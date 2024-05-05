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Поливаний понеділок після Великодня — як очиститися від гріхів та бути здоровим

5 травня 2024 20:43
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Поливаний понеділок 2024 — що не можна робити у перший день після Великодня
Традиції святкування Поливаного понеділка. Фото: mamayeva-sloboda.kyiv.ua
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Традиційно після Великодня, який пройшов 5 травня, українці відзначають Поливаний понеділок, який відповідно випадає на 6 травня. Це надзвичайно особливе свято для вірян з давньою історією, яке має свої звичаї, традиції та навіть заборони. 

Новини.LIVE розповідає, чим особливий Поливаний понеділок, як правильно відзначати, щоб бути здоровим та очиститися від гріхів та що не можна робити, щоб не втратити удачу.

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Поливаний понеділок — історія, традиції та особливості свята

Традиція відзначати Поливаний понеділок — день після Великодня дійшла до нас ще від часів Київської Русі. Наші предки відзначали свято цілих три дні, впродовж яких обливали один одного водою. Звідси й пішла цікава назва свята. 

Для чого обливалися водою? У народі вірили, що у понеділок після Великодня вода має лікувальні властивості. Існувало повір'я ніби вона приносить щастя, очищає душу й тіло. Таким чином, обливаючись водою, люди очищувалися, позбувалися своїх гріхів.

За давньою традицією у цей понеділок хлопці приходили на подвір’я, де мешкала дівчина, просили її батьків, щоб вона вийшла і поливали її водою "очищаючи". Часто так виказували симпатію, зізнавалися в почуттях. Батьки раділи, що до них завітали, адже це говорило про можливість скорого весілля.

Цікаво, що схожі традиції мали також віряни з Чехії, Угорщині, Польщі та Словаччині.

Додамо, що свято має й другу назву — Волочильний понеділок. Ця назва пов'язана з тим, що в цей день заведено ходити в гості та приносити з собою гостинці. Можна сміливо обмінюватися писанками та крашанками.

 

Поливаний понеділок — історія та особливості свята
Святкування дня після Великодня. Фото: УНІАН

Що не можна робити у Поливаний понеділок

У Поливаного понеділка існують і певні заборони. Так, наприклад, не можна:

  • плакати;
  • сумувати;
  • нудьгувати;
  • сидіти вдома на самоті;
  • думати про погане;
  • сваритися;
  • лихословити;
  • вживати алкогольні напої;
  • займатися хатніми справами.

Також наші предки вважали, хто на Поливаний понеділок повернеться з гулянь сухим, тому не бачити удачі цього року.

Раніше ми розповідали, чому на свято Великдень в Україні заведено говорити "Христос Воскрес!". 

Нагадаємо, ми писали, хто святкуватиме День ангела у травні 2024 року та як назвати дитину для щастя. 

Також ділимося детальним календарем церковних свят на травень 2024 року. 

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Великдень-2024
понеділок

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