З Трійцею 2024 — душевні привітання своїми словами, красиві листівки та картинки

Священник окроплює святою водою вірянок на свято Трійці. Фото: AFP

У цю неділю, 19 травня, віряни західного обряду відзначають велике свято Трійцю, яке є символом єдності, любові та спільноти в християнській вірі. Цю дату завжди зустрічають з особливим торжеством і увагою. Віряни обов'язково вітають один одного, бажають здоров'я, добра, любові та Божої благодаті.

Спеціально до свята Новини.LIVE підготували красиві та душевні привітання з Трійцею 2024 року у прозі, віршах та листівках.

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Трійця 2024 — привітання у прозі та своїми словами

Від щирого серця вітаю вас у цей світлий день зі святом Святої Трійці! Нехай цей день принесе у ваш дім затишок, мир та гармонію!

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Всім серцем і душею бажаю добра в чистий і світлий день Святої Трійці. Нехай він дарує радість і зцілення, гілочки берези проганяють з життя все погане, а хороше неодмінно залишиться і примножиться!

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Зі святом Трійці! Нехай урочистий церковний дзвін наповнить душу натхненням і радістю, зміцнить віру і подарує надію.

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Бажаю, щоб Дух Святий надихав вас на добрі справи, наповнював серця любов’ю до ближніх, дарував кожному бажання виконувати Божу волю, ніс щастя від Бога і впевненість в майбутньому! Вітаю з Трійцею!

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Вітаю з Трійцею! Бажаю, щоб Свята Трійця оберігала вас від горя, нещастя і злих людей. Нехай здоров'я буде міцним, а віра у мир незламна!

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Прийміть мої щирі привітання з величним святом Трійці! Нехай цей день надихає на добрі справи, наповнює серце любов’ю до ближніх, дарує сімейний затишок і добробут, несе щастя і впевненість у майбутньому.

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Вітаю з Трійцею і в це чудове свято бажаю миру і щастя в житті, блага і ладу в родині, любові та спокою на серці, натхнення і відради на душі, добрих надій і світлих почуттів у кожному дні!

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Щастя, здоров'я, радості, добробуту, миру і добрих чудес! Щиро вітаю зі святом Святої Трійці!

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Вітаю з Трійцею і бажаю, щоб в душі завжди жила надія, щоб у серці було багато місця для щирої любові, щоб у житті все цвіло і гарнішало!

З Трійцею 2024 — красиві привітання у віршах українською мовою

Озеленили ми оселі,

Щоби настрій був веселий,

Бо з давен у нас в народі,

Зелений колір в день цей в моді.

Все що квітне та буяє,

Нині серце зігріває,

В кожен дім несуть багато,

Радості Зелені свята!

***

В житті по-різному буває

Не завжди квіти, радість, спів.

Та все ж нехай вас обминають

Незгоди, гордість, сум і гнів.

Ростіть дітей на славу людям

І будьте щирі на добро

Вам все віддасться, все в вас буде

Кохання, спокій і тепло.

Вітаю з Трійцею!

***

На свято Трійці вам бажаю

Любові, радості, добра,

Хай миру й спокою без краю

Дарує світла ця пора!

***

Трійцю весело стрічай!

І Ісуса прославляй!

Щастя і добра родині!

Миру нашій Україні!

***

Чебрець, любисток, листя клена –

Сьогодні все навкруг зелене!

Тож хай на ці Зелені свята

Вам буде радості багато!

Привітання з Трійцею у душевних листівках 2024 року

Привітання з Трійцею 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Трійцею 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Трійцею 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Трійцею 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Трійцею 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Трійцею 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Трійцею. Фото: zakarpattyachko.com.ua

Привітання з Трійцею. Фото: maximum.fm

Привітання з Трійцею. Фото: telegraf.com.ua

Привітання з Трійцею. Фото: google.com

Відеопривітання з Трійцею 2024 року

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