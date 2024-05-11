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Поздравления с Днем матери в прозе — красивые открытки и картинки

11 мая 2024 22:16
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Картинки с Днем матери 2024 — милые открытки и поздравления в прозе для мамы
Девушка, обнимающая свою маму. Фото: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В этом году в Украине День матери приходится на 12 мая, поэтому самое время задуматься над тем, как можно поздравить самого родного человека с этим прекрасным праздником. Мы делимся самыми лучшими пожеланиями с Днем матери в прозе и картинках.

Новини.LIVE рассказывает, как поздравить маму с Днем матери.

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Мама — это самый родной человек в мире, поэтому для нее не стоит жалеть самых прекрасных слов. В День матери обнимите свою маму и скажите ей самые лучшие слова, которые помогут ей улыбнуться. Не забывайте и о подарках, которыми можно порадовать самого близкого человека.

Как поздравить маму с Днем матери своими словами

Дорогая моя мама! Поздравляю тебя с Днем матери! Ты всегда была для меня поддержкой и надеждой. Я желаю тебе крепкого здоровья, счастья, любви и тепла, а также безграничной радости жизни.

***

Для лучшей мамы на свете! Сегодня от всего сердца хочу пожелать тебе мира, здоровья и гармонии в душе. Твоя любовь и забота всегда помогали мне пройти через самые трудные жизненные моменты, поэтому я никогда не забуду тебя.

***

Самое первое слово, которое ласкает слух до конца жизни. Самые нежные и бережные руки. Самое доброе и отзывчивое сердце. В День матери хочу пожелать тебе, мамочка, настоящего счастья, долгих лет жизни, отличного, крепкого здоровья, понимания и преданности в семье. Пусть по щекам твоим никогда не бегут слезы, а в груди горит гордость за нас, твоих детей.

***

Мамочка, поздравляю тебя с Днем матери! Желаю тебе крепкого здоровья, любви, тепла, радости, хорошего настроения. Спасибо тебе за твою нежность, заботу и поддержку. Ты добрая, ласковая, милая, мудрая мамочка и самая лучшая на свете.

Как поздравить маму с Днем матери в картинках и открытках

Если вы не рядом с мамой, можете выбрать самую красивую картинку, чтобы отправить ей в сообщении и немного поддержать в этот день даже на расстоянии.

Поздравление с Днем матери
Поздравления с Днем матери. Фото: Pinterest
Поздравление с Днем матери
Поздравления с Днем матери. Фото: Pinterest
Поздравление с Днем матери
Поздравления с Днем матери. Фото: Pinterest
Поздравление с Днем матери
Поздравления с Днем матери. Фото: Pinterest
Поздравление с Днем матери
Поздравления с Днем матери. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какой подарок можно сделать своей маме в День матери.

Раньше мы рассказывали о том, какие цветы категорически нельзя дарить в День матери.

Также мы сообщали о том, что подарить маме в День матери, если она любит сад и огород.

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День матери
картинки

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