрытой бутылке газированной воды. Но 21 августа 1986 года равновесие нарушилось. Огромное количество газа внезапно вырвалось на поверхность. Что именно спровоцировало этот процесс, ученые точно не установили. В то же время исследования показали, что непосредственного извержения вулкана не было.

Чтобы избежать повторения трагедии, в 2001 году на озере установили специальную трубу, через которую газ начал постепенно выходить из воды. В 2011 году добавили еще две.

Работа системы дегазации на озере Ниос. Фото: commons.wikimedia.org

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