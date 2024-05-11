Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Привітання з Днем матері у прозі — красиві листівки та картинки arrow

Привітання з Днем матері у прозі — красиві листівки та картинки

11 травня 2024 22:16
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Картинки з Днем матері 2024 — милі листівки та привітання в прозі для мами
Дівчина, яка обіймає свою маму. Фото: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Цього року в Україні День матері припадає на 12 травня, тому саме час замислитися над тим, як можна привітати найріднішу людину з цим прекрасним святом. Ми ділимося найкращими побажаннями з Днем матері у прозі та картинках.

Новини.LIVE розповідає, як привітати маму з Днем матері.

Читайте також:

Мама — це найрідніша людина у світі, тому для неї не варто шкодувати найпрекрасніших слів. У День матері обійміть свою маму і скажіть їй найкращі слова, які допоможуть їй посміхнутися. Не забувайте і про подарунки, якими можна порадувати найближчу людину. 

Як привітати маму з Днем матері своїми словами

Дорога моя мамо! Вітаю тебе з Днем матері! Ти завжди була для мене підтримкою і надією в житті. Я бажаю тобі міцного здоров'я, щастя, любові та тепла, а також безмежної радості від життя.

***

Для найкращої мами на світі! Сьогодні від усього серця хочу побажати тобі миру, здоров'я та гармонії в душі. Твоя любов та турбота завжди допомагали мені пройти через найважчі життєві моменти, тому я ніколи не забуду про тебе.

***

Найперше слово, яке пестить слух до кінця життя. Найніжніші й дбайливі руки. Найдобріше і чуйне серце. У День матері хочу побажати тобі, матусю, справжнього щастя, довгих років життя, відмінного, міцного здоров'я, розуміння і відданості в сім'ї. Нехай по щоках твоїм ніколи не біжать сльози, а в грудях горить гордість за нас, твоїх дітей.

***

Матусю, вітаю тебе з Днем матері! Бажаю тобі міцного здоров'я, любові, тепла, радості, гарного настрою. Спасибі тобі за твою ніжність, турботу і підтримку. Ти добра, лагідна, мила, мудра матуся й найкраща на світі.

Як привітати маму з Днем матері в картинках і листівках

Якщо ви не поруч із мамою, можете обрати найкрасивішу картинку, щоб надіслати їй у повідомленні і хоч трохи підтримати у цей день навіть на відстані.

Поздравление с Днем матери
Привітання з Днем матері. Фото: Pinterest
Поздравление с Днем матери
Привітання з Днем матері. Фото: Pinterest
Поздравление с Днем матери
Привітання з Днем матері. Фото: Pinterest
Поздравление с Днем матери
Привітання з Днем матері. Фото: Pinterest
Поздравление с Днем матери
Привітання з Днем матері. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, який подарунок можна зробити своїй мамі на День матері. 

Раніше ми розповідали про те, які квіти категорично не можна дарувати на День матері. 

Також ми повідомляли про те, що подарувати мамі на День матері, якщо вона любить сад і город.

привітання
листівки
День матері
картинки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина