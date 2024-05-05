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Поливальный понедельник после Пасхи — как очиститься от грехов и быть здоровым

5 мая 2024 20:43
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Поливальный понедельник 2024 — что нельзя делать в первый день после Пасхи
Традиции празднования Поливального понедельника. Фото: mamayeva-sloboda.kyiv.ua
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Традиционно после Пасхи, которая прошла 5 мая, украинцы отмечают Поливальный понедельник, соответственно выпадающий на 6 мая. Это особый праздник для верующих с древней историей, который имеет свои обычаи, традиции и даже запреты.

Новини.LIVE рассказывает, чем особенный Поливальный понедельник, как правильно отмечать, чтобы быть здоровым и очистить от грехов и что нельзя делать, чтобы не потерять удачу.

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Поливальный понедельник — история, традиции и особенности праздника

Традиция отмечать Поливальный понедельник — день после Пасхи дошел до нас еще со времен Киевской Руси. Наши предки отмечали праздник целых три дня, в течение которых обливали друг друга водой. Отсюда и произошло интересное название праздника.

Зачем обливались водой? В народе верили, что в понедельник после Пасхи вода обладает лечебными свойствами. Существовало поверье, будто она приносит счастье, очищает душу и тело. Таким образом, обливаясь водой, люди очищались, избавлялись от своих грехов.

По давней традиции в этот понедельник ребята приходили во двор, где жила девушка, просили ее родителей, чтобы она вышла и поливали ее водой "очищая". Часто так выражали симпатию, признавались в чувствах. Родители радовались, что к ним пришли, ведь это говорило о возможности скорой свадьбе.

Интересно, что подобные традиции имели верующие из Чехии, Венгрии, Польши и Словакии.

Добавим, что праздник имеет и второе название — Волочильный понедельник. Это название связано с тем, что в этот день принято ходить в гости и приносить с собой гостинцы. Можно смело обмениваться писанками и крашанками.

 

Поливаемый понедельник — история и особенности праздника
Празднование дня после Пасхи. Фото: УНИАН

Что нельзя делать в Поливальный понедельник

В Поливальный понедельник существуют и определенные запреты. Так, например, нельзя:

  • плакать;
  • унывать;
  • скучать;
  • сидеть дома в одиночестве;
  • думать о плохом;
  • ссориться;
  • злословить;
  • употреблять алкогольные напитки;
  • заниматься домашними делами.

Также наши предки считали, кто на Поливаный понедельник вернется с гуляний сухим, тому не видеть удачи в этом году.

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