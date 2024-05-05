Поливальный понедельник 2024 — что нельзя делать в первый день после Пасхи

Традиции празднования Поливального понедельника. Фото: mamayeva-sloboda.kyiv.ua

Традиционно после Пасхи, которая прошла 5 мая, украинцы отмечают Поливальный понедельник, соответственно выпадающий на 6 мая. Это особый праздник для верующих с древней историей, который имеет свои обычаи, традиции и даже запреты.

Новини.LIVE рассказывает, чем особенный Поливальный понедельник, как правильно отмечать, чтобы быть здоровым и очистить от грехов и что нельзя делать, чтобы не потерять удачу.

Читайте также:

Поливальный понедельник — история, традиции и особенности праздника

Традиция отмечать Поливальный понедельник — день после Пасхи дошел до нас еще со времен Киевской Руси. Наши предки отмечали праздник целых три дня, в течение которых обливали друг друга водой. Отсюда и произошло интересное название праздника.

Зачем обливались водой? В народе верили, что в понедельник после Пасхи вода обладает лечебными свойствами. Существовало поверье, будто она приносит счастье, очищает душу и тело. Таким образом, обливаясь водой, люди очищались, избавлялись от своих грехов.

По давней традиции в этот понедельник ребята приходили во двор, где жила девушка, просили ее родителей, чтобы она вышла и поливали ее водой "очищая". Часто так выражали симпатию, признавались в чувствах. Родители радовались, что к ним пришли, ведь это говорило о возможности скорой свадьбе.

Интересно, что подобные традиции имели верующие из Чехии, Венгрии, Польши и Словакии.

Добавим, что праздник имеет и второе название — Волочильный понедельник. Это название связано с тем, что в этот день принято ходить в гости и приносить с собой гостинцы. Можно смело обмениваться писанками и крашанками.

Празднование дня после Пасхи. Фото: УНИАН

Что нельзя делать в Поливальный понедельник

В Поливальный понедельник существуют и определенные запреты. Так, например, нельзя:

плакать;

унывать;

скучать;

сидеть дома в одиночестве;

думать о плохом;

ссориться;

злословить;

употреблять алкогольные напитки;

заниматься домашними делами.

Также наши предки считали, кто на Поливаный понедельник вернется с гуляний сухим, тому не видеть удачи в этом году.

Ранее мы рассказывали, почему на праздник Пасхи в Украине принято говорить "Христос Воскрес!".

Напомним, мы писали, кто будет праздновать День ангела в мае 2024 и как назвать ребенка для счастья.

Также делимся подробным календарем церковных праздников на май 2024 года.