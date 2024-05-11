Картинки з Днем матері 2024 — милі листівки та привітання в прозі для мами

Дівчина, яка обіймає свою маму. Фото: Pinterest

Цього року в Україні День матері припадає на 12 травня, тому саме час замислитися над тим, як можна привітати найріднішу людину з цим прекрасним святом. Ми ділимося найкращими побажаннями з Днем матері у прозі та картинках.

Новини.LIVE розповідає, як привітати маму з Днем матері.

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Мама — це найрідніша людина у світі, тому для неї не варто шкодувати найпрекрасніших слів. У День матері обійміть свою маму і скажіть їй найкращі слова, які допоможуть їй посміхнутися. Не забувайте і про подарунки, якими можна порадувати найближчу людину.

Як привітати маму з Днем матері своїми словами

Дорога моя мамо! Вітаю тебе з Днем матері! Ти завжди була для мене підтримкою і надією в житті. Я бажаю тобі міцного здоров'я, щастя, любові та тепла, а також безмежної радості від життя.

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Для найкращої мами на світі! Сьогодні від усього серця хочу побажати тобі миру, здоров'я та гармонії в душі. Твоя любов та турбота завжди допомагали мені пройти через найважчі життєві моменти, тому я ніколи не забуду про тебе.

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Найперше слово, яке пестить слух до кінця життя. Найніжніші й дбайливі руки. Найдобріше і чуйне серце. У День матері хочу побажати тобі, матусю, справжнього щастя, довгих років життя, відмінного, міцного здоров'я, розуміння і відданості в сім'ї. Нехай по щоках твоїм ніколи не біжать сльози, а в грудях горить гордість за нас, твоїх дітей.

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Матусю, вітаю тебе з Днем матері! Бажаю тобі міцного здоров'я, любові, тепла, радості, гарного настрою. Спасибі тобі за твою ніжність, турботу і підтримку. Ти добра, лагідна, мила, мудра матуся й найкраща на світі.

Як привітати маму з Днем матері в картинках і листівках

Якщо ви не поруч із мамою, можете обрати найкрасивішу картинку, щоб надіслати їй у повідомленні і хоч трохи підтримати у цей день навіть на відстані.

Привітання з Днем матері. Фото: Pinterest

Привітання з Днем матері. Фото: Pinterest

Привітання з Днем матері. Фото: Pinterest

Привітання з Днем матері. Фото: Pinterest

Привітання з Днем матері. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, який подарунок можна зробити своїй мамі на День матері.

Раніше ми розповідали про те, які квіти категорично не можна дарувати на День матері.

Також ми повідомляли про те, що подарувати мамі на День матері, якщо вона любить сад і город.